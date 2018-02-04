صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"

أبدت الصحف الإسبانية استياءها الشديد بعدما واصل ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط هذا الموسم، بتفريطه في الفوز وسقوطه في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه ليفانتي، ضمن الجولة الـ22 من "الليغا". وعنونت صحيفة ماركا في صدر صفحتها الأولى "مستحيل"، مع صورة كبيرة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ساقطاً على الأرض.

وقالت: "الريال يعود للغرق قبل 10 أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا". وعلقت في عنوان آخر: "الريال من أفضل فريق في العالم إلى أسوأ مرحلة في تاريخه"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي للفريق، جعله يفقد تماماً فرصة المنافسة على "الليغا"، كما أنه خرج من ربع نهائي كأس إسبانيا، فيما أن موقفه في "التشامبيونز ليغ" تحوم حوله الشكوك.

وقالت في عنوان آخر: "ساعة زيدان تتوقف"، في إشارة إلى إصرار زيدان على موقفه بأن الأمل ما زال باقياً. وأوردت الصحيفة تصريحات زيدان عقب المباراة بأن "الليغا" لم تحسم بعد".

وكتبت صحيفة آس على غلافها الرئيسي: "تغيير قاتل"، في إشارة إلى استبدال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الريال 2-1، لكن بعد خروجه أدرك ليفانتي هدف التعادل في الدقيقة 89.

ونشرت الصحيفة صورة كبيرة لرونالدو لحظة خروجه من الملعب وتبدو عليه ملامح الغضب. واستعرضت الصحيفة نقاط ضعف الفريق "الملكي" قبل مواجهة سان جيرمان المرتقبة، لاسيما الأخطاء الدفاعية الكارثية. من جانبها لم تخف الصحف الكاتالونية سعادتها بتعادل الريال واتساع الفارق مع برشلونة.

وقالت صحيفة سبورت في عنوانها الرئيسي: "مهزلة جديدة لريال مدريد"، مع صورة لكريستيانو رونالدو جالساً على الأرض في حالة ذهول.

وتابعت: "ريال زيدان لا يستفيق أبداً"، مشيرة إلى نتائجه الكارثية هذا الموسم. واختارت جريدة موندو ديبورتيفو عنواناً مماثلاً، حيث كتبت "مهزلة لوس بلانكوس".

ونشرت صورة لكريم بنزيما وهو ملقى على الأرض وكتبت: "الريال يفرط في فرصة الفوز".