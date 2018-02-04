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أبدت الصحف الإسبانية استياءها الشديد بعدما واصل ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط هذا الموسم، بتفريطه في الفوز وسقوطه في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه ليفانتي، ضمن الجولة الـ22 من "الليغا". وعنونت صحيفة ماركا في صدر صفحتها الأولى "مستحيل"، مع صورة كبيرة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ساقطاً على الأرض.
وقالت: "الريال يعود للغرق قبل 10 أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا". وعلقت في عنوان آخر: "الريال من أفضل فريق في العالم إلى أسوأ مرحلة في تاريخه"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي للفريق، جعله يفقد تماماً فرصة المنافسة على "الليغا"، كما أنه خرج من ربع نهائي كأس إسبانيا، فيما أن موقفه في "التشامبيونز ليغ" تحوم حوله الشكوك.
وقالت في عنوان آخر: "ساعة زيدان تتوقف"، في إشارة إلى إصرار زيدان على موقفه بأن الأمل ما زال باقياً. وأوردت الصحيفة تصريحات زيدان عقب المباراة بأن "الليغا" لم تحسم بعد".
وكتبت صحيفة آس على غلافها الرئيسي: "تغيير قاتل"، في إشارة إلى استبدال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الريال 2-1، لكن بعد خروجه أدرك ليفانتي هدف التعادل في الدقيقة 89.
ونشرت الصحيفة صورة كبيرة لرونالدو لحظة خروجه من الملعب وتبدو عليه ملامح الغضب. واستعرضت الصحيفة نقاط ضعف الفريق "الملكي" قبل مواجهة سان جيرمان المرتقبة، لاسيما الأخطاء الدفاعية الكارثية. من جانبها لم تخف الصحف الكاتالونية سعادتها بتعادل الريال واتساع الفارق مع برشلونة.
وقالت صحيفة سبورت في عنوانها الرئيسي: "مهزلة جديدة لريال مدريد"، مع صورة لكريستيانو رونالدو جالساً على الأرض في حالة ذهول.
وتابعت: "ريال زيدان لا يستفيق أبداً"، مشيرة إلى نتائجه الكارثية هذا الموسم. واختارت جريدة موندو ديبورتيفو عنواناً مماثلاً، حيث كتبت "مهزلة لوس بلانكوس".
ونشرت صورة لكريم بنزيما وهو ملقى على الأرض وكتبت: "الريال يفرط في فرصة الفوز".
أبدت الصحف الإسبانية استياءها الشديد بعدما واصل ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط هذا الموسم، بتفريطه في الفوز وسقوطه في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه ليفانتي، ضمن الجولة الـ22 من "الليغا". وعنونت صحيفة ماركا في صدر صفحتها الأولى "مستحيل"، مع صورة كبيرة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ساقطاً على الأرض.
وقالت: "الريال يعود للغرق قبل 10 أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا". وعلقت في عنوان آخر: "الريال من أفضل فريق في العالم إلى أسوأ مرحلة في تاريخه"، مشيرة إلى أن الوضع الحالي للفريق، جعله يفقد تماماً فرصة المنافسة على "الليغا"، كما أنه خرج من ربع نهائي كأس إسبانيا، فيما أن موقفه في "التشامبيونز ليغ" تحوم حوله الشكوك.
وقالت في عنوان آخر: "ساعة زيدان تتوقف"، في إشارة إلى إصرار زيدان على موقفه بأن الأمل ما زال باقياً. وأوردت الصحيفة تصريحات زيدان عقب المباراة بأن "الليغا" لم تحسم بعد".
وكتبت صحيفة آس على غلافها الرئيسي: "تغيير قاتل"، في إشارة إلى استبدال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم الريال 2-1، لكن بعد خروجه أدرك ليفانتي هدف التعادل في الدقيقة 89.
ونشرت الصحيفة صورة كبيرة لرونالدو لحظة خروجه من الملعب وتبدو عليه ملامح الغضب. واستعرضت الصحيفة نقاط ضعف الفريق "الملكي" قبل مواجهة سان جيرمان المرتقبة، لاسيما الأخطاء الدفاعية الكارثية. من جانبها لم تخف الصحف الكاتالونية سعادتها بتعادل الريال واتساع الفارق مع برشلونة.
وقالت صحيفة سبورت في عنوانها الرئيسي: "مهزلة جديدة لريال مدريد"، مع صورة لكريستيانو رونالدو جالساً على الأرض في حالة ذهول.
وتابعت: "ريال زيدان لا يستفيق أبداً"، مشيرة إلى نتائجه الكارثية هذا الموسم. واختارت جريدة موندو ديبورتيفو عنواناً مماثلاً، حيث كتبت "مهزلة لوس بلانكوس".
ونشرت صورة لكريم بنزيما وهو ملقى على الأرض وكتبت: "الريال يفرط في فرصة الفوز".
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018