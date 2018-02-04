بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعلان صورته زوجته ميلانيا قبل أن تصبح السيدة الأولى. وتحدث ترامب خلال أحد اجتماعاته عن عن ظهور ميلانيا في إعلان تم تصوير هعام 2005، تحولت خلاله إلى بطة.

وقامت ميلانيا بتصوير الإعلان لصالح واحدة من أكبر شركات التأمين في أمريكا، تتخذ من البطة علامة تجارية. وتم تصوير الإعلان بالأبيض والأسود وتبلغ مدته 30 ثانية، تتحول فيه البطة لميلانيا لتتحدث وتنصح الناس بالتعامل مع الشركة.

وكالات