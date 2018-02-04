سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

هاجم اليوم الاحد خنزير وحشي كهلا بإحدى المناطق الجبلية بمنطقة لسودة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية فأصابه عل مستوى الفخذ الايسر. المصاب تم نقله الى المستشفى الجهوي بالجهة لتلقى الاسعافات اللازمة.