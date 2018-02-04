لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبد العزيز بالمنار

السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار

افاد امام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، ان المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الاسبوع المنقضي باكثر من 3ر5 مليون دولار (اكثر من 20 مليون ريال سعودي أي حوالي 6ر12 مليون دينار تونسي ) لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبدالعزيز بالمنار بالعاصمة تونس.

وقال في تصريح لـ(وات) اليوم الاحد خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان، ان هذه الهبة تتنزل في إطار تدعيم اطر التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الدينية والعناية ببيوت الله. وأدى بهذه المناسبة زيارة الى كل من متحف رقادة بالقيروان ومتحف الزربية وجامع عقبة بن نافع مرفوقا بوزير الشؤون الدينية احمد عظوم وبسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي.

يشار الى ان امام وخطيب الحرم المكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 01 إلى 05 فيفري الجاري.