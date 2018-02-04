السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار

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افاد امام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، ان المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الاسبوع المنقضي باكثر من 3ر5 مليون دولار (اكثر من 20 مليون ريال سعودي أي حوالي 6ر12 مليون دينار تونسي ) لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبدالعزيز بالمنار بالعاصمة تونس.
وقال في تصريح لـ(وات) اليوم الاحد خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان، ان هذه الهبة تتنزل في إطار تدعيم اطر التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الدينية والعناية ببيوت الله. وأدى بهذه المناسبة زيارة الى كل من متحف رقادة بالقيروان ومتحف الزربية وجامع عقبة بن نافع مرفوقا بوزير الشؤون الدينية احمد عظوم وبسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي.
يشار الى ان امام وخطيب الحرم المكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 01 إلى 05 فيفري الجاري.
افاد امام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد، ان المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الاسبوع المنقضي باكثر من 3ر5 مليون دولار (اكثر من 20 مليون ريال سعودي أي حوالي 6ر12 مليون دينار تونسي ) لترميم جامع الزيتونة وجامع الملك عبدالعزيز بالمنار بالعاصمة تونس.
وقال في تصريح لـ(وات) اليوم الاحد خلال زيارة اداها الى ولاية القيروان، ان هذه الهبة تتنزل في إطار تدعيم اطر التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجال الشؤون الدينية والعناية ببيوت الله. وأدى بهذه المناسبة زيارة الى كل من متحف رقادة بالقيروان ومتحف الزربية وجامع عقبة بن نافع مرفوقا بوزير الشؤون الدينية احمد عظوم وبسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي.
يشار الى ان امام وخطيب الحرم المكي صالح بن عبد الله بن محمّد بن حميد يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 01 إلى 05 فيفري الجاري.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018