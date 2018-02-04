الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني

ينفذ أعوان وإطارات وزارة النقل كامل يوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، إضرابا عاما وطنيّا بكامل تراب الجمهورية، بمقرات العمل، وذلك احتجاجا على عدم تلبية جملة من المطالب المهنية من بينها التسريع في إصدار نظام أساسي خاص بمراقبي النقل البرّي على الطرقات ومنحة الاشراف، وفق النقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة النقل.

كما يطالب الأعوان بهيكلة الإدارات الجهوية وتحديد نظام أساسي خاص لأعوان وإطارات الوزارة، وإعطاء الأولوية لإطارات الوزارة للتسميات في المنشآت الراجعة بالنظر، ومنحة الحليب للعملة وتنظير الشائد العلمية والترفيع في الترقيات الداخلية للأصناف محدودي الأجر.