الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين

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أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير بحالة التوتر التي شهدتها العلاقة بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جهة وبعض الأجهزة الأمنية والنقابات التي تمثلها من جهة أخرى مما جعل الساحة الإعلامية الوطنية تعيش حالة احتقان.
وبين الاتحاد الاحد، في بلاغ اصدره بعد يومين من يوم الغضب الذي نفذه الصحافيون تعبيرا عن رفضهم لمحاولات التضييق على القطاع، ان هذا الوضع لا يخدم مصلحة أي طرف، ويمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الوضع العام بالبلاد داعيا إلى التعقل والتهدئة والاعتماد على الحوار لتجاوز الإشكاليات التي برزت بما يمكن كل الأطراف من أداء مهامها وواجباتها على أحسن وجه وفي أحسن الظروف .
وجدد الاتحاد التأكيد على تمسكه بحرية الإعلام والصحافة والتعبير، التي تعد من أهم مكاسب التونسيين في السنوات الأخيرة، ودفاعه على هذه القيم تماما مثل دفاعه عن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى حق الصحفيين في العمل في ظروف آمنة ومناسبة في إطار ما تضمنه القوانين الجاري بها العمل.
أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير بحالة التوتر التي شهدتها العلاقة بين الصحافيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جهة وبعض الأجهزة الأمنية والنقابات التي تمثلها من جهة أخرى مما جعل الساحة الإعلامية الوطنية تعيش حالة احتقان.
وبين الاتحاد الاحد، في بلاغ اصدره بعد يومين من يوم الغضب الذي نفذه الصحافيون تعبيرا عن رفضهم لمحاولات التضييق على القطاع، ان هذا الوضع لا يخدم مصلحة أي طرف، ويمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الوضع العام بالبلاد داعيا إلى التعقل والتهدئة والاعتماد على الحوار لتجاوز الإشكاليات التي برزت بما يمكن كل الأطراف من أداء مهامها وواجباتها على أحسن وجه وفي أحسن الظروف .
وجدد الاتحاد التأكيد على تمسكه بحرية الإعلام والصحافة والتعبير، التي تعد من أهم مكاسب التونسيين في السنوات الأخيرة، ودفاعه على هذه القيم تماما مثل دفاعه عن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى حق الصحفيين في العمل في ظروف آمنة ومناسبة في إطار ما تضمنه القوانين الجاري بها العمل.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018