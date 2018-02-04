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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
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الأولى
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018 | 15:50

أسفرت مقابلات الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم عن النتائج التالية:

الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم :

نتائج نهائية:

اتحاد تطاوين 2  هلال الرديف 2

ترشح إتحاد تطاوين بركلات الترجيح 4 مقابل 2

جريدة توزر 0  النادي الرياضي البنزرتي 0

ركلات ترجيح: ترشح النادي البنزرتي 4 مقابل 3

نجم المتلوي 1  الترجي الرياضي التونسي 0

اتحاد بن قردان 0  النادي الصفاقسي 4

امل حمام سوسة 1  الاولمبي للنقل 2

مستقبل الرجيش 2  هلال الشابة 1

سبورتينغ المكنين 1  ترجي جرجيس 0

كوكب منزل النور 2  اولمبيك مدنين 3

مستقبل قابس 2  سكك الحديد الصفاقسي 0

مستقبل السبيخة 1  شبيبة القيروان 0

شبيبة طبربة 0  الملعب التونسي 4

هلال اكودة 2  الاتحاد المنستيري 3

النادي البنبلي 2 نادي الشمينو 1

النجم العلوي 2  الملعب القابسي 2

ركلات الترجيح: ترشح النجم العلوي 4 مقابل 3

الشوط الثاني:

العالية الرياضية 0 النجم الساحلي 1

إتحاد الشبيكة 1  النادي الإفريقي 4

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الأولى
كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018 | 15:50

أسفرت مقابلات الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم عن النتائج التالية:

الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم :

نتائج نهائية:

اتحاد تطاوين 2  هلال الرديف 2

ترشح إتحاد تطاوين بركلات الترجيح 4 مقابل 2

جريدة توزر 0  النادي الرياضي البنزرتي 0

ركلات ترجيح: ترشح النادي البنزرتي 4 مقابل 3

نجم المتلوي 1  الترجي الرياضي التونسي 0

اتحاد بن قردان 0  النادي الصفاقسي 4

امل حمام سوسة 1  الاولمبي للنقل 2

مستقبل الرجيش 2  هلال الشابة 1

سبورتينغ المكنين 1  ترجي جرجيس 0

كوكب منزل النور 2  اولمبيك مدنين 3

مستقبل قابس 2  سكك الحديد الصفاقسي 0

مستقبل السبيخة 1  شبيبة القيروان 0

شبيبة طبربة 0  الملعب التونسي 4

هلال اكودة 2  الاتحاد المنستيري 3

النادي البنبلي 2 نادي الشمينو 1

النجم العلوي 2  الملعب القابسي 2

ركلات الترجيح: ترشح النجم العلوي 4 مقابل 3

الشوط الثاني:

العالية الرياضية 0 النجم الساحلي 1

إتحاد الشبيكة 1  النادي الإفريقي 4

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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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