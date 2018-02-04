كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي

-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
أسفرت مقابلات الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم عن النتائج التالية:
الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم :
نتائج نهائية:
اتحاد تطاوين 2 هلال الرديف 2
ترشح إتحاد تطاوين بركلات الترجيح 4 مقابل 2
جريدة توزر 0 النادي الرياضي البنزرتي 0
ركلات ترجيح: ترشح النادي البنزرتي 4 مقابل 3
نجم المتلوي 1 الترجي الرياضي التونسي 0
اتحاد بن قردان 0 النادي الصفاقسي 4
امل حمام سوسة 1 الاولمبي للنقل 2
مستقبل الرجيش 2 هلال الشابة 1
سبورتينغ المكنين 1 ترجي جرجيس 0
كوكب منزل النور 2 اولمبيك مدنين 3
مستقبل قابس 2 سكك الحديد الصفاقسي 0
مستقبل السبيخة 1 شبيبة القيروان 0
شبيبة طبربة 0 الملعب التونسي 4
هلال اكودة 2 الاتحاد المنستيري 3
النادي البنبلي 2 نادي الشمينو 1
النجم العلوي 2 الملعب القابسي 2
ركلات الترجيح: ترشح النجم العلوي 4 مقابل 3
الشوط الثاني:
العالية الرياضية 0 النجم الساحلي 1
إتحاد الشبيكة 1 النادي الإفريقي 4
أسفرت مقابلات الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم عن النتائج التالية:
الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم :
نتائج نهائية:
اتحاد تطاوين 2 هلال الرديف 2
ترشح إتحاد تطاوين بركلات الترجيح 4 مقابل 2
جريدة توزر 0 النادي الرياضي البنزرتي 0
ركلات ترجيح: ترشح النادي البنزرتي 4 مقابل 3
نجم المتلوي 1 الترجي الرياضي التونسي 0
اتحاد بن قردان 0 النادي الصفاقسي 4
امل حمام سوسة 1 الاولمبي للنقل 2
مستقبل الرجيش 2 هلال الشابة 1
سبورتينغ المكنين 1 ترجي جرجيس 0
كوكب منزل النور 2 اولمبيك مدنين 3
مستقبل قابس 2 سكك الحديد الصفاقسي 0
مستقبل السبيخة 1 شبيبة القيروان 0
شبيبة طبربة 0 الملعب التونسي 4
هلال اكودة 2 الاتحاد المنستيري 3
النادي البنبلي 2 نادي الشمينو 1
النجم العلوي 2 الملعب القابسي 2
ركلات الترجيح: ترشح النجم العلوي 4 مقابل 3
الشوط الثاني:
العالية الرياضية 0 النجم الساحلي 1
إتحاد الشبيكة 1 النادي الإفريقي 4
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018