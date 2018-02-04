كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم :

أسفرت مقابلات الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم التي دارت اليوم عن النتائج التالية: