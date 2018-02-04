قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
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19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
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14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
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14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
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14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
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خالد الحدّادموعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.المزيد >>
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قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 03 فيفري 2018 بولاية قابس (جهات وذرف، مارث ومطماطة الجديدة) وبولاية مدنين من ضبط 07 سيارات ودراجة نارية محملة ببضائع مهربة تتمثل في 5420 علبة سجائر، 455 حذاء رياضي، 65 كلغ من المعسل، 42 كلغ من الشاي، 164 علبة تن وكمية من الملابس الجاهزة.
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بــــ 189.350 ألف دينار.
مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018 السّاعة 21:20
شهدت مدينة تالة اليوم مسيرة حاشدة جاب فيها آلاف المواطنين شوارع المدينة، بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيس بلدية...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الإثنين 05 فيفري 2018
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ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع بعض الأمطار قرب السواحل.المزيد >>
تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018 السّاعة 19:51
كتب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الاسباني أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفريق الكتالوني بعد تعادل البارسا مع...المزيد >>
وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018 السّاعة 19:15
قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم ان وزارته ستنطلق في تجربة جديدة بالتعاون مع معهد الرشيدية لتكوين المؤذنين...المزيد >>
قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 03 فيفري 2018 بولاية قابس (جهات وذرف، مارث ومطماطة الجديدة) وبولاية مدنين من ضبط 07 سيارات ودراجة نارية محملة ببضائع مهربة تتمثل في 5420 علبة سجائر، 455 حذاء رياضي، 65 كلغ من المعسل، 42 كلغ من الشاي، 164 علبة تن وكمية من الملابس الجاهزة.
وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بــــ 189.350 ألف دينار.
مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018 السّاعة 21:20
شهدت مدينة تالة اليوم مسيرة حاشدة جاب فيها آلاف المواطنين شوارع المدينة، بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيس بلدية...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الإثنين 05 فيفري 2018
04 فيفري 2018 السّاعة 20:18
ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع بعض الأمطار قرب السواحل.المزيد >>
تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018 السّاعة 19:51
كتب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الاسباني أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفريق الكتالوني بعد تعادل البارسا مع...المزيد >>
وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018 السّاعة 19:15
قال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم ان وزارته ستنطلق في تجربة جديدة بالتعاون مع معهد الرشيدية لتكوين المؤذنين...المزيد >>
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
خالد الحدّادموعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.المزيد >>
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