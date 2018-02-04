قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا

تمكنت وحدات الحرس الوطني يوم 03 فيفري 2018 بولاية قابس (جهات وذرف، مارث ومطماطة الجديدة) وبولاية مدنين من ضبط 07 سيارات ودراجة نارية محملة ببضائع مهربة تتمثل في 5420 علبة سجائر، 455 حذاء رياضي، 65 كلغ من المعسل، 42 كلغ من الشاي، 164 علبة تن وكمية من الملابس الجاهزة.

وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بــــ 189.350 ألف دينار.