حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر

ضبطت مساء يوم أمس السبت 03 فيفري 2018، الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، 11 شخصا من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة بصدد تسور الجدار الخارجي للميناء التجاري بحلق الوادي.

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد، أن الموقوفين اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء المذكور قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إحدى الدول الأوروبية.

والموقوفون أصيلي ولايات تونس والقيروان وبن عروس