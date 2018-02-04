الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان

بنزرت- الشروق اون لاين- حميدة المحمودي: تعرض لاعب أواسط النادي الرياضي البنزرتي عزيز بن راضية إلى اعتداء عنيف من طرف لاعبي اتحاد بن قردان أمام أنظار الحكم، وذك أثناء المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح الامس السبت 3 فيفري فى اطار البطولة، مما استدعى نقله إلى المستشفي الجهوي بالمكان لتلقي الإسعافات ونظرا لحالته الحرجة تم إيوائه بالمستشفى.