فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: توٌجت مسرحية " لهيب الروح" لفرع الشباب لفرقة بلدية دوز للتمثيل بالمرتبة الاولى

ومسرحية " فجاري الدم " لهادية عبيد من شباب الفرقة طالبة في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف بالمرتبة الثانية في مهرجان التسيرا للمونودراما القصور من ولاية الكاف في دورته الثانية...وقد أعلن عن الجوائز منذ قليل في أختتام المهرجان