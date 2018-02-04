سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد قبل قليل حادث مرور على مستوى معتمدية سيدي عبد الحميد وتحديدا في مفترق المعرض الدولي بسوسة في اتجاه المنستير أسفر عن تسجيل 5 اصابات تم نقل 4 منهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول عن طريق الحماية المدنية في حين تم نقل شخص خامس على متن سيارة إسعاف مجهزة "Samu" بحكم وان حالته تعتبر حرجة للغاية .

وقد تمثل الحادث في تصادم سيارتين حيث تحول كذلك وحدات من حرس المرور لتسهيل حركة المرور التي تعطلت نوعا ما أثناء الحادث.