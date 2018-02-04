سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة

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سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد قبل قليل حادث مرور على مستوى معتمدية سيدي عبد الحميد وتحديدا في مفترق المعرض الدولي بسوسة في اتجاه المنستير أسفر عن تسجيل 5 اصابات تم نقل 4 منهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول عن طريق الحماية المدنية في حين تم نقل شخص خامس على متن سيارة إسعاف مجهزة "Samu" بحكم وان حالته تعتبر حرجة للغاية .
وقد تمثل الحادث في تصادم سيارتين حيث تحول كذلك وحدات من حرس المرور لتسهيل حركة المرور التي تعطلت نوعا ما أثناء الحادث.
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد قبل قليل حادث مرور على مستوى معتمدية سيدي عبد الحميد وتحديدا في مفترق المعرض الدولي بسوسة في اتجاه المنستير أسفر عن تسجيل 5 اصابات تم نقل 4 منهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول عن طريق الحماية المدنية في حين تم نقل شخص خامس على متن سيارة إسعاف مجهزة "Samu" بحكم وان حالته تعتبر حرجة للغاية .
وقد تمثل الحادث في تصادم سيارتين حيث تحول كذلك وحدات من حرس المرور لتسهيل حركة المرور التي تعطلت نوعا ما أثناء الحادث.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018