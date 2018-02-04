اقالة نادر داود من مهامه صلب الجهاز الفني للمنتخب التونسي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم اقالة نادر داود من مهامه صلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني للأكابر حسب ما افاد به "وات" يوم الاحد امين موقو الناطق الرسمي للجامعة دون الافصاح عن اسباب هذه القطيعة.