شاهد.. بلجيكا: تخيير مهاجر بين جمع "بقايا سيجارته من الأرض" أو تغريمه 55 يورو

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شاهد.. بلجيكا: تخيير مهاجر بين جمع "بقايا سيجارته من الأرض" أو تغريمه 55 يورو