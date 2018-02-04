تونس تهدي مجموعة من الكتب للسنغال تعزيزا للتعاون الثقافي بين البلدين

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دعما للعلاقات الثقافية بين البلدين أهدت تونس للسنغال مجموعة من الإصدارات المختلفة تتضمن كتبا أدبية وتاريخية وعلمية، وقد تولت سفارة تونس بداكار، منذ يومين، تسليمها لوزارة الثقافة السنغالية.
وجاء في بيان صحفي تناقلته وسائل الإعلام السنغالية، أمس السبت، أنه تعزيزا لعلاقات التعاون والأخوة والصداقة المتميزة التي تربط وزارتي الثقافة في تونس والسنغال وعلى إثر المشاركة الناجحة لتونس في معرض الكتاب الدولي بداكار أهدت تونس للسنغال عشرات الكتب في المجالات الأدبية والتاريخية والعلمية.
وكانت تونس شاركت في الدورة 16 للمعرض الدولي للكتاب بداكار التي أقيمت من 22 إلى 27 نوفمبر المنقضي.
وبحسب المصدر ذاته تم تسليم هذه الكتب خلال حفل التأم يوم الجمعة، تولى خلاله نزار الفيتوري، المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون بسفارة تونس بداكار، منح الإصدارات إلى أمادو نداي عن إدارة الكتاب والمطالعة بوزارة الثقافة السنغالية.
وجاء في البيان الممضى من قبل الفيتوري، أن تونس تعتبر التعاون الثنائي في المجال الثقافي بينها وبين السنغال، ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين وهي حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها.
وأعرب في هذا السياق عن اعتزاز تونس بحلولها ضيفة شرف في الدورة 13 لبيينال الفن الافريقي المعاصر الذي سيقام بداكار من 3 ماي إلى 2 جوان 2018 ، مشددا على دور الثقافة في تعزيز التقارب بين الشعوب والنهوض بالقيم الإنسانية والتفاهم المتبادل.
دعما للعلاقات الثقافية بين البلدين أهدت تونس للسنغال مجموعة من الإصدارات المختلفة تتضمن كتبا أدبية وتاريخية وعلمية، وقد تولت سفارة تونس بداكار، منذ يومين، تسليمها لوزارة الثقافة السنغالية.
وجاء في بيان صحفي تناقلته وسائل الإعلام السنغالية، أمس السبت، أنه تعزيزا لعلاقات التعاون والأخوة والصداقة المتميزة التي تربط وزارتي الثقافة في تونس والسنغال وعلى إثر المشاركة الناجحة لتونس في معرض الكتاب الدولي بداكار أهدت تونس للسنغال عشرات الكتب في المجالات الأدبية والتاريخية والعلمية.
وكانت تونس شاركت في الدورة 16 للمعرض الدولي للكتاب بداكار التي أقيمت من 22 إلى 27 نوفمبر المنقضي.
وبحسب المصدر ذاته تم تسليم هذه الكتب خلال حفل التأم يوم الجمعة، تولى خلاله نزار الفيتوري، المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون بسفارة تونس بداكار، منح الإصدارات إلى أمادو نداي عن إدارة الكتاب والمطالعة بوزارة الثقافة السنغالية.
وجاء في البيان الممضى من قبل الفيتوري، أن تونس تعتبر التعاون الثنائي في المجال الثقافي بينها وبين السنغال، ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين وهي حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتمتينها.
وأعرب في هذا السياق عن اعتزاز تونس بحلولها ضيفة شرف في الدورة 13 لبيينال الفن الافريقي المعاصر الذي سيقام بداكار من 3 ماي إلى 2 جوان 2018 ، مشددا على دور الثقافة في تعزيز التقارب بين الشعوب والنهوض بالقيم الإنسانية والتفاهم المتبادل.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018