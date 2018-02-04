فوشانة: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 3 سنوات سجنا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وتم الاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بفوشانة ولاية بنعروس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 03 و04 فيفري 2018 من القبض على شخص مفتش عنه وصادر في شأنه 15 منشور تفتيش من أجل قضايا حق عام ومحكوم بـ 03 سنوات سجن.