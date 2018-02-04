مصر: مقتل شرطيين إثر تفجير حافلة أمنية جنوبي العريش

قتل شرطيان، اليوم الأحد، إثر تفجير مجهولين حافلة أمنية كانت تقل جنودًا، جنوبي مدينة العريش، شمال شرقي مصر، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحف محلية منها "الأخبار (حكومية)"، إن "مجندين من قوات الأمن استشهدا وأصيب 5 جنود آخرين، إثر تفجير مسلحين لعبوة ناسفة عن بُعد، في حافلة نقل جنود، أثناء سيرها على الطريق الدائري جنوبي مدينة العريش".

وتم نقل جثماني عنصري الأمن، والمصابين إلى مستشفى العريش، وفق المصادر ذاتها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية حول الحادث، ولم تصدر الأخيرة بشأنه بيانًا حتى الساعة 9:50 ت.غ.

ويأتي الحادث وسط هدوء نسبي للعمليات المسلحة ضد مقار الشرطة والجيش، في شمال سيناء في الآونة الأخيرة، في مقابل استمرار تكرار التأكيد الرئاسي على مواجهة الإرهاب هناك بكل "قوة غاشمة".