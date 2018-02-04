تونس: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاحد ان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني تمكنت يوم امس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بتونس العاصمة تنشط بين ولاتي منوبة وأريانة وإيقاف 03 من عناصرها من بينهم امرأة وحجز حوالي 260 غراما من مخدر "الكوكايين" (قيمتها المالية 80 ألف دينار)، حوالي 20 غراما من مخدر "الماريخوانا"، قطع من مخدر "الزطلة"، ميزان الكتروني يستعمل في وزن المخدرات قبل ترويجها ومبلغا ماليا من العملة التونسية قدره 16 ألف دينار متأتي من عائدات الاتجار في المخدرات وسيارة يتم استغلالها في نقل وترويج المخدرات.