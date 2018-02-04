بطولة إفريقيا للاعبين المحليين: ركلات الترجيح تمنح المركز الثالث للسودان على حساب ليبيا

أنهى المنتحب السوداني منافسات بطولة افريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب من 13 جانفي إلى 4 فيفري في المركز الثالث بعد فوزه في لقاء الترتيب على نظيره الليبي بالركلات الترجيحية (4-2) في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش.

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.

وبادر منتخب صقور الجديان بالتسجيل عن طريق ولاء يعقوب في الدقيقة 8 فيما ادرك منتخب فرسان المتوسط التعادل بواسطة سالم عبلو قي الدقيقة 84

وكان المنتخب السوداني قد سبق له احتلال المركز الثالث ضمن الدورة الثانية للبطولة التي أقيمت على أرضه سنة 2011 بعد الفوز على نظيره الجزائري بهدف للاشيء فيما سبق للمنتخب الليبي التتويج باللقب بعد تفوقه على غانا بركلات الترجيح في نسخة جنوب افريقيا 2014.

وتختتم بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين 2018 بالدور النهائي الذي يجمع يوم الاحد منتخب المغرب بنظيره النيجيري بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة مساء.