بطولة إفريقيا للاعبين المحليين: ركلات الترجيح تمنح المركز الثالث للسودان على حساب ليبيا

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أنهى المنتحب السوداني منافسات بطولة افريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب من 13 جانفي إلى 4 فيفري في المركز الثالث بعد فوزه في لقاء الترتيب على نظيره الليبي بالركلات الترجيحية (4-2) في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش.
وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.
وبادر منتخب صقور الجديان بالتسجيل عن طريق ولاء يعقوب في الدقيقة 8 فيما ادرك منتخب فرسان المتوسط التعادل بواسطة سالم عبلو قي الدقيقة 84
وكان المنتخب السوداني قد سبق له احتلال المركز الثالث ضمن الدورة الثانية للبطولة التي أقيمت على أرضه سنة 2011 بعد الفوز على نظيره الجزائري بهدف للاشيء فيما سبق للمنتخب الليبي التتويج باللقب بعد تفوقه على غانا بركلات الترجيح في نسخة جنوب افريقيا 2014.
وتختتم بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين 2018 بالدور النهائي الذي يجمع يوم الاحد منتخب المغرب بنظيره النيجيري بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة مساء.
أنهى المنتحب السوداني منافسات بطولة افريقيا للاعبين المحليين التي يحتضنها المغرب من 13 جانفي إلى 4 فيفري في المركز الثالث بعد فوزه في لقاء الترتيب على نظيره الليبي بالركلات الترجيحية (4-2) في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش.
وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.
وبادر منتخب صقور الجديان بالتسجيل عن طريق ولاء يعقوب في الدقيقة 8 فيما ادرك منتخب فرسان المتوسط التعادل بواسطة سالم عبلو قي الدقيقة 84
وكان المنتخب السوداني قد سبق له احتلال المركز الثالث ضمن الدورة الثانية للبطولة التي أقيمت على أرضه سنة 2011 بعد الفوز على نظيره الجزائري بهدف للاشيء فيما سبق للمنتخب الليبي التتويج باللقب بعد تفوقه على غانا بركلات الترجيح في نسخة جنوب افريقيا 2014.
وتختتم بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين 2018 بالدور النهائي الذي يجمع يوم الاحد منتخب المغرب بنظيره النيجيري بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة مساء.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018