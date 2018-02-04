صفاقس: القبض على 45 شخصا مفتّشا عنهم وحجز 3 سيارات في حملة امنية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الاحتفاظ بــ 06 أشخاص من أجل تورطهم في قضايا عدلية مختلفة.

نظّم يوم 03 فيفري 2018 إقليم الأمن الوطني بصفاقس بمرجع النّظر حملة أمنيّة بعديد المجالات (الأمن العام، المجال المروري والشرطة البلدية)، أسفرت عن تحقيق أهمّ النّتائج التّالية: