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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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ماذا قال "رابح" the voice kids في أول تصريح له؟!
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الأولى
ماذا قال "رابح" the voice kids في أول تصريح له؟!
04 فيفري 2018 | 11:28

بعد أن فاز الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق كاظم الساهر، بلقب الموسم الثاني من the Voice Kids على MBC1 وMBC مصر، السبت آسراً قلوب الناس ومسامعهم، ومشعلاً حماستهم، بعد أن أدمع عيونهم فرحاً وتعاطفاً وتأثراً ومحبة خلال مشوار البرنامج، أتيح "للقيصر"، كاظم الساهر أن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرنامج للموسم الثاني على التوالي.

وفي أول تصريح له، أعلن حمزة أنه كان يتوقع الفوز وينتظره منذ أول مشاركته في البرنامج، رغم أن أصوات بقية المشتركين متميّزة وتنافسية جداً.

كما شكر الطفل المغربي كاظم على تلبيته رغبة التواصل مع الفنان الكبير صباح فخري .

وجاء كلام لبيض فور انتهاء الحلقة الختامية وتتويج الفائز، حيث عقدت "مجموعة MBC" مؤتمراً صحفياً في استديوهاتها في بيروت، ضم كلا من النجوم - المدربين الثلاثة كاظم و نانسي عجرم و تامر حسني ، إلى جانب مـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، وسط حضور ملفت ومقتضب للطفل الفائز حمزة وأهله الذين شكروا بدورهم القيّمين على البرنامج، وأثنوا على التجربة الرائعة التي مر بها ابنهم.

إلى ذلك، شكر حمزة كل من تابع البرنامج وأحبه، وكل من صوت له

وفيما يتعلق بمتابعة دراسته الفنية والأكاديمية، شدد حمزة على أن العمل الفني لن يؤخره عن الدراسة على الإطلاق، وهو ما شدد عليه مدربه كاظم الساهر، قائلاً: "الأولوية بالنسبة للأطفال هي للدراسة والتعليم، وهذا الأمر يعطيهم القدرة على حسن الاختيار

العربية.نت
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الأولى
ماذا قال "رابح" the voice kids في أول تصريح له؟!
04 فيفري 2018 | 11:28

بعد أن فاز الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق كاظم الساهر، بلقب الموسم الثاني من the Voice Kids على MBC1 وMBC مصر، السبت آسراً قلوب الناس ومسامعهم، ومشعلاً حماستهم، بعد أن أدمع عيونهم فرحاً وتعاطفاً وتأثراً ومحبة خلال مشوار البرنامج، أتيح "للقيصر"، كاظم الساهر أن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرنامج للموسم الثاني على التوالي.

وفي أول تصريح له، أعلن حمزة أنه كان يتوقع الفوز وينتظره منذ أول مشاركته في البرنامج، رغم أن أصوات بقية المشتركين متميّزة وتنافسية جداً.

كما شكر الطفل المغربي كاظم على تلبيته رغبة التواصل مع الفنان الكبير صباح فخري .

وجاء كلام لبيض فور انتهاء الحلقة الختامية وتتويج الفائز، حيث عقدت "مجموعة MBC" مؤتمراً صحفياً في استديوهاتها في بيروت، ضم كلا من النجوم - المدربين الثلاثة كاظم و نانسي عجرم و تامر حسني ، إلى جانب مـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، وسط حضور ملفت ومقتضب للطفل الفائز حمزة وأهله الذين شكروا بدورهم القيّمين على البرنامج، وأثنوا على التجربة الرائعة التي مر بها ابنهم.

إلى ذلك، شكر حمزة كل من تابع البرنامج وأحبه، وكل من صوت له

وفيما يتعلق بمتابعة دراسته الفنية والأكاديمية، شدد حمزة على أن العمل الفني لن يؤخره عن الدراسة على الإطلاق، وهو ما شدد عليه مدربه كاظم الساهر، قائلاً: "الأولوية بالنسبة للأطفال هي للدراسة والتعليم، وهذا الأمر يعطيهم القدرة على حسن الاختيار

العربية.نت
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وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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