ماذا قال "رابح" the voice kids في أول تصريح له؟!

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بعد أن فاز الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق كاظم الساهر، بلقب الموسم الثاني من the Voice Kids على MBC1 وMBC مصر، السبت آسراً قلوب الناس ومسامعهم، ومشعلاً حماستهم، بعد أن أدمع عيونهم فرحاً وتعاطفاً وتأثراً ومحبة خلال مشوار البرنامج، أتيح "للقيصر"، كاظم الساهر أن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرنامج للموسم الثاني على التوالي.
وفي أول تصريح له، أعلن حمزة أنه كان يتوقع الفوز وينتظره منذ أول مشاركته في البرنامج، رغم أن أصوات بقية المشتركين متميّزة وتنافسية جداً.
كما شكر الطفل المغربي كاظم على تلبيته رغبة التواصل مع الفنان الكبير صباح فخري .
وجاء كلام لبيض فور انتهاء الحلقة الختامية وتتويج الفائز، حيث عقدت "مجموعة MBC" مؤتمراً صحفياً في استديوهاتها في بيروت، ضم كلا من النجوم - المدربين الثلاثة كاظم و نانسي عجرم و تامر حسني ، إلى جانب مـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، وسط حضور ملفت ومقتضب للطفل الفائز حمزة وأهله الذين شكروا بدورهم القيّمين على البرنامج، وأثنوا على التجربة الرائعة التي مر بها ابنهم.
إلى ذلك، شكر حمزة كل من تابع البرنامج وأحبه، وكل من صوت له
وفيما يتعلق بمتابعة دراسته الفنية والأكاديمية، شدد حمزة على أن العمل الفني لن يؤخره عن الدراسة على الإطلاق، وهو ما شدد عليه مدربه كاظم الساهر، قائلاً: "الأولوية بالنسبة للأطفال هي للدراسة والتعليم، وهذا الأمر يعطيهم القدرة على حسن الاختيار
بعد أن فاز الطفل المغربي حمزة لبيض من فريق كاظم الساهر، بلقب الموسم الثاني من the Voice Kids على MBC1 وMBC مصر، السبت آسراً قلوب الناس ومسامعهم، ومشعلاً حماستهم، بعد أن أدمع عيونهم فرحاً وتعاطفاً وتأثراً ومحبة خلال مشوار البرنامج، أتيح "للقيصر"، كاظم الساهر أن يسجل هدفه الثاني في مرمى البرنامج للموسم الثاني على التوالي.
وفي أول تصريح له، أعلن حمزة أنه كان يتوقع الفوز وينتظره منذ أول مشاركته في البرنامج، رغم أن أصوات بقية المشتركين متميّزة وتنافسية جداً.
كما شكر الطفل المغربي كاظم على تلبيته رغبة التواصل مع الفنان الكبير صباح فخري .
وجاء كلام لبيض فور انتهاء الحلقة الختامية وتتويج الفائز، حيث عقدت "مجموعة MBC" مؤتمراً صحفياً في استديوهاتها في بيروت، ضم كلا من النجوم - المدربين الثلاثة كاظم و نانسي عجرم و تامر حسني ، إلى جانب مـازن حـايك المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC"، وسط حضور ملفت ومقتضب للطفل الفائز حمزة وأهله الذين شكروا بدورهم القيّمين على البرنامج، وأثنوا على التجربة الرائعة التي مر بها ابنهم.
إلى ذلك، شكر حمزة كل من تابع البرنامج وأحبه، وكل من صوت له
وفيما يتعلق بمتابعة دراسته الفنية والأكاديمية، شدد حمزة على أن العمل الفني لن يؤخره عن الدراسة على الإطلاق، وهو ما شدد عليه مدربه كاظم الساهر، قائلاً: "الأولوية بالنسبة للأطفال هي للدراسة والتعليم، وهذا الأمر يعطيهم القدرة على حسن الاختيار
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018