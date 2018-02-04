سيدي بوزيد: القبض على تكفيري يشتبه في انتمائه إلى تنظيم ارهابي ومتزوّج على خلاف الصيغ القانونية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 03 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من إيقاف عنصر تكفيري يبلغ من العمر 54 سنة.

وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري كما تم العثور بهاتفه الجوال على مقطع فيديو يتضمن حضور عدد من العناصر التكفيرية لعقد قرانه على خلاف الصيغ القانونية مصرحين "كلنا ارهابين"، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيتين عدليتين في شأنه الأولى موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي" والثانية موضوعها "الزواج على خلاف الصيغ القانونية" وابقاء المرأة التي عقد قرانه غير القانوني عليها بحالة سراح.