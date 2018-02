ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار!

وضعت ميلانيا ترامب من جديد زوجها الرئيس الأميركي دونالد في موقف محرج أمام عدسات وسائل الإعلام، وذلك بعدما حطت الطائرة التي تقلهما في مطار بالم بيش في ولاية فلوريدا.

و اظهر مقطع فيديو خروج ترامب وابنه بارون من باب الطيارة، وأعقب ذلك لحاق ميلانيا بهما، وعندما وصل ترامب إلى أسفل السلم طلب من ابنه بارون الصعود في السيارة، بينما كان ينتظر زوجته ميلانيا للوقوف معاً والتلويح لوسائل الإعلام كما هو معتاد.

لكن ما حصل لم يكن في حسبان الرئيس الأميركي، حيث أن ميلانيا وبعدما وصلت أسفل السلم تسارعت خطواتها وتجاهلت زوجها لتتركه وحيداً أمام عدسات وسائل الإعلام.

وأظهر مقطع فيديو آخر التُقط من زاوية أخرى، أن ترامب بدا مخاطباً لميلانيا، لتقوم الأخيرة بالنظر إليه ثم مواصلة طريقها دون الوقوف مع الرئيس.

ومنذ تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، التقطت عدسات الكاميرات مراراً مواقف محرجة لكل من ترامب وزوجته، وقالت وسائل إعلام إن تلك المواقف تعكس وجود أزمة في العلاقة بينهما.

.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr