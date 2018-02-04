ميلانيا تحرج ترامب مجدداً.. شاهد ماذا فعلت به في المطار!

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وضعت ميلانيا ترامب من جديد زوجها الرئيس الأميركي دونالد في موقف محرج أمام عدسات وسائل الإعلام، وذلك بعدما حطت الطائرة التي تقلهما في مطار بالم بيش في ولاية فلوريدا.
و اظهر مقطع فيديو خروج ترامب وابنه بارون من باب الطيارة، وأعقب ذلك لحاق ميلانيا بهما، وعندما وصل ترامب إلى أسفل السلم طلب من ابنه بارون الصعود في السيارة، بينما كان ينتظر زوجته ميلانيا للوقوف معاً والتلويح لوسائل الإعلام كما هو معتاد.
لكن ما حصل لم يكن في حسبان الرئيس الأميركي، حيث أن ميلانيا وبعدما وصلت أسفل السلم تسارعت خطواتها وتجاهلت زوجها لتتركه وحيداً أمام عدسات وسائل الإعلام.
وأظهر مقطع فيديو آخر التُقط من زاوية أخرى، أن ترامب بدا مخاطباً لميلانيا، لتقوم الأخيرة بالنظر إليه ثم مواصلة طريقها دون الوقوف مع الرئيس.
ومنذ تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، التقطت عدسات الكاميرات مراراً مواقف محرجة لكل من ترامب وزوجته، وقالت وسائل إعلام إن تلك المواقف تعكس وجود أزمة في العلاقة بينهما.
.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr— George Bennett (@gbennettpost) 3 février 2018
وضعت ميلانيا ترامب من جديد زوجها الرئيس الأميركي دونالد في موقف محرج أمام عدسات وسائل الإعلام، وذلك بعدما حطت الطائرة التي تقلهما في مطار بالم بيش في ولاية فلوريدا.
و اظهر مقطع فيديو خروج ترامب وابنه بارون من باب الطيارة، وأعقب ذلك لحاق ميلانيا بهما، وعندما وصل ترامب إلى أسفل السلم طلب من ابنه بارون الصعود في السيارة، بينما كان ينتظر زوجته ميلانيا للوقوف معاً والتلويح لوسائل الإعلام كما هو معتاد.
لكن ما حصل لم يكن في حسبان الرئيس الأميركي، حيث أن ميلانيا وبعدما وصلت أسفل السلم تسارعت خطواتها وتجاهلت زوجها لتتركه وحيداً أمام عدسات وسائل الإعلام.
وأظهر مقطع فيديو آخر التُقط من زاوية أخرى، أن ترامب بدا مخاطباً لميلانيا، لتقوم الأخيرة بالنظر إليه ثم مواصلة طريقها دون الوقوف مع الرئيس.
ومنذ تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، التقطت عدسات الكاميرات مراراً مواقف محرجة لكل من ترامب وزوجته، وقالت وسائل إعلام إن تلك المواقف تعكس وجود أزمة في العلاقة بينهما.
.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr— George Bennett (@gbennettpost) 3 février 2018
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018