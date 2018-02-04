وزير التربية: 549 مؤسسة تربوية في حاجة ماسة للصيانة الفورية

أكد وزير التربية، حاتم بن سالم ،على وجود 549 مؤسسة تربوية في حاجة ماسة للصيانة الفورية ،مشيرا إلى وجود إجراءات استثنائية سريعة ستمكن من الشروع في صيانة هذه المؤسسات التربوية.

وقال بن سالم في تصريح لاذاعة شمس اف ام امس السبت، إن هناك إجراءات في مجال الصفقات العمومية تعطلت ،كما أشار إلى أنه سيتم قريبا بناء 8 مطاعم مدرسية في 8 ولايات ،إضافة إلى وجود برنامج لإحداث 3 معاهد فنون ومعاهد رياضية.

ولاحظ بن سالم أن التلميذ التونسي من الضروري أن يجد الوقت للترفيه والتعبير عن مواهبه وفق تعبيره.