باكستان: 11 قتيلاً في هجوم انتحاريا استهدف الجيش

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ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف الجيش الباكستاني الليلة الماضية في منطقة وادي سوات إلى 11 قتيلاً و 13 مصاباً تم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر طبية باكستانية أن حصيلة القتلى ارتفعت نظراً لوفاة عدد من الجرحى خلال الساعات الماضية.

وقال بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن انتحارياً يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه في ملعب تابع للجيش أثناء ممارسة الجنود أنشطة رياضية ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة عدد آخر بجروح.

من جهة أخرى أوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن "حركة طالبان باكستان" قد تبنت مسؤولية تنفيذ الهجوم.