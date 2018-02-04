الصين: 4 قتلى حصيلة انفجار مصنع

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ارتفع إلى 4 أشخاص عدد قتلى انفجار مصنع الكيماويات شرق الصين، حسبما أفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار، الذي وقع السبت، بمصنع للكيماويات في مقاطعة لينشو بإقليم شاندونغ جنوب شرق بكين. وذكرت تقارير سابقة أن الانفجار أودى بحياة شخص واحد.

وأشارت "شينخوا" إلى أن السلطات احتجزت مدير المصنع وفتحت تحقيقا في الحادث.

المصدر: شينخوا