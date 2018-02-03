رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين

-
09:08رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018
-
08:52قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي
04 فيفري 2018
-
08:22كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16
04 فيفري 2018
-
01:00يميني متطرف يطلق النار على أجانب في إيطاليا
04 فيفري 2018
-
00:25جريمة كل 31 دقيقة ترتكب بسلاح أمريكي بدول القارة
04 فيفري 2018
-
23:52عصام تاج يقيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا... فيديو
03 فيفري 2018
-
23:36الدوري السعودي: مدرب الاهلي يعوّل على بن عمر في لقاء الدربي
03 فيفري 2018
-
23:29تونس تسجّل 2500 اصابة جديدة بسرطان الثدي
03 فيفري 2018
-
23:05نزيف النقاط يعود لريال مدريد
03 فيفري 2018
-
22:30مجلة أمريكية: إحباط تهريب شحنة بنادق إلى العراق
03 فيفري 2018
-
22:00الحكومة البريطانية تلزم الأثرياء الأجانب المشتبه بهم بالكشف عن مصادر ثرواتهم
03 فيفري 2018
-
21:38النفيضة: فلاح يطلق صيحة فزع بعد سرقة 30 رأس من اغنامه
03 فيفري 2018
-
21:32قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر
03 فيفري 2018
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
أبدى وفد رجال أعمال من الصين، إثر زيارة ميدانية أداها إلى ولاية مدنين، إهتمامه بالعديد من المشاريع بالولاية وإستعداده الجادّ لدراسة إمكانيات الاستثمار فيها، وذلك في لقاء جمعهم، السبت، بوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.
وأكد وزير أملاك الدولة، بمناسبة اللقاء وفق ما جاء ببلاغ الوزارة، حرص الحكومة على دعم التعاون التونسي الصيني و إرساء مقومات متينة لشراكة إستراتجية. وجدّد كورشيد إستعداد الوزارة للتعاطي الايجابي مع طلبات المستثمرين الصينيين مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما في أكثر من مجال.
ويضم وفد رجاال الأعمال الصيني، الذي أدى زيارات ميدانية أمس الجمعة، إلى ولاية مدنين للبحث في آليات التمويل والاستثمار لعدد من المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، ممثلين عن شركات عالمية تدعمها الحكومة الصينية.
وزار الوفد الصيني موقع مشروع الجسر بين منطقتي الجرف وأجيم (2,5كلم تقريبا) والقطب التكنولوجي بالجنوب على مساحة 40 هك، ومشروع السكة الحديدية، التي ستربط بين قابس ومدنين على طول 75 كلم تقريبا، ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببنقردان (120 هك) ومشروع القطب الاقتصادي بجرجيس الممتدّ على مساحة 1000 هك.
أبدى وفد رجال أعمال من الصين، إثر زيارة ميدانية أداها إلى ولاية مدنين، إهتمامه بالعديد من المشاريع بالولاية وإستعداده الجادّ لدراسة إمكانيات الاستثمار فيها، وذلك في لقاء جمعهم، السبت، بوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.
وأكد وزير أملاك الدولة، بمناسبة اللقاء وفق ما جاء ببلاغ الوزارة، حرص الحكومة على دعم التعاون التونسي الصيني و إرساء مقومات متينة لشراكة إستراتجية. وجدّد كورشيد إستعداد الوزارة للتعاطي الايجابي مع طلبات المستثمرين الصينيين مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما في أكثر من مجال.
ويضم وفد رجاال الأعمال الصيني، الذي أدى زيارات ميدانية أمس الجمعة، إلى ولاية مدنين للبحث في آليات التمويل والاستثمار لعدد من المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، ممثلين عن شركات عالمية تدعمها الحكومة الصينية.
وزار الوفد الصيني موقع مشروع الجسر بين منطقتي الجرف وأجيم (2,5كلم تقريبا) والقطب التكنولوجي بالجنوب على مساحة 40 هك، ومشروع السكة الحديدية، التي ستربط بين قابس ومدنين على طول 75 كلم تقريبا، ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببنقردان (120 هك) ومشروع القطب الاقتصادي بجرجيس الممتدّ على مساحة 1000 هك.
-
09:08رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018
-
08:52قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي
04 فيفري 2018
-
08:22كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16
04 فيفري 2018
-
01:00يميني متطرف يطلق النار على أجانب في إيطاليا
04 فيفري 2018
-
00:25جريمة كل 31 دقيقة ترتكب بسلاح أمريكي بدول القارة
04 فيفري 2018
-
23:52عصام تاج يقيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا... فيديو
03 فيفري 2018
-
23:36الدوري السعودي: مدرب الاهلي يعوّل على بن عمر في لقاء الدربي
03 فيفري 2018
-
23:29تونس تسجّل 2500 اصابة جديدة بسرطان الثدي
03 فيفري 2018
-
23:05نزيف النقاط يعود لريال مدريد
03 فيفري 2018
-
22:30مجلة أمريكية: إحباط تهريب شحنة بنادق إلى العراق
03 فيفري 2018
-
22:00الحكومة البريطانية تلزم الأثرياء الأجانب المشتبه بهم بالكشف عن مصادر ثرواتهم
03 فيفري 2018
-
21:38النفيضة: فلاح يطلق صيحة فزع بعد سرقة 30 رأس من اغنامه
03 فيفري 2018
-
21:32قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر
03 فيفري 2018
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018