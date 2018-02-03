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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
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الأولى
رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018 | 09:08

أبدى وفد رجال أعمال من الصين، إثر زيارة ميدانية أداها إلى ولاية مدنين، إهتمامه بالعديد من المشاريع بالولاية وإستعداده الجادّ لدراسة إمكانيات الاستثمار فيها، وذلك في لقاء جمعهم، السبت، بوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.

وأكد وزير أملاك الدولة، بمناسبة اللقاء وفق ما جاء ببلاغ الوزارة، حرص الحكومة على دعم التعاون التونسي الصيني و إرساء مقومات متينة لشراكة إستراتجية. وجدّد كورشيد إستعداد الوزارة للتعاطي الايجابي مع طلبات المستثمرين الصينيين مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما في أكثر من مجال.

ويضم وفد رجاال الأعمال الصيني، الذي أدى زيارات ميدانية أمس الجمعة، إلى ولاية مدنين للبحث في آليات التمويل والاستثمار لعدد من المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، ممثلين عن شركات عالمية تدعمها الحكومة الصينية.

وزار الوفد الصيني موقع مشروع الجسر بين منطقتي الجرف وأجيم (2,5كلم تقريبا) والقطب التكنولوجي بالجنوب على مساحة 40 هك، ومشروع السكة الحديدية، التي ستربط بين قابس ومدنين على طول 75 كلم تقريبا، ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببنقردان (120 هك) ومشروع القطب الاقتصادي بجرجيس الممتدّ على مساحة 1000 هك.

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رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018 | 09:08

أبدى وفد رجال أعمال من الصين، إثر زيارة ميدانية أداها إلى ولاية مدنين، إهتمامه بالعديد من المشاريع بالولاية وإستعداده الجادّ لدراسة إمكانيات الاستثمار فيها، وذلك في لقاء جمعهم، السبت، بوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.

وأكد وزير أملاك الدولة، بمناسبة اللقاء وفق ما جاء ببلاغ الوزارة، حرص الحكومة على دعم التعاون التونسي الصيني و إرساء مقومات متينة لشراكة إستراتجية. وجدّد كورشيد إستعداد الوزارة للتعاطي الايجابي مع طلبات المستثمرين الصينيين مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما في أكثر من مجال.

ويضم وفد رجاال الأعمال الصيني، الذي أدى زيارات ميدانية أمس الجمعة، إلى ولاية مدنين للبحث في آليات التمويل والاستثمار لعدد من المشاريع التنموية الكبرى بالجهة، ممثلين عن شركات عالمية تدعمها الحكومة الصينية.

وزار الوفد الصيني موقع مشروع الجسر بين منطقتي الجرف وأجيم (2,5كلم تقريبا) والقطب التكنولوجي بالجنوب على مساحة 40 هك، ومشروع السكة الحديدية، التي ستربط بين قابس ومدنين على طول 75 كلم تقريبا، ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببنقردان (120 هك) ومشروع القطب الاقتصادي بجرجيس الممتدّ على مساحة 1000 هك.

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