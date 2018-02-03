قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي

اشتبكت قوات ليبية مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) امس السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من القوات بالقرب من حقل الظهرة النفطي الذي تديره شركة «الواحة» في جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها المنطقة عمر الفقي، إن «جندياً قتل وأصيب خمسة خلال الاشتباكات الدائرة على مدى يومين». وأضاف أن «معارك وقعت في منطقة أخرى أمس».

وتشترك «الواحة»، مع ثلاث شركات أميركية هي «هيس» و«ماراثون» و«كونوكوفيليبس».

وتعتبر القوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة «الواحة» موالية للحكومة المتمركزة في الشرق، في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

رويترز