قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي

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اشتبكت قوات ليبية مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) امس السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من القوات بالقرب من حقل الظهرة النفطي الذي تديره شركة «الواحة» في جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن مسؤول محلي.
وقال رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها المنطقة عمر الفقي، إن «جندياً قتل وأصيب خمسة خلال الاشتباكات الدائرة على مدى يومين». وأضاف أن «معارك وقعت في منطقة أخرى أمس».
وتشترك «الواحة»، مع ثلاث شركات أميركية هي «هيس» و«ماراثون» و«كونوكوفيليبس».
وتعتبر القوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة «الواحة» موالية للحكومة المتمركزة في الشرق، في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.
اشتبكت قوات ليبية مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) امس السبت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من القوات بالقرب من حقل الظهرة النفطي الذي تديره شركة «الواحة» في جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلن مسؤول محلي.
وقال رئيس بلدية مرادة التي تقع فيها المنطقة عمر الفقي، إن «جندياً قتل وأصيب خمسة خلال الاشتباكات الدائرة على مدى يومين». وأضاف أن «معارك وقعت في منطقة أخرى أمس».
وتشترك «الواحة»، مع ثلاث شركات أميركية هي «هيس» و«ماراثون» و«كونوكوفيليبس».
وتعتبر القوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة «الواحة» موالية للحكومة المتمركزة في الشرق، في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.
-
09:08رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018
-
08:52قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي
04 فيفري 2018
-
08:22كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16
04 فيفري 2018
-
01:00يميني متطرف يطلق النار على أجانب في إيطاليا
04 فيفري 2018
-
00:25جريمة كل 31 دقيقة ترتكب بسلاح أمريكي بدول القارة
04 فيفري 2018
-
23:52عصام تاج يقيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا... فيديو
03 فيفري 2018
-
23:36الدوري السعودي: مدرب الاهلي يعوّل على بن عمر في لقاء الدربي
03 فيفري 2018
-
23:29تونس تسجّل 2500 اصابة جديدة بسرطان الثدي
03 فيفري 2018
-
23:05نزيف النقاط يعود لريال مدريد
03 فيفري 2018
-
22:30مجلة أمريكية: إحباط تهريب شحنة بنادق إلى العراق
03 فيفري 2018
-
22:00الحكومة البريطانية تلزم الأثرياء الأجانب المشتبه بهم بالكشف عن مصادر ثرواتهم
03 فيفري 2018
-
21:38النفيضة: فلاح يطلق صيحة فزع بعد سرقة 30 رأس من اغنامه
03 فيفري 2018
-
21:32قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر
03 فيفري 2018
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018