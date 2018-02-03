كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

وفيما يلي برنامج المقابلات وتعيينات الحكام:

تدور اليوم الأحد 04 فيفري 2018 مقابلات الدور 16 لمنافسات كأس تونس لكرة القدم.