كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16

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تدور اليوم الأحد 04 فيفري 2018 مقابلات الدور 16 لمنافسات كأس تونس لكرة القدم.
وفيما يلي برنامج المقابلات وتعيينات الحكام:
في العالية - س 14
العالية الرياضية - النجم الساحلي: أسامة بن اسحاق
في قابس - س 12 و30
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي: الحكم أسامة الشريط
في الشبيكة - س 14
الاتحاد الرياضي بالشبيكة - النادي الافريقي: جلال السحباني
في الرجيش - س 12 و30
مستقبل الرجيش - هلال الشابة: محمد فاني
في توزر (محمد الطمباري) - س 12 و30
جريدة توزر - النادي البنزرتي: باديس بن صالح
في المتلوي - س 12 و30
نجم المتلوي - الترجي الرياضي: نصر الله الجوادي
في طبربة - س 12 و30
شبيبة طبربة - الملعب التونسي: خالد قويدر
في اكودة - س 12 و30
هلال اكودة - الاتحاد المنستيري: كريم محجوب
في بنقردان - س 12 و30
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي: هيثم القصعي
في العلا - س 12 و30
النجم العلوي - الملعب القابسي: وليد المنصري
في تطاوين (نجيب الخطاب) - س 12 و30
اتحاد تطاوين - هلال الرديف: فرج عبد اللاوي
في المكنين - س 12 و30
نادي سبورتينغ المكنين - الترجي الجرجيسي: وليد البدري
في السبيخة - س 12 و30
مستقبل السبيخة - شبيبة القيروان: مجدي بلاغة
في حمام سوسة - س 12 و30
امل حمام سوسة - الاولمبي للنقل: ماهر بلقاسم
في منزل نور - س 12 و30
كوكب منزل نور - اولمبيك مدنين: مجدي بلحاج علي
في بنبلة - س 12 و30
النادي البنبلي - سكك الحديد التونسي: حسام بولعراس
تدور اليوم الأحد 04 فيفري 2018 مقابلات الدور 16 لمنافسات كأس تونس لكرة القدم.
وفيما يلي برنامج المقابلات وتعيينات الحكام:
في العالية - س 14
العالية الرياضية - النجم الساحلي: أسامة بن اسحاق
في قابس - س 12 و30
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي: الحكم أسامة الشريط
في الشبيكة - س 14
الاتحاد الرياضي بالشبيكة - النادي الافريقي: جلال السحباني
في الرجيش - س 12 و30
مستقبل الرجيش - هلال الشابة: محمد فاني
في توزر (محمد الطمباري) - س 12 و30
جريدة توزر - النادي البنزرتي: باديس بن صالح
في المتلوي - س 12 و30
نجم المتلوي - الترجي الرياضي: نصر الله الجوادي
في طبربة - س 12 و30
شبيبة طبربة - الملعب التونسي: خالد قويدر
في اكودة - س 12 و30
هلال اكودة - الاتحاد المنستيري: كريم محجوب
في بنقردان - س 12 و30
اتحاد بنقردان - النادي الصفاقسي: هيثم القصعي
في العلا - س 12 و30
النجم العلوي - الملعب القابسي: وليد المنصري
في تطاوين (نجيب الخطاب) - س 12 و30
اتحاد تطاوين - هلال الرديف: فرج عبد اللاوي
في المكنين - س 12 و30
نادي سبورتينغ المكنين - الترجي الجرجيسي: وليد البدري
في السبيخة - س 12 و30
مستقبل السبيخة - شبيبة القيروان: مجدي بلاغة
في حمام سوسة - س 12 و30
امل حمام سوسة - الاولمبي للنقل: ماهر بلقاسم
في منزل نور - س 12 و30
كوكب منزل نور - اولمبيك مدنين: مجدي بلحاج علي
في بنبلة - س 12 و30
النادي البنبلي - سكك الحديد التونسي: حسام بولعراس
-
09:08رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018
-
08:52قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي
04 فيفري 2018
-
08:22كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16
04 فيفري 2018
-
01:00يميني متطرف يطلق النار على أجانب في إيطاليا
04 فيفري 2018
-
00:25جريمة كل 31 دقيقة ترتكب بسلاح أمريكي بدول القارة
04 فيفري 2018
-
23:52عصام تاج يقيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا... فيديو
03 فيفري 2018
-
23:36الدوري السعودي: مدرب الاهلي يعوّل على بن عمر في لقاء الدربي
03 فيفري 2018
-
23:29تونس تسجّل 2500 اصابة جديدة بسرطان الثدي
03 فيفري 2018
-
23:05نزيف النقاط يعود لريال مدريد
03 فيفري 2018
-
22:30مجلة أمريكية: إحباط تهريب شحنة بنادق إلى العراق
03 فيفري 2018
-
22:00الحكومة البريطانية تلزم الأثرياء الأجانب المشتبه بهم بالكشف عن مصادر ثرواتهم
03 فيفري 2018
-
21:38النفيضة: فلاح يطلق صيحة فزع بعد سرقة 30 رأس من اغنامه
03 فيفري 2018
-
21:32قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر
03 فيفري 2018
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018