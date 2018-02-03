جريمة كل 31 دقيقة ترتكب بسلاح أمريكي بدول القارة

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أكد تقرير أمريكي أن الأسلحة الأمريكية المنشأ تستخدم في ارتكاب جريمة كل 31 دقيقة تقريبا في المكسيك وكندا وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي.
وذكر مركز التقدم الأمريكي، ومقره واشنطن، أمس الجمعة أن هذا التقدير بني على تحليل بيانات من الحكومة الأمريكية كشفت ضبط 50133 قطعة سلاح أمريكية المنشأ، خلال تحقيقات جنائية في 15 دولة بين عامي 2014 و2016.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "ما وراء حدودنا" أن تراخي القوانين الأمريكية يسهم في تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول تعاني عنف العصابات مثل المكسيك والسلفادور وهندوراس.
وأظهرت بيانات حكومية رسمية في المكسيك نشرت الشهر الماضي، أن معدل جرائم القتل بالبلاد قفز العام الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
وأوضح مركز التقدم الأمريكي في تحليله للبيانات أن سوق السلاح القانوني بالمكسيك عليه قيود شديدة، لكن معدل جرائم القتل التي ارتكبت بسلاح ناري في البلاد ارتفع من 15 في المائة عام 1997 إلى نحو 66 في المائة في 2017.
واستند التقرير إلى بيانات من المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تشير إلى أن نسبة تقدر بنحو 70 في المائة من الأسلحة، التي ضبطت في المكسيك من 2011 وحتى 2016 جاءت من الولايات المتحدة.
أكد تقرير أمريكي أن الأسلحة الأمريكية المنشأ تستخدم في ارتكاب جريمة كل 31 دقيقة تقريبا في المكسيك وكندا وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي.
وذكر مركز التقدم الأمريكي، ومقره واشنطن، أمس الجمعة أن هذا التقدير بني على تحليل بيانات من الحكومة الأمريكية كشفت ضبط 50133 قطعة سلاح أمريكية المنشأ، خلال تحقيقات جنائية في 15 دولة بين عامي 2014 و2016.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "ما وراء حدودنا" أن تراخي القوانين الأمريكية يسهم في تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول تعاني عنف العصابات مثل المكسيك والسلفادور وهندوراس.
وأظهرت بيانات حكومية رسمية في المكسيك نشرت الشهر الماضي، أن معدل جرائم القتل بالبلاد قفز العام الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
وأوضح مركز التقدم الأمريكي في تحليله للبيانات أن سوق السلاح القانوني بالمكسيك عليه قيود شديدة، لكن معدل جرائم القتل التي ارتكبت بسلاح ناري في البلاد ارتفع من 15 في المائة عام 1997 إلى نحو 66 في المائة في 2017.
واستند التقرير إلى بيانات من المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تشير إلى أن نسبة تقدر بنحو 70 في المائة من الأسلحة، التي ضبطت في المكسيك من 2011 وحتى 2016 جاءت من الولايات المتحدة.
-
09:08رجال أعمال من الصين يبدون إستعدادهم الجدي لدراسة امكانية الإستثمار بمدنين
04 فيفري 2018
-
08:52قتلى وجرحى باشتباك بين قوات ليبية و «داعش» قرب حقل نفطي
04 فيفري 2018
-
08:22كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور 16
04 فيفري 2018
-
01:00يميني متطرف يطلق النار على أجانب في إيطاليا
04 فيفري 2018
-
00:25جريمة كل 31 دقيقة ترتكب بسلاح أمريكي بدول القارة
04 فيفري 2018
-
23:52عصام تاج يقيم حفل استقبال على شرف ابطال افريقيا... فيديو
03 فيفري 2018
-
23:36الدوري السعودي: مدرب الاهلي يعوّل على بن عمر في لقاء الدربي
03 فيفري 2018
-
23:29تونس تسجّل 2500 اصابة جديدة بسرطان الثدي
03 فيفري 2018
-
23:05نزيف النقاط يعود لريال مدريد
03 فيفري 2018
-
22:30مجلة أمريكية: إحباط تهريب شحنة بنادق إلى العراق
03 فيفري 2018
-
22:00الحكومة البريطانية تلزم الأثرياء الأجانب المشتبه بهم بالكشف عن مصادر ثرواتهم
03 فيفري 2018
-
21:38النفيضة: فلاح يطلق صيحة فزع بعد سرقة 30 رأس من اغنامه
03 فيفري 2018
-
21:32قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر
03 فيفري 2018
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018