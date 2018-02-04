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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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التداوي الطبيعي.. تناولي التمر لمساعدتك على إنقــــاص الــوزن
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التداوي الطبيعي.. تناولي التمر لمساعدتك على إنقــــاص الــوزن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

التمر معروف بحلاوته وفوائده الصحية المتعددة منذ قديم الأزل. وبالإضافة الى الفوائد الصحية المتعددة يمتلك التمر العديد من الخصائص التي يمكن أن تضيف دفعة لخطة فقدان الوزن اعتماداً على كيفية استخدامه.

عاملان على وجه الخصوص يجعلان تناول التمر باعتدال إضافة جيدة لنظام فقدان الوزن. الأول هو تكوين التمر الغني بالألياف الغذائية، فعشر حبات من التمر تحتوي على حوالي 6 غرامات من الألياف وهو أمر مهم لهضم صحي. كما أن التركيب الغني للتمر يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله.
أما الطريقة الثانية التي يمكن للتمر أن يساعدك بها في فقدان الوزن هو عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة المجهزة السكرية ببضع حبات من التمر. تناول التمر يمكن ان يشبع الرغبة الملحة في تناول السكريات لما له من نكهة حلوة قوية تأتي من السكريات الطبيعية الموجودة بالتمر.
ويعتبر التمر مصدر ممتاز للطاقة بالإضافة الى البروتين، فكل 10 حبات من التمر يوفر 2 جرام من البروتين. وتكتظ ثمار التمر بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين B وفيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم. في الواقع، التمر يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، والبوتاسيوم هو معدن ضروري لانتظام عمل خلايا الجسم بشكل صحيح.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن إضافة كمية معتدلة من التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد فعلاً على تخفيف الوزن بالطرق السابقة، فضلاً عن توفير المغذيات الضرورية للجسم، فتناول البلح فقط لن يؤدي بطريقة سحرية إلى فقدان وزن صحي.
اتخاذ قرار لإنقاص الوزن هو اتخاذ قرار بتغيير نمط حياتك بأكملها، عن طريق الاستغناء عن الأطعمة المعالجة والأطعمة الغير صحية والتمسك بتناول الأطعمة الطبيعية، والحد من الكربوهيدرات والالتزام بروتين معتدل من ممارسة التمرينات الرياضية. وأضاف التمر الى الخطوات السابقة يعتبر عامل مؤثر وفعال لإنجاح خطة فقدان الوزن.

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الصحّة والطبّ
التداوي الطبيعي.. تناولي التمر لمساعدتك على إنقــــاص الــوزن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

التمر معروف بحلاوته وفوائده الصحية المتعددة منذ قديم الأزل. وبالإضافة الى الفوائد الصحية المتعددة يمتلك التمر العديد من الخصائص التي يمكن أن تضيف دفعة لخطة فقدان الوزن اعتماداً على كيفية استخدامه.

عاملان على وجه الخصوص يجعلان تناول التمر باعتدال إضافة جيدة لنظام فقدان الوزن. الأول هو تكوين التمر الغني بالألياف الغذائية، فعشر حبات من التمر تحتوي على حوالي 6 غرامات من الألياف وهو أمر مهم لهضم صحي. كما أن التركيب الغني للتمر يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله.
أما الطريقة الثانية التي يمكن للتمر أن يساعدك بها في فقدان الوزن هو عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة المجهزة السكرية ببضع حبات من التمر. تناول التمر يمكن ان يشبع الرغبة الملحة في تناول السكريات لما له من نكهة حلوة قوية تأتي من السكريات الطبيعية الموجودة بالتمر.
ويعتبر التمر مصدر ممتاز للطاقة بالإضافة الى البروتين، فكل 10 حبات من التمر يوفر 2 جرام من البروتين. وتكتظ ثمار التمر بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين B وفيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم. في الواقع، التمر يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، والبوتاسيوم هو معدن ضروري لانتظام عمل خلايا الجسم بشكل صحيح.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن إضافة كمية معتدلة من التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد فعلاً على تخفيف الوزن بالطرق السابقة، فضلاً عن توفير المغذيات الضرورية للجسم، فتناول البلح فقط لن يؤدي بطريقة سحرية إلى فقدان وزن صحي.
اتخاذ قرار لإنقاص الوزن هو اتخاذ قرار بتغيير نمط حياتك بأكملها، عن طريق الاستغناء عن الأطعمة المعالجة والأطعمة الغير صحية والتمسك بتناول الأطعمة الطبيعية، والحد من الكربوهيدرات والالتزام بروتين معتدل من ممارسة التمرينات الرياضية. وأضاف التمر الى الخطوات السابقة يعتبر عامل مؤثر وفعال لإنجاح خطة فقدان الوزن.

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خالد الحدّاد
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