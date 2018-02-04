التداوي الطبيعي.. تناولي التمر لمساعدتك على إنقــــاص الــوزن

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التمر معروف بحلاوته وفوائده الصحية المتعددة منذ قديم الأزل. وبالإضافة الى الفوائد الصحية المتعددة يمتلك التمر العديد من الخصائص التي يمكن أن تضيف دفعة لخطة فقدان الوزن اعتماداً على كيفية استخدامه.
عاملان على وجه الخصوص يجعلان تناول التمر باعتدال إضافة جيدة لنظام فقدان الوزن. الأول هو تكوين التمر الغني بالألياف الغذائية، فعشر حبات من التمر تحتوي على حوالي 6 غرامات من الألياف وهو أمر مهم لهضم صحي. كما أن التركيب الغني للتمر يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله.
أما الطريقة الثانية التي يمكن للتمر أن يساعدك بها في فقدان الوزن هو عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة المجهزة السكرية ببضع حبات من التمر. تناول التمر يمكن ان يشبع الرغبة الملحة في تناول السكريات لما له من نكهة حلوة قوية تأتي من السكريات الطبيعية الموجودة بالتمر.
ويعتبر التمر مصدر ممتاز للطاقة بالإضافة الى البروتين، فكل 10 حبات من التمر يوفر 2 جرام من البروتين. وتكتظ ثمار التمر بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين B وفيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم. في الواقع، التمر يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، والبوتاسيوم هو معدن ضروري لانتظام عمل خلايا الجسم بشكل صحيح.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن إضافة كمية معتدلة من التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد فعلاً على تخفيف الوزن بالطرق السابقة، فضلاً عن توفير المغذيات الضرورية للجسم، فتناول البلح فقط لن يؤدي بطريقة سحرية إلى فقدان وزن صحي.
اتخاذ قرار لإنقاص الوزن هو اتخاذ قرار بتغيير نمط حياتك بأكملها، عن طريق الاستغناء عن الأطعمة المعالجة والأطعمة الغير صحية والتمسك بتناول الأطعمة الطبيعية، والحد من الكربوهيدرات والالتزام بروتين معتدل من ممارسة التمرينات الرياضية. وأضاف التمر الى الخطوات السابقة يعتبر عامل مؤثر وفعال لإنجاح خطة فقدان الوزن.
التمر معروف بحلاوته وفوائده الصحية المتعددة منذ قديم الأزل. وبالإضافة الى الفوائد الصحية المتعددة يمتلك التمر العديد من الخصائص التي يمكن أن تضيف دفعة لخطة فقدان الوزن اعتماداً على كيفية استخدامه.
عاملان على وجه الخصوص يجعلان تناول التمر باعتدال إضافة جيدة لنظام فقدان الوزن. الأول هو تكوين التمر الغني بالألياف الغذائية، فعشر حبات من التمر تحتوي على حوالي 6 غرامات من الألياف وهو أمر مهم لهضم صحي. كما أن التركيب الغني للتمر يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناوله.
أما الطريقة الثانية التي يمكن للتمر أن يساعدك بها في فقدان الوزن هو عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة المجهزة السكرية ببضع حبات من التمر. تناول التمر يمكن ان يشبع الرغبة الملحة في تناول السكريات لما له من نكهة حلوة قوية تأتي من السكريات الطبيعية الموجودة بالتمر.
ويعتبر التمر مصدر ممتاز للطاقة بالإضافة الى البروتين، فكل 10 حبات من التمر يوفر 2 جرام من البروتين. وتكتظ ثمار التمر بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين B وفيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم. في الواقع، التمر يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، والبوتاسيوم هو معدن ضروري لانتظام عمل خلايا الجسم بشكل صحيح.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن إضافة كمية معتدلة من التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن تساعد فعلاً على تخفيف الوزن بالطرق السابقة، فضلاً عن توفير المغذيات الضرورية للجسم، فتناول البلح فقط لن يؤدي بطريقة سحرية إلى فقدان وزن صحي.
اتخاذ قرار لإنقاص الوزن هو اتخاذ قرار بتغيير نمط حياتك بأكملها، عن طريق الاستغناء عن الأطعمة المعالجة والأطعمة الغير صحية والتمسك بتناول الأطعمة الطبيعية، والحد من الكربوهيدرات والالتزام بروتين معتدل من ممارسة التمرينات الرياضية. وأضاف التمر الى الخطوات السابقة يعتبر عامل مؤثر وفعال لإنجاح خطة فقدان الوزن.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018