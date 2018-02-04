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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أفضل الطرق الطبيعية لعلاج انتفاخ البطن
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منوعات
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج انتفاخ البطن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

انتفاخات البطن من المشاكل التي تجعل المعدة منتفخة بصورة واضحة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية إلى انتفاخ البطن منها: التدخين أو التوتر أو احتباس الماء أو الهواء، أو الإصابة بعسر الهضم، أو انقطاع الدورة الشهريّة لدى النساء، إضافةً إلى الإمساك أو إصابة المعدة بالقرحة أو نقص الشهيّة، أو الإكثار من تناول الطعام. هناك العديد من الطرق الطبيعيّة التي يمكن تطبيقها في المنزل والتي تعالج هذه المشكلة بشكل سريع سنتطرّق إلى ذكرها في هذا المقال.
النعناع
يلعب النعناع دورا فعالا فى علاج غازات البطن والإنتفاخ، حيث يمكن غسل كمية من أوراق النعناع جيدا وغليها فى كوب من الماء، ثم يتم تحليتها بعد ذلك، ويشرب كوب من النعناع الدافىء بعد تناول الطعام.
القرنفل
يستخدم عدد كبير من الناس القرنفل كأحد أنواع التوابل التي تضفي نكهه مميزة إلى الطعام ولا يعرفون فوائده الأخرى، فهو مفيد جدا لعلاج انتفاخ وغازات البطن، ويمكن تحضيره عن طريق اضاقة ثلاث حبات من القرنفل إلى كوب من الماء وغليه على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه للحد من هذه المشكلة.
القرفة
تحتوى القرفة على العديد من المواد التى تعالج كافة اضطرابات الجهاز الهضمى، لذلك ينصح بإستخدامها لعلاج مشكلة الإنتفاخ وغازات البطن، وذلك عن طريق اضافة ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كوب من الماء المغلى، ثم يشرب منها للشعور بالراحة التامة.
خل التفاح
يعد خل التفاح مفيد أيضا لعلاج مشكلة انتفاخ وغازات البطن، حيث يمكن استخدامه عن طريق اضافة ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء المغلى، ويترك حتى يبرد قليلا ثم يشرب منه للحد من هذه المشكلة.
الكراوية
تساعد الكراوية في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والشعور بالراحة، حيث يمكن تحضير مشروب الكراوية عن طريق اضافة بذور الكراوية إلى الماء المغلي، ثم يشرب منها فهي تعمل على التخلص من غازات وانتفاخ البطن.
الزنجبيل
للزنجبيل فوائد جمة فى علاج العديد من الأمراض، فهو فعال فى علاج غازات وانتفاخ البطن، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن مضغ بعض شرائح من الزنجبيل بعد تناول الوجبات، كما يمكن اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلى ويشرب منها بعد الطعام بمعدل ثلاث مرات فى اليوم، ومن الممكن أيضا استخدام زيت الزنجبيل كدهان للبطن.

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منوعات
أفضل الطرق الطبيعية لعلاج انتفاخ البطن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

انتفاخات البطن من المشاكل التي تجعل المعدة منتفخة بصورة واضحة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية إلى انتفاخ البطن منها: التدخين أو التوتر أو احتباس الماء أو الهواء، أو الإصابة بعسر الهضم، أو انقطاع الدورة الشهريّة لدى النساء، إضافةً إلى الإمساك أو إصابة المعدة بالقرحة أو نقص الشهيّة، أو الإكثار من تناول الطعام. هناك العديد من الطرق الطبيعيّة التي يمكن تطبيقها في المنزل والتي تعالج هذه المشكلة بشكل سريع سنتطرّق إلى ذكرها في هذا المقال.
النعناع
يلعب النعناع دورا فعالا فى علاج غازات البطن والإنتفاخ، حيث يمكن غسل كمية من أوراق النعناع جيدا وغليها فى كوب من الماء، ثم يتم تحليتها بعد ذلك، ويشرب كوب من النعناع الدافىء بعد تناول الطعام.
القرنفل
يستخدم عدد كبير من الناس القرنفل كأحد أنواع التوابل التي تضفي نكهه مميزة إلى الطعام ولا يعرفون فوائده الأخرى، فهو مفيد جدا لعلاج انتفاخ وغازات البطن، ويمكن تحضيره عن طريق اضاقة ثلاث حبات من القرنفل إلى كوب من الماء وغليه على النار لعدة دقائق، ثم يشرب منه للحد من هذه المشكلة.
القرفة
تحتوى القرفة على العديد من المواد التى تعالج كافة اضطرابات الجهاز الهضمى، لذلك ينصح بإستخدامها لعلاج مشكلة الإنتفاخ وغازات البطن، وذلك عن طريق اضافة ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كوب من الماء المغلى، ثم يشرب منها للشعور بالراحة التامة.
خل التفاح
يعد خل التفاح مفيد أيضا لعلاج مشكلة انتفاخ وغازات البطن، حيث يمكن استخدامه عن طريق اضافة ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء المغلى، ويترك حتى يبرد قليلا ثم يشرب منه للحد من هذه المشكلة.
الكراوية
تساعد الكراوية في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والشعور بالراحة، حيث يمكن تحضير مشروب الكراوية عن طريق اضافة بذور الكراوية إلى الماء المغلي، ثم يشرب منها فهي تعمل على التخلص من غازات وانتفاخ البطن.
الزنجبيل
للزنجبيل فوائد جمة فى علاج العديد من الأمراض، فهو فعال فى علاج غازات وانتفاخ البطن، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن مضغ بعض شرائح من الزنجبيل بعد تناول الوجبات، كما يمكن اضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلى ويشرب منها بعد الطعام بمعدل ثلاث مرات فى اليوم، ومن الممكن أيضا استخدام زيت الزنجبيل كدهان للبطن.

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