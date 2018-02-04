مرآة الصحافة

نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول ازمة الغاز بين لبنان والكيان الصهيوني.

تونس(الشروق)

ـ صحيفة «الاخبار» اللبنانية: «إسرائيل قرّرت السعي لمنع لبنان من الاستفادة من ثروته الغازية، عبر ادعائها ملكية جزء من مياه بحره. ادعاء أُرفق بتهديد، وإن غير مباشر، لائتلاف الشركات الدولية الثلاث التي رسا عليها استدراج عروض التنقيب واستخراج النفط والغاز اللبنانيين».

ـ صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «التنافس الإقليمي على استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان يشتد، المخاطر السياسية والتنافس الإقليمي يهدد آمال الاستثمار في أكبر مصدر للطاقة قريب من أوروبا» .

ـ صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية : «حزب الله قد يهاجم منشآت الغاز الاسرائيلية إذا واصلت اسرائيل سرقة النفط والموارد الطبيعية الأخرى من لبنان. منذ اكتشاف حقول الغاز في المياه الإسرائيلية، تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تكون عامل تفجير، وخاصة مقابل حزب الله».