الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مرآة الصحافة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
العالمية
مرآة الصحافة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول ازمة الغاز بين لبنان والكيان الصهيوني.
تونس(الشروق)
ـ صحيفة «الاخبار» اللبنانية: «إسرائيل قرّرت السعي لمنع لبنان من الاستفادة من ثروته الغازية، عبر ادعائها ملكية جزء من مياه بحره. ادعاء أُرفق بتهديد، وإن غير مباشر، لائتلاف الشركات الدولية الثلاث التي رسا عليها استدراج عروض التنقيب واستخراج النفط والغاز اللبنانيين».
ـ صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «التنافس الإقليمي على استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان يشتد، المخاطر السياسية والتنافس الإقليمي يهدد آمال الاستثمار في أكبر مصدر للطاقة قريب من أوروبا» .
ـ صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية : «حزب الله قد يهاجم منشآت الغاز الاسرائيلية إذا واصلت اسرائيل سرقة النفط والموارد الطبيعية الأخرى من لبنان. منذ اكتشاف حقول الغاز في المياه الإسرائيلية، تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تكون عامل تفجير، وخاصة مقابل حزب الله».

تقرؤون أيضا
حــــــدث اليـــــوم..يتقدم بسرعة نحو مدينة سراقب الاستراتيجية.. الجيش السوري يفتك بالإرهابيين في ادلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تواصل وحدات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي والسوري تقدمها في أرياف إدلب الشرقي وحماه الشمالي وحلب...
المزيد >>
المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ...
المزيد >>
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لـ«الشروق» .. سلاح المقاومة خط أحمر... ولن نعترف بإسرائيل
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بم تفسر الهجمة الأمريكية المتلاحقة للقضية، وللشعب الفلسطيني بدأت بالقدس ثم اللاجئين واليوم قادة الشعب...
المزيد >>
رسالة الجزائر .. توالي سقوط قيادات الصف الأول لـ«قاعدة المغرب الإسلامي»
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل إرهابيين بارزين من قيادات الصف الأول بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
مرآة الصحافة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

نرصد لكم ابرز تفاعلات الصحافة العربية والدولية حول ازمة الغاز بين لبنان والكيان الصهيوني.
تونس(الشروق)
ـ صحيفة «الاخبار» اللبنانية: «إسرائيل قرّرت السعي لمنع لبنان من الاستفادة من ثروته الغازية، عبر ادعائها ملكية جزء من مياه بحره. ادعاء أُرفق بتهديد، وإن غير مباشر، لائتلاف الشركات الدولية الثلاث التي رسا عليها استدراج عروض التنقيب واستخراج النفط والغاز اللبنانيين».
ـ صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «التنافس الإقليمي على استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان يشتد، المخاطر السياسية والتنافس الإقليمي يهدد آمال الاستثمار في أكبر مصدر للطاقة قريب من أوروبا» .
ـ صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية : «حزب الله قد يهاجم منشآت الغاز الاسرائيلية إذا واصلت اسرائيل سرقة النفط والموارد الطبيعية الأخرى من لبنان. منذ اكتشاف حقول الغاز في المياه الإسرائيلية، تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تكون عامل تفجير، وخاصة مقابل حزب الله».

تقرؤون أيضا
حــــــدث اليـــــوم..يتقدم بسرعة نحو مدينة سراقب الاستراتيجية.. الجيش السوري يفتك بالإرهابيين في ادلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تواصل وحدات الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي والسوري تقدمها في أرياف إدلب الشرقي وحماه الشمالي وحلب...
المزيد >>
المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ...
المزيد >>
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لـ«الشروق» .. سلاح المقاومة خط أحمر... ولن نعترف بإسرائيل
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
بم تفسر الهجمة الأمريكية المتلاحقة للقضية، وللشعب الفلسطيني بدأت بالقدس ثم اللاجئين واليوم قادة الشعب...
المزيد >>
رسالة الجزائر .. توالي سقوط قيادات الصف الأول لـ«قاعدة المغرب الإسلامي»
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن مقتل إرهابيين بارزين من قيادات الصف الأول بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
﻿