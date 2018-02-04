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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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بين سطرين .. لبنان يتحدى الصهاينة
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بين سطرين .. لبنان يتحدى الصهاينة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

يبدو ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لم يكفه نهبه للأراضي والثروات الفلسطينية وللجولان السورية المحتلة ولمزارع شبعا اللبنانية، بل ارتأى القادة الصهاينة توسيع مطامعهم والانتقال من البر الى البحر حيث اعلن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان ان بلاده ستضع يدها على النفط اللبناني الواقع على الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة قائلا “عندما يَطرحون (أي اللبنانيين) عَطاء يَخُص حَقلاً للغاز يَشمل الامتياز التّاسع الذي هو مُلك لنا بكُل المقاييس، فإنّ هذا يُمثّل تحدّيًا سافِرًا، وسُلوكًا استفزازيًّا”، وَحثْ الشّركات العالميّة على عَدم تقديم عُروض.
ولا يخفى على احد ان هذه التهديدات الصهيونية جاءت في ظرف حساس تمر به لبنان حيث شهدت البلاد خلال الايام القليلة الماضية احتجاجات شعبية وخرج المتظاهرون الى الشوارع ليس بسبب غلاء المعيشة او للمطالبة بإصلاحات بل بسبب تصريح تم تسريبه كاد يتسبب في حرب طائفية جديدة في بيروت يتمثل في وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي « .اذن فالتهديدات الصهيونية كانت متزامنة مع حالة الارتباك في الداخل اللبناني واعتقد القادة الصهاينة ان الضعف اللبناني سيسهل عملية النهب والسرقة في وضح النهار لمقدرات الشعب اللبناني ,ولكن ما جرى هو العكس بالضبط حيث ترك اللبنانيون سريعا خلافاتهم وانقطعت الاحتجاجات وتوحد اللبنانيون على موقف موحد يرفض التهديدات الصهيونية ويؤكد على سلامة ووحدة الاراضي والثروات اللبنانية.
وعموما كل المؤشرات تشير الى ان الكيان الصهيوني اصبح يريد علنا مزيد الهيمنة في المنطقة مستغلا الضعف والوهن العربي فهذا الاحتلال الغاشم لم يعد يكترث للقرارات الاممية ولا للخرائط الدولية التي تحدد حصص كل دولة في ثرواتها الطبيعية وللقانون العالمي الذي يضمن حدود ومقدرات كل وطن بل اصبح غير عابئ ويمارس السطو والسرقة وسط صمت عربي ودولي.
الشعب اللبناني والعربي اكتشف ويكتشف يوما بعد يوم ان العدو الصهيوني لن يتوانى عن بسط قبضته على اي جزء من الوطن العربي كلما سنحت الفرصة لذلك وهو ما يتطلب وعيا عربيا شاملا لمواجهة هذه الممارسات الصهيونية المهددة لوحدة واستقرار الوطن العربي برمته .

يكتبها :ناجح بن جدو
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العالمية
بين سطرين .. لبنان يتحدى الصهاينة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

يبدو ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لم يكفه نهبه للأراضي والثروات الفلسطينية وللجولان السورية المحتلة ولمزارع شبعا اللبنانية، بل ارتأى القادة الصهاينة توسيع مطامعهم والانتقال من البر الى البحر حيث اعلن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان ان بلاده ستضع يدها على النفط اللبناني الواقع على الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة قائلا “عندما يَطرحون (أي اللبنانيين) عَطاء يَخُص حَقلاً للغاز يَشمل الامتياز التّاسع الذي هو مُلك لنا بكُل المقاييس، فإنّ هذا يُمثّل تحدّيًا سافِرًا، وسُلوكًا استفزازيًّا”، وَحثْ الشّركات العالميّة على عَدم تقديم عُروض.
ولا يخفى على احد ان هذه التهديدات الصهيونية جاءت في ظرف حساس تمر به لبنان حيث شهدت البلاد خلال الايام القليلة الماضية احتجاجات شعبية وخرج المتظاهرون الى الشوارع ليس بسبب غلاء المعيشة او للمطالبة بإصلاحات بل بسبب تصريح تم تسريبه كاد يتسبب في حرب طائفية جديدة في بيروت يتمثل في وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي « .اذن فالتهديدات الصهيونية كانت متزامنة مع حالة الارتباك في الداخل اللبناني واعتقد القادة الصهاينة ان الضعف اللبناني سيسهل عملية النهب والسرقة في وضح النهار لمقدرات الشعب اللبناني ,ولكن ما جرى هو العكس بالضبط حيث ترك اللبنانيون سريعا خلافاتهم وانقطعت الاحتجاجات وتوحد اللبنانيون على موقف موحد يرفض التهديدات الصهيونية ويؤكد على سلامة ووحدة الاراضي والثروات اللبنانية.
وعموما كل المؤشرات تشير الى ان الكيان الصهيوني اصبح يريد علنا مزيد الهيمنة في المنطقة مستغلا الضعف والوهن العربي فهذا الاحتلال الغاشم لم يعد يكترث للقرارات الاممية ولا للخرائط الدولية التي تحدد حصص كل دولة في ثرواتها الطبيعية وللقانون العالمي الذي يضمن حدود ومقدرات كل وطن بل اصبح غير عابئ ويمارس السطو والسرقة وسط صمت عربي ودولي.
الشعب اللبناني والعربي اكتشف ويكتشف يوما بعد يوم ان العدو الصهيوني لن يتوانى عن بسط قبضته على اي جزء من الوطن العربي كلما سنحت الفرصة لذلك وهو ما يتطلب وعيا عربيا شاملا لمواجهة هذه الممارسات الصهيونية المهددة لوحدة واستقرار الوطن العربي برمته .

يكتبها :ناجح بن جدو
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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