بين سطرين .. لبنان يتحدى الصهاينة

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يبدو ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لم يكفه نهبه للأراضي والثروات الفلسطينية وللجولان السورية المحتلة ولمزارع شبعا اللبنانية، بل ارتأى القادة الصهاينة توسيع مطامعهم والانتقال من البر الى البحر حيث اعلن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان ان بلاده ستضع يدها على النفط اللبناني الواقع على الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة قائلا “عندما يَطرحون (أي اللبنانيين) عَطاء يَخُص حَقلاً للغاز يَشمل الامتياز التّاسع الذي هو مُلك لنا بكُل المقاييس، فإنّ هذا يُمثّل تحدّيًا سافِرًا، وسُلوكًا استفزازيًّا”، وَحثْ الشّركات العالميّة على عَدم تقديم عُروض.
ولا يخفى على احد ان هذه التهديدات الصهيونية جاءت في ظرف حساس تمر به لبنان حيث شهدت البلاد خلال الايام القليلة الماضية احتجاجات شعبية وخرج المتظاهرون الى الشوارع ليس بسبب غلاء المعيشة او للمطالبة بإصلاحات بل بسبب تصريح تم تسريبه كاد يتسبب في حرب طائفية جديدة في بيروت يتمثل في وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي « .اذن فالتهديدات الصهيونية كانت متزامنة مع حالة الارتباك في الداخل اللبناني واعتقد القادة الصهاينة ان الضعف اللبناني سيسهل عملية النهب والسرقة في وضح النهار لمقدرات الشعب اللبناني ,ولكن ما جرى هو العكس بالضبط حيث ترك اللبنانيون سريعا خلافاتهم وانقطعت الاحتجاجات وتوحد اللبنانيون على موقف موحد يرفض التهديدات الصهيونية ويؤكد على سلامة ووحدة الاراضي والثروات اللبنانية.
وعموما كل المؤشرات تشير الى ان الكيان الصهيوني اصبح يريد علنا مزيد الهيمنة في المنطقة مستغلا الضعف والوهن العربي فهذا الاحتلال الغاشم لم يعد يكترث للقرارات الاممية ولا للخرائط الدولية التي تحدد حصص كل دولة في ثرواتها الطبيعية وللقانون العالمي الذي يضمن حدود ومقدرات كل وطن بل اصبح غير عابئ ويمارس السطو والسرقة وسط صمت عربي ودولي.
الشعب اللبناني والعربي اكتشف ويكتشف يوما بعد يوم ان العدو الصهيوني لن يتوانى عن بسط قبضته على اي جزء من الوطن العربي كلما سنحت الفرصة لذلك وهو ما يتطلب وعيا عربيا شاملا لمواجهة هذه الممارسات الصهيونية المهددة لوحدة واستقرار الوطن العربي برمته .
يبدو ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لم يكفه نهبه للأراضي والثروات الفلسطينية وللجولان السورية المحتلة ولمزارع شبعا اللبنانية، بل ارتأى القادة الصهاينة توسيع مطامعهم والانتقال من البر الى البحر حيث اعلن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان ان بلاده ستضع يدها على النفط اللبناني الواقع على الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة قائلا “عندما يَطرحون (أي اللبنانيين) عَطاء يَخُص حَقلاً للغاز يَشمل الامتياز التّاسع الذي هو مُلك لنا بكُل المقاييس، فإنّ هذا يُمثّل تحدّيًا سافِرًا، وسُلوكًا استفزازيًّا”، وَحثْ الشّركات العالميّة على عَدم تقديم عُروض.
ولا يخفى على احد ان هذه التهديدات الصهيونية جاءت في ظرف حساس تمر به لبنان حيث شهدت البلاد خلال الايام القليلة الماضية احتجاجات شعبية وخرج المتظاهرون الى الشوارع ليس بسبب غلاء المعيشة او للمطالبة بإصلاحات بل بسبب تصريح تم تسريبه كاد يتسبب في حرب طائفية جديدة في بيروت يتمثل في وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي « .اذن فالتهديدات الصهيونية كانت متزامنة مع حالة الارتباك في الداخل اللبناني واعتقد القادة الصهاينة ان الضعف اللبناني سيسهل عملية النهب والسرقة في وضح النهار لمقدرات الشعب اللبناني ,ولكن ما جرى هو العكس بالضبط حيث ترك اللبنانيون سريعا خلافاتهم وانقطعت الاحتجاجات وتوحد اللبنانيون على موقف موحد يرفض التهديدات الصهيونية ويؤكد على سلامة ووحدة الاراضي والثروات اللبنانية.
وعموما كل المؤشرات تشير الى ان الكيان الصهيوني اصبح يريد علنا مزيد الهيمنة في المنطقة مستغلا الضعف والوهن العربي فهذا الاحتلال الغاشم لم يعد يكترث للقرارات الاممية ولا للخرائط الدولية التي تحدد حصص كل دولة في ثرواتها الطبيعية وللقانون العالمي الذي يضمن حدود ومقدرات كل وطن بل اصبح غير عابئ ويمارس السطو والسرقة وسط صمت عربي ودولي.
الشعب اللبناني والعربي اكتشف ويكتشف يوما بعد يوم ان العدو الصهيوني لن يتوانى عن بسط قبضته على اي جزء من الوطن العربي كلما سنحت الفرصة لذلك وهو ما يتطلب وعيا عربيا شاملا لمواجهة هذه الممارسات الصهيونية المهددة لوحدة واستقرار الوطن العربي برمته .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018