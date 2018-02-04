في كلمة .. العربدة الصهيونية

يعرف الكيان الصهيوني الفاشي هذه الأيام أزهى لحظات عربدته إن لم نقل أيامه الذهبية تماهيا مع الضوء الأخضر والمساندة المطلقة من الادارة الأمريكية التي اختارت الانحياز بوضوح الى الكيان الغاصب في كل خطوة. فبعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وثرواتها اتجهت أنظاره في الأيام الأخيرة الى الثروات اللبنانية (النفط والغاز في البحر المتوسط) في خطوة قد تشعل حربا جديدة في المنطقة.

العربدة الصهيونية أصبحت لا رادع لها في المنطقة، فمن فلسطين الى سوريا الى لبنان لا ضوء أحمر يقف أمام الكيان الغاصب الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ومزارع شبعا اللبنانية والجولان السورية. وبعد ثروات البحر جاء الدور على ثروات البحر(الغاز) الذي ادعى الكيان كذبا وبهتانا أحقيته بها رغم وقوعها داخل المياه الاقليمية اللبنانية.

وخلال الأسبوعين المنصرمين سادت حالة من التوتر المرتفع المنسوب على طرفَي الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، ولم يتنبّه اليها الداخل اللبناني المنشغل بتفاقم تداعيات الأزمة بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» وكان أشدها تهديد وزير دفاع الكيان الصهيوني افيغدور ليبرمان باجتياح لبنان وإدخال سكان بيروت إلى الملاجئ وهو أمر تراه مواقف متابعة لهذا الملف في بيروت، أنّ نتنياهو يتسلّق شجرة الحرب على لبنان.

ويبقى السؤال المطروح هنا إزاء كل هذه التطوّرات، يدور حول ما إذا كان الكيان الصهيوني، على حدِّ ما سأل الصحافي الإسرائيلي اليكسي فيستمان، يقترب من «الذهاب الى حرب اختيارية ضد لبنان»، وذلك على جبهتي «الغاز» و»التموضع الإيراني البالستي» فيه، بحسب ادّعائها من باب الاحتياط، أم أنها مجرد مناورة للمساومة على ملفات أخرى شائكة.

يكتبها: بدرالدين السياري