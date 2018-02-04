في كلمة .. العربدة الصهيونية

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يعرف الكيان الصهيوني الفاشي هذه الأيام أزهى لحظات عربدته إن لم نقل أيامه الذهبية تماهيا مع الضوء الأخضر والمساندة المطلقة من الادارة الأمريكية التي اختارت الانحياز بوضوح الى الكيان الغاصب في كل خطوة. فبعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وثرواتها اتجهت أنظاره في الأيام الأخيرة الى الثروات اللبنانية (النفط والغاز في البحر المتوسط) في خطوة قد تشعل حربا جديدة في المنطقة.
العربدة الصهيونية أصبحت لا رادع لها في المنطقة، فمن فلسطين الى سوريا الى لبنان لا ضوء أحمر يقف أمام الكيان الغاصب الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ومزارع شبعا اللبنانية والجولان السورية. وبعد ثروات البحر جاء الدور على ثروات البحر(الغاز) الذي ادعى الكيان كذبا وبهتانا أحقيته بها رغم وقوعها داخل المياه الاقليمية اللبنانية.
وخلال الأسبوعين المنصرمين سادت حالة من التوتر المرتفع المنسوب على طرفَي الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، ولم يتنبّه اليها الداخل اللبناني المنشغل بتفاقم تداعيات الأزمة بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» وكان أشدها تهديد وزير دفاع الكيان الصهيوني افيغدور ليبرمان باجتياح لبنان وإدخال سكان بيروت إلى الملاجئ وهو أمر تراه مواقف متابعة لهذا الملف في بيروت، أنّ نتنياهو يتسلّق شجرة الحرب على لبنان.
ويبقى السؤال المطروح هنا إزاء كل هذه التطوّرات، يدور حول ما إذا كان الكيان الصهيوني، على حدِّ ما سأل الصحافي الإسرائيلي اليكسي فيستمان، يقترب من «الذهاب الى حرب اختيارية ضد لبنان»، وذلك على جبهتي «الغاز» و»التموضع الإيراني البالستي» فيه، بحسب ادّعائها من باب الاحتياط، أم أنها مجرد مناورة للمساومة على ملفات أخرى شائكة.
يعرف الكيان الصهيوني الفاشي هذه الأيام أزهى لحظات عربدته إن لم نقل أيامه الذهبية تماهيا مع الضوء الأخضر والمساندة المطلقة من الادارة الأمريكية التي اختارت الانحياز بوضوح الى الكيان الغاصب في كل خطوة. فبعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وثرواتها اتجهت أنظاره في الأيام الأخيرة الى الثروات اللبنانية (النفط والغاز في البحر المتوسط) في خطوة قد تشعل حربا جديدة في المنطقة.
العربدة الصهيونية أصبحت لا رادع لها في المنطقة، فمن فلسطين الى سوريا الى لبنان لا ضوء أحمر يقف أمام الكيان الغاصب الذي يحتل الأراضي الفلسطينية ومزارع شبعا اللبنانية والجولان السورية. وبعد ثروات البحر جاء الدور على ثروات البحر(الغاز) الذي ادعى الكيان كذبا وبهتانا أحقيته بها رغم وقوعها داخل المياه الاقليمية اللبنانية.
وخلال الأسبوعين المنصرمين سادت حالة من التوتر المرتفع المنسوب على طرفَي الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، ولم يتنبّه اليها الداخل اللبناني المنشغل بتفاقم تداعيات الأزمة بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» وكان أشدها تهديد وزير دفاع الكيان الصهيوني افيغدور ليبرمان باجتياح لبنان وإدخال سكان بيروت إلى الملاجئ وهو أمر تراه مواقف متابعة لهذا الملف في بيروت، أنّ نتنياهو يتسلّق شجرة الحرب على لبنان.
ويبقى السؤال المطروح هنا إزاء كل هذه التطوّرات، يدور حول ما إذا كان الكيان الصهيوني، على حدِّ ما سأل الصحافي الإسرائيلي اليكسي فيستمان، يقترب من «الذهاب الى حرب اختيارية ضد لبنان»، وذلك على جبهتي «الغاز» و»التموضع الإيراني البالستي» فيه، بحسب ادّعائها من باب الاحتياط، أم أنها مجرد مناورة للمساومة على ملفات أخرى شائكة.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018