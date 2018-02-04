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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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صوت الشارع.. كيف ترى التهديدات الصهيونية للبنان؟
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صوت الشارع.. كيف ترى التهديدات الصهيونية للبنان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

سمير بيطار- لبنان

أعتقد أن تهديدات الصهاينة ستجد مقاومة شعبية وحكومية قوية في لبنان لأن كل أبناء لبنان سيرفضون أن يضع كيان الاحتلال يده على خيرات لبنان وثرواته كما أن الوطن العربي مطالب بالتحرك والتنديد بالتصريحات الصهيونية المتهورة .

سفيان جميعي- تونس

أعتقد أن الكيان الصهيوني انتقل في هذه المرحلة الى استراتيجية التوسع وهو نتيجة من نتائج مرحلة ما يسمى بالربيع العربي الذى اجتاح المنطقة تحت غطاء الديمقراطية المزعومة...لكن عزيمة الشعب اللبناني ووحدته ستهزم هذا المشروع الصهيوني .

محجوب صادق- سوريا

الصهاينة يعتقدون أن لبنان ستكون لقمة صائغة بعد احتلالهم فلسطين لكن كل اللبنانيين اليوم وقفوا صفا واحدا أمام المطامع الاسرائيلية كما أن كل الاختلافات بين السياسيين في لبنان وضعت جانبا. وأصبح الهم الوحيد هو كيفية مقاومة الورم السرطاني الصهيوني .

سهيل حيدر- العراق

الحل الوحيد للقضاء على الأطماع الصهيونية في المنطقة يجب أن يكون عبر وحدة الشعب اللبناني وتحصين الجبهات الداخلية. ولا خوف على لبنان مادام أبطال "حزب الله" يدفعون بحياتهم من أجل تحصين لبنان والدفاع عن سيادته.

إعداد :نــاجح بن جدو
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العالمية
صوت الشارع.. كيف ترى التهديدات الصهيونية للبنان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

سمير بيطار- لبنان

أعتقد أن تهديدات الصهاينة ستجد مقاومة شعبية وحكومية قوية في لبنان لأن كل أبناء لبنان سيرفضون أن يضع كيان الاحتلال يده على خيرات لبنان وثرواته كما أن الوطن العربي مطالب بالتحرك والتنديد بالتصريحات الصهيونية المتهورة .

سفيان جميعي- تونس

أعتقد أن الكيان الصهيوني انتقل في هذه المرحلة الى استراتيجية التوسع وهو نتيجة من نتائج مرحلة ما يسمى بالربيع العربي الذى اجتاح المنطقة تحت غطاء الديمقراطية المزعومة...لكن عزيمة الشعب اللبناني ووحدته ستهزم هذا المشروع الصهيوني .

محجوب صادق- سوريا

الصهاينة يعتقدون أن لبنان ستكون لقمة صائغة بعد احتلالهم فلسطين لكن كل اللبنانيين اليوم وقفوا صفا واحدا أمام المطامع الاسرائيلية كما أن كل الاختلافات بين السياسيين في لبنان وضعت جانبا. وأصبح الهم الوحيد هو كيفية مقاومة الورم السرطاني الصهيوني .

سهيل حيدر- العراق

الحل الوحيد للقضاء على الأطماع الصهيونية في المنطقة يجب أن يكون عبر وحدة الشعب اللبناني وتحصين الجبهات الداخلية. ولا خوف على لبنان مادام أبطال "حزب الله" يدفعون بحياتهم من أجل تحصين لبنان والدفاع عن سيادته.

إعداد :نــاجح بن جدو
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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