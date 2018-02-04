صوت الشارع.. كيف ترى التهديدات الصهيونية للبنان؟

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19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
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19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
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19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
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18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
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17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
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16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
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16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
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16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
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15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
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15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
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15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
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14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
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14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
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14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
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14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
سمير بيطار- لبنان
أعتقد أن تهديدات الصهاينة ستجد مقاومة شعبية وحكومية قوية في لبنان لأن كل أبناء لبنان سيرفضون أن يضع كيان الاحتلال يده على خيرات لبنان وثرواته كما أن الوطن العربي مطالب بالتحرك والتنديد بالتصريحات الصهيونية المتهورة .
سفيان جميعي- تونس
أعتقد أن الكيان الصهيوني انتقل في هذه المرحلة الى استراتيجية التوسع وهو نتيجة من نتائج مرحلة ما يسمى بالربيع العربي الذى اجتاح المنطقة تحت غطاء الديمقراطية المزعومة...لكن عزيمة الشعب اللبناني ووحدته ستهزم هذا المشروع الصهيوني .
محجوب صادق- سوريا
الصهاينة يعتقدون أن لبنان ستكون لقمة صائغة بعد احتلالهم فلسطين لكن كل اللبنانيين اليوم وقفوا صفا واحدا أمام المطامع الاسرائيلية كما أن كل الاختلافات بين السياسيين في لبنان وضعت جانبا. وأصبح الهم الوحيد هو كيفية مقاومة الورم السرطاني الصهيوني .
سهيل حيدر- العراق
الحل الوحيد للقضاء على الأطماع الصهيونية في المنطقة يجب أن يكون عبر وحدة الشعب اللبناني وتحصين الجبهات الداخلية. ولا خوف على لبنان مادام أبطال "حزب الله" يدفعون بحياتهم من أجل تحصين لبنان والدفاع عن سيادته.
سمير بيطار- لبنان
أعتقد أن تهديدات الصهاينة ستجد مقاومة شعبية وحكومية قوية في لبنان لأن كل أبناء لبنان سيرفضون أن يضع كيان الاحتلال يده على خيرات لبنان وثرواته كما أن الوطن العربي مطالب بالتحرك والتنديد بالتصريحات الصهيونية المتهورة .
سفيان جميعي- تونس
أعتقد أن الكيان الصهيوني انتقل في هذه المرحلة الى استراتيجية التوسع وهو نتيجة من نتائج مرحلة ما يسمى بالربيع العربي الذى اجتاح المنطقة تحت غطاء الديمقراطية المزعومة...لكن عزيمة الشعب اللبناني ووحدته ستهزم هذا المشروع الصهيوني .
محجوب صادق- سوريا
الصهاينة يعتقدون أن لبنان ستكون لقمة صائغة بعد احتلالهم فلسطين لكن كل اللبنانيين اليوم وقفوا صفا واحدا أمام المطامع الاسرائيلية كما أن كل الاختلافات بين السياسيين في لبنان وضعت جانبا. وأصبح الهم الوحيد هو كيفية مقاومة الورم السرطاني الصهيوني .
سهيل حيدر- العراق
الحل الوحيد للقضاء على الأطماع الصهيونية في المنطقة يجب أن يكون عبر وحدة الشعب اللبناني وتحصين الجبهات الداخلية. ولا خوف على لبنان مادام أبطال "حزب الله" يدفعون بحياتهم من أجل تحصين لبنان والدفاع عن سيادته.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018