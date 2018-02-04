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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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من يشعل حرب الغاز في المتوسّط؟
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من يشعل حرب الغاز في المتوسّط؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تونس(الشروق)
البحر المتوسط هو من البقع المهمّة. تتوزع ثروة الغاز فيه بين مصر وقبرص وفلسطين وسوريا ولبنان. وعبرت قبرص وإسرائيل أشواطا مهمّة، وهما تتصدّران مشهد التنقيب عن الغاز في المتوسط، تليهما مصر، فيما لبنان وسوريا يراوحان مكانهما.
ـ تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصّة بمصر مجموعة من الشركات. وتملك «ايني» الإيطاليّة ست مناطق امتياز، من ضمنها سيناء وخليج السويس ودلتا النيل، وامتياز «ظُهُر» الذي اكتشفته أواخر 2015. وبدأت عمليات الاستكشاف فيه على أن تنتج عام 2017 مليار متر مكعّب من الغاز، وصولا إلى 2.7 مليار متر مكعّب عام 2019. ولـ»بريتش بيتروليم» البريطانيّة سبع مناطق، ولـ»ايديسون» الإيطاليّة خمس مناطق امتياز، من ضمنها «نورس بور فؤاد» بالقرب من منطقة «ايني».
ـ في قبرص تعمل كلّ من «ايني» في البلوكات 2 و3 و9، «نوبل اينردي» الأمريكيّة في البلوك 12، حيث حقل أفروديت الذي يحوي نحو 5 تريليون قدم مكعّب، و»توتال» الفرنسيّة في البلوك 11، حيث تشير المسوح إلى وجود كميّات هائلة من الغاز. وأخيرا افتتحت قبرص دورة مناقصة ثالثة على ثلاثة بلوكات جديدة (6ـ8ـ10).
ـ في فلسطين المحتلة، تحتكر شركة «نوبل اينرجي» الأمريكيّة مع نظيرتها الإسرائيليّة «ديليك» الغاز الفلسطيني. ففي ديسمبر الماضي وقّع بنيامين نتنياهو قانون مكافحة الاحتكار النفطي، مما حتّم عرض حقلي «كاريش» و»تانين» للبيع بعد نزاع دام أكثر من أربع سنوات بين جمعيّات مكافحة الاحتكار والحكومة الإسرائيليّة، وإجبار «ديليك» على بيع حصّتها من حقل «تامار» وخفض «اينرجي نوبل» حصّتها في الحقل نفسه من 37 % إلى 25 %، مقابل رفع استثماراتهما في «ليفياتان» من 1.5 مليار إلى 4 مليارات دولار عام 2020. وهو الأمر الذي يدفع شركات جديدة إلى شراء الحصص والحقول المعروضة للبيع.
ـ بالنسبة إلى سوريا، فهي بدأت أعمال التنقيب في البرّ، إلّا أن ما تكتنزه من غاز طبيعي مقابل شواطئ طرطوس يشير إلى ثروة واعدة كفيلة بتحويلها إلى ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم. وهو ما يراه مراقبون أحد عوامل الصراع المحتدم.
ـ في لبنان، تشير الدراسات والمسوح التي أجريت إلى وجود نحو 25 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة الخاصّة به. وهي ثروة واعدة، خصوصا أن 0.2 تريليون قدم مربّع فقط كفيلة بتوفير الطاقة 24/24 لمدة عشرين سنة، بحسب هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. إلا أن الوصول إلى استثمار هذه الثروة لا يزال معلقا على اتفاقات و محاصصات لم تتم.

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العالمية
من يشعل حرب الغاز في المتوسّط؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تونس(الشروق)
البحر المتوسط هو من البقع المهمّة. تتوزع ثروة الغاز فيه بين مصر وقبرص وفلسطين وسوريا ولبنان. وعبرت قبرص وإسرائيل أشواطا مهمّة، وهما تتصدّران مشهد التنقيب عن الغاز في المتوسط، تليهما مصر، فيما لبنان وسوريا يراوحان مكانهما.
ـ تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصّة بمصر مجموعة من الشركات. وتملك «ايني» الإيطاليّة ست مناطق امتياز، من ضمنها سيناء وخليج السويس ودلتا النيل، وامتياز «ظُهُر» الذي اكتشفته أواخر 2015. وبدأت عمليات الاستكشاف فيه على أن تنتج عام 2017 مليار متر مكعّب من الغاز، وصولا إلى 2.7 مليار متر مكعّب عام 2019. ولـ»بريتش بيتروليم» البريطانيّة سبع مناطق، ولـ»ايديسون» الإيطاليّة خمس مناطق امتياز، من ضمنها «نورس بور فؤاد» بالقرب من منطقة «ايني».
ـ في قبرص تعمل كلّ من «ايني» في البلوكات 2 و3 و9، «نوبل اينردي» الأمريكيّة في البلوك 12، حيث حقل أفروديت الذي يحوي نحو 5 تريليون قدم مكعّب، و»توتال» الفرنسيّة في البلوك 11، حيث تشير المسوح إلى وجود كميّات هائلة من الغاز. وأخيرا افتتحت قبرص دورة مناقصة ثالثة على ثلاثة بلوكات جديدة (6ـ8ـ10).
ـ في فلسطين المحتلة، تحتكر شركة «نوبل اينرجي» الأمريكيّة مع نظيرتها الإسرائيليّة «ديليك» الغاز الفلسطيني. ففي ديسمبر الماضي وقّع بنيامين نتنياهو قانون مكافحة الاحتكار النفطي، مما حتّم عرض حقلي «كاريش» و»تانين» للبيع بعد نزاع دام أكثر من أربع سنوات بين جمعيّات مكافحة الاحتكار والحكومة الإسرائيليّة، وإجبار «ديليك» على بيع حصّتها من حقل «تامار» وخفض «اينرجي نوبل» حصّتها في الحقل نفسه من 37 % إلى 25 %، مقابل رفع استثماراتهما في «ليفياتان» من 1.5 مليار إلى 4 مليارات دولار عام 2020. وهو الأمر الذي يدفع شركات جديدة إلى شراء الحصص والحقول المعروضة للبيع.
ـ بالنسبة إلى سوريا، فهي بدأت أعمال التنقيب في البرّ، إلّا أن ما تكتنزه من غاز طبيعي مقابل شواطئ طرطوس يشير إلى ثروة واعدة كفيلة بتحويلها إلى ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم. وهو ما يراه مراقبون أحد عوامل الصراع المحتدم.
ـ في لبنان، تشير الدراسات والمسوح التي أجريت إلى وجود نحو 25 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة الخاصّة به. وهي ثروة واعدة، خصوصا أن 0.2 تريليون قدم مربّع فقط كفيلة بتوفير الطاقة 24/24 لمدة عشرين سنة، بحسب هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. إلا أن الوصول إلى استثمار هذه الثروة لا يزال معلقا على اتفاقات و محاصصات لم تتم.

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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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