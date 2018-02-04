من يشعل حرب الغاز في المتوسّط؟

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تونس(الشروق)
البحر المتوسط هو من البقع المهمّة. تتوزع ثروة الغاز فيه بين مصر وقبرص وفلسطين وسوريا ولبنان. وعبرت قبرص وإسرائيل أشواطا مهمّة، وهما تتصدّران مشهد التنقيب عن الغاز في المتوسط، تليهما مصر، فيما لبنان وسوريا يراوحان مكانهما.
ـ تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصّة بمصر مجموعة من الشركات. وتملك «ايني» الإيطاليّة ست مناطق امتياز، من ضمنها سيناء وخليج السويس ودلتا النيل، وامتياز «ظُهُر» الذي اكتشفته أواخر 2015. وبدأت عمليات الاستكشاف فيه على أن تنتج عام 2017 مليار متر مكعّب من الغاز، وصولا إلى 2.7 مليار متر مكعّب عام 2019. ولـ»بريتش بيتروليم» البريطانيّة سبع مناطق، ولـ»ايديسون» الإيطاليّة خمس مناطق امتياز، من ضمنها «نورس بور فؤاد» بالقرب من منطقة «ايني».
ـ في قبرص تعمل كلّ من «ايني» في البلوكات 2 و3 و9، «نوبل اينردي» الأمريكيّة في البلوك 12، حيث حقل أفروديت الذي يحوي نحو 5 تريليون قدم مكعّب، و»توتال» الفرنسيّة في البلوك 11، حيث تشير المسوح إلى وجود كميّات هائلة من الغاز. وأخيرا افتتحت قبرص دورة مناقصة ثالثة على ثلاثة بلوكات جديدة (6ـ8ـ10).
ـ في فلسطين المحتلة، تحتكر شركة «نوبل اينرجي» الأمريكيّة مع نظيرتها الإسرائيليّة «ديليك» الغاز الفلسطيني. ففي ديسمبر الماضي وقّع بنيامين نتنياهو قانون مكافحة الاحتكار النفطي، مما حتّم عرض حقلي «كاريش» و»تانين» للبيع بعد نزاع دام أكثر من أربع سنوات بين جمعيّات مكافحة الاحتكار والحكومة الإسرائيليّة، وإجبار «ديليك» على بيع حصّتها من حقل «تامار» وخفض «اينرجي نوبل» حصّتها في الحقل نفسه من 37 % إلى 25 %، مقابل رفع استثماراتهما في «ليفياتان» من 1.5 مليار إلى 4 مليارات دولار عام 2020. وهو الأمر الذي يدفع شركات جديدة إلى شراء الحصص والحقول المعروضة للبيع.
ـ بالنسبة إلى سوريا، فهي بدأت أعمال التنقيب في البرّ، إلّا أن ما تكتنزه من غاز طبيعي مقابل شواطئ طرطوس يشير إلى ثروة واعدة كفيلة بتحويلها إلى ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم. وهو ما يراه مراقبون أحد عوامل الصراع المحتدم.
ـ في لبنان، تشير الدراسات والمسوح التي أجريت إلى وجود نحو 25 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة الخاصّة به. وهي ثروة واعدة، خصوصا أن 0.2 تريليون قدم مربّع فقط كفيلة بتوفير الطاقة 24/24 لمدة عشرين سنة، بحسب هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. إلا أن الوصول إلى استثمار هذه الثروة لا يزال معلقا على اتفاقات و محاصصات لم تتم.
تونس(الشروق)
البحر المتوسط هو من البقع المهمّة. تتوزع ثروة الغاز فيه بين مصر وقبرص وفلسطين وسوريا ولبنان. وعبرت قبرص وإسرائيل أشواطا مهمّة، وهما تتصدّران مشهد التنقيب عن الغاز في المتوسط، تليهما مصر، فيما لبنان وسوريا يراوحان مكانهما.
ـ تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصّة بمصر مجموعة من الشركات. وتملك «ايني» الإيطاليّة ست مناطق امتياز، من ضمنها سيناء وخليج السويس ودلتا النيل، وامتياز «ظُهُر» الذي اكتشفته أواخر 2015. وبدأت عمليات الاستكشاف فيه على أن تنتج عام 2017 مليار متر مكعّب من الغاز، وصولا إلى 2.7 مليار متر مكعّب عام 2019. ولـ»بريتش بيتروليم» البريطانيّة سبع مناطق، ولـ»ايديسون» الإيطاليّة خمس مناطق امتياز، من ضمنها «نورس بور فؤاد» بالقرب من منطقة «ايني».
ـ في قبرص تعمل كلّ من «ايني» في البلوكات 2 و3 و9، «نوبل اينردي» الأمريكيّة في البلوك 12، حيث حقل أفروديت الذي يحوي نحو 5 تريليون قدم مكعّب، و»توتال» الفرنسيّة في البلوك 11، حيث تشير المسوح إلى وجود كميّات هائلة من الغاز. وأخيرا افتتحت قبرص دورة مناقصة ثالثة على ثلاثة بلوكات جديدة (6ـ8ـ10).
ـ في فلسطين المحتلة، تحتكر شركة «نوبل اينرجي» الأمريكيّة مع نظيرتها الإسرائيليّة «ديليك» الغاز الفلسطيني. ففي ديسمبر الماضي وقّع بنيامين نتنياهو قانون مكافحة الاحتكار النفطي، مما حتّم عرض حقلي «كاريش» و»تانين» للبيع بعد نزاع دام أكثر من أربع سنوات بين جمعيّات مكافحة الاحتكار والحكومة الإسرائيليّة، وإجبار «ديليك» على بيع حصّتها من حقل «تامار» وخفض «اينرجي نوبل» حصّتها في الحقل نفسه من 37 % إلى 25 %، مقابل رفع استثماراتهما في «ليفياتان» من 1.5 مليار إلى 4 مليارات دولار عام 2020. وهو الأمر الذي يدفع شركات جديدة إلى شراء الحصص والحقول المعروضة للبيع.
ـ بالنسبة إلى سوريا، فهي بدأت أعمال التنقيب في البرّ، إلّا أن ما تكتنزه من غاز طبيعي مقابل شواطئ طرطوس يشير إلى ثروة واعدة كفيلة بتحويلها إلى ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم. وهو ما يراه مراقبون أحد عوامل الصراع المحتدم.
ـ في لبنان، تشير الدراسات والمسوح التي أجريت إلى وجود نحو 25 تريليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة الخاصّة به. وهي ثروة واعدة، خصوصا أن 0.2 تريليون قدم مربّع فقط كفيلة بتوفير الطاقة 24/24 لمدة عشرين سنة، بحسب هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. إلا أن الوصول إلى استثمار هذه الثروة لا يزال معلقا على اتفاقات و محاصصات لم تتم.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018