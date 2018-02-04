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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان... الصهاينة يريدون حرمان لبنان من استغلال ثرواته
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لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان... الصهاينة يريدون حرمان لبنان من استغلال ثرواته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني توفيق شومان لــ «الشروق» ان الصهاينة يسعون لحرمان اللبنانيين من استغلال ثرواتهم الغازية من خلال تعطيل التنقيب عنها ويستغلون السجال اللبناني الظرفي لتعميق الشرخ والقطيعة بينهم ولكن كل هذا فشل وسيفشل.
كيف تقرأ العربدة الاسرائيلية حول الثروات النفطية والغازية اللبنانية؟
يمكن القول بداية، إن اسرائيل فتحت ثلاثة ملفات ساخنة مع لبنان دفعة واحدة، الأول : إقامة جدار على طول الحدود اللبنانية، وهذا يعني قضم 13 نقطة خلافية حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، علما أن هذه النقاط في نطاق الأراضي اللبنانية المثبتة في وثائق وخرائط مودعة في عصبة الأمم في العام 1923، وكذلك في وثائق وخرائط مودعة في الأمم المتحدة في العام 1949.
الملف الثاني، هو الادعاء الإسرائيلي بأن الحقل الطاقوي رقم 9 الموجود في المياه الإقليمية اللبنانية، يعود إلى دولة الاحتلال، مع العلم بأن هذا الحقل المكتشف في العام 1999، يقع ضمن نطاق المياه الإقليمية للبنان وفقا لما أكدته شركة « نوبل» الأمريكية التي اكتشفت الحقل المذكور، ومنذ لحظة اكتشاف هذا الحقل لم تبرز عناصر خلافية حوله، ولذلك فإن السؤال المطروح حاليا لماذا أقدمت تل أبيب على إثارة العاصفة في هذا التوقيت وما أبعاد ذلك؟.
وأما الملف الثالث، فيكمن في ادعاء إسرائيل بوجود مصانع صواريخ إيرانية في لبنان ،وهو امر يثير الريبة ويدفع إلى التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تعمل على خلق ذرائع لشن عدوان عسكري على لبنان .
ما هي حقيقة هذه الثروات؟
تبلغ مساحة المياه الإقليمية اللبنانية زهاء 22 ألف كيلومترا مربعا، والمناطق المختلف عليها مقدرة بحوالي 845 كيلومترا مربعا، وبحسب المسوح الأولية تحتوي هذه المناطق على كميات من الغاز حجمها 96 تريليون قدم مكعبة، وقد تصل إلى 122 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 140 مليار دولار بسعر السوق الحالي.
لماذا أشعل الصهاينة هذا الملف الآن تحديدا؟
أثار الإسرائيليون الملفات الثلاثة المذكورة سابقا، دفعة واحدة، ومن بينها ملف الطاقة، وذلك عائد لسببين، الأول يرتبط بموعد الانطلاق الرسمي للتنقيب في التاسع من هذا الشهر، حيث من المفترض أن يبدأ ثلاثي الشركات الروسية ـ الفرنسية ـ الإيطالية بأعمال التنقيب، وهذا يعني أن إسرائيل تسعى إلى الضغط على الثلاثي لوقف التنقيب تحت طائلة التهديد، فيما السبب الثاني يعود إلى محاولة استغلال إسرائيل للاضطراب الذي شهده لبنان في الأيام القليلة الماضية، في محاولة منها للتسلل إلى عيوب الانقسام اللبناني لأجل تعميقه وزيادة حدته.
كيف سيكون الرد اللبناني سياسيا وعسكريا؟
من محاسن ردة الفعل اللبنانية على التهديدات الإسرائيلية ،بروز موقف لبناني إجماعي على حق لبنان بالاستفادة من ثروته، وقد التقى المتخاصمون على موقف واحد يؤكد وحدة الفعل والعمل على ردع هذه التهديدات والتصدي لها.
هل سيوحّد هذا التحدي الجديد كل اللبنانيين ليتجاوزوا بذلك الخلافات الداخلية الضيقة التي لا طائل منها؟
التهديدات الإسرائيلية على ما يبدو، كانت فرصة لتوحيد الموقف اللبناني، ومن هنا جاء اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، فاتفقا على ضرورة صياغة موقف واحد ورادع، وتوافقا على اجتماع ثنائي سيلتئم يوم الثلاثاء المقبل، وبصورة عامة، شكلت هذه التهديدات مناسبة لإطفاء الحريق الأمني والانقسامي الذي طغى على المشهد اللبناني في الأيام القليلة المنصرمة، وهنا يمكن القول ختاما ،إن المسعى الإسرائيلي لتعميق الشرخ الطارئ بين اللبنانيين، تم إخفاقه وإسقاطه، على أمل ألا يفتح اللبنانيون نافذة انقسام جديدة، يتسلل منها الإسرائيليون كما كانوا يفعلون سابقا، وما زالوا يتربصون مستقبلا.

حوار: بدرالدّين السيّاري
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العالمية
لقاء مع.. المحلل السياسي اللبناني توفيق شومان... الصهاينة يريدون حرمان لبنان من استغلال ثرواته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني توفيق شومان لــ «الشروق» ان الصهاينة يسعون لحرمان اللبنانيين من استغلال ثرواتهم الغازية من خلال تعطيل التنقيب عنها ويستغلون السجال اللبناني الظرفي لتعميق الشرخ والقطيعة بينهم ولكن كل هذا فشل وسيفشل.
كيف تقرأ العربدة الاسرائيلية حول الثروات النفطية والغازية اللبنانية؟
يمكن القول بداية، إن اسرائيل فتحت ثلاثة ملفات ساخنة مع لبنان دفعة واحدة، الأول : إقامة جدار على طول الحدود اللبنانية، وهذا يعني قضم 13 نقطة خلافية حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة، علما أن هذه النقاط في نطاق الأراضي اللبنانية المثبتة في وثائق وخرائط مودعة في عصبة الأمم في العام 1923، وكذلك في وثائق وخرائط مودعة في الأمم المتحدة في العام 1949.
الملف الثاني، هو الادعاء الإسرائيلي بأن الحقل الطاقوي رقم 9 الموجود في المياه الإقليمية اللبنانية، يعود إلى دولة الاحتلال، مع العلم بأن هذا الحقل المكتشف في العام 1999، يقع ضمن نطاق المياه الإقليمية للبنان وفقا لما أكدته شركة « نوبل» الأمريكية التي اكتشفت الحقل المذكور، ومنذ لحظة اكتشاف هذا الحقل لم تبرز عناصر خلافية حوله، ولذلك فإن السؤال المطروح حاليا لماذا أقدمت تل أبيب على إثارة العاصفة في هذا التوقيت وما أبعاد ذلك؟.
وأما الملف الثالث، فيكمن في ادعاء إسرائيل بوجود مصانع صواريخ إيرانية في لبنان ،وهو امر يثير الريبة ويدفع إلى التساؤل عما إذا كانت إسرائيل تعمل على خلق ذرائع لشن عدوان عسكري على لبنان .
ما هي حقيقة هذه الثروات؟
تبلغ مساحة المياه الإقليمية اللبنانية زهاء 22 ألف كيلومترا مربعا، والمناطق المختلف عليها مقدرة بحوالي 845 كيلومترا مربعا، وبحسب المسوح الأولية تحتوي هذه المناطق على كميات من الغاز حجمها 96 تريليون قدم مكعبة، وقد تصل إلى 122 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل 140 مليار دولار بسعر السوق الحالي.
لماذا أشعل الصهاينة هذا الملف الآن تحديدا؟
أثار الإسرائيليون الملفات الثلاثة المذكورة سابقا، دفعة واحدة، ومن بينها ملف الطاقة، وذلك عائد لسببين، الأول يرتبط بموعد الانطلاق الرسمي للتنقيب في التاسع من هذا الشهر، حيث من المفترض أن يبدأ ثلاثي الشركات الروسية ـ الفرنسية ـ الإيطالية بأعمال التنقيب، وهذا يعني أن إسرائيل تسعى إلى الضغط على الثلاثي لوقف التنقيب تحت طائلة التهديد، فيما السبب الثاني يعود إلى محاولة استغلال إسرائيل للاضطراب الذي شهده لبنان في الأيام القليلة الماضية، في محاولة منها للتسلل إلى عيوب الانقسام اللبناني لأجل تعميقه وزيادة حدته.
كيف سيكون الرد اللبناني سياسيا وعسكريا؟
من محاسن ردة الفعل اللبنانية على التهديدات الإسرائيلية ،بروز موقف لبناني إجماعي على حق لبنان بالاستفادة من ثروته، وقد التقى المتخاصمون على موقف واحد يؤكد وحدة الفعل والعمل على ردع هذه التهديدات والتصدي لها.
هل سيوحّد هذا التحدي الجديد كل اللبنانيين ليتجاوزوا بذلك الخلافات الداخلية الضيقة التي لا طائل منها؟
التهديدات الإسرائيلية على ما يبدو، كانت فرصة لتوحيد الموقف اللبناني، ومن هنا جاء اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري، فاتفقا على ضرورة صياغة موقف واحد ورادع، وتوافقا على اجتماع ثنائي سيلتئم يوم الثلاثاء المقبل، وبصورة عامة، شكلت هذه التهديدات مناسبة لإطفاء الحريق الأمني والانقسامي الذي طغى على المشهد اللبناني في الأيام القليلة المنصرمة، وهنا يمكن القول ختاما ،إن المسعى الإسرائيلي لتعميق الشرخ الطارئ بين اللبنانيين، تم إخفاقه وإسقاطه، على أمل ألا يفتح اللبنانيون نافذة انقسام جديدة، يتسلل منها الإسرائيليون كما كانوا يفعلون سابقا، وما زالوا يتربصون مستقبلا.

حوار: بدرالدّين السيّاري
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تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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