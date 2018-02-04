أخبار الترجي الرياضي .. .البلايلي يَدخل الحِسابات وكبيّر لتجنّب الانتقادات

يَعيش الترجي فترة صعبة بسبب نَزيف النّقاط ومَوجة الإصابات والعقوبات التي شَملت مؤخرا الخنيسي وبن صغير والرّجايبي علاوة على رَحيل أكثر من نجم مثل ساسي وبن يوسف. ومن هذا المُنطلق فإنّ الفريق في حاجة أكيدة للفوز بلقاء الكأس لاستعادة الثّقة والحُصول على جرعة مَعنويّة تُساعده على كسب التحدي في بقيّة مشوار البطولة مع استهلال مغامرته القاريّة بشكل جيّد وذلك في انتظار أن يَكتمل النّصاب لتُصبح الحلول أكبر والخيارات أوسع.

خبرة الترجي في المِيزان

رغم التّراجع النّسبي لـ"أسهم" نجم المناجم فإنّ فريق الغرايري يَبقى من الخصوم "الأشدّاء" وهو ما يَفرض على ترجي كبيّر التَعامل بواقعيّة عالية مع هذه المباراة التي سَيراهن فيها شيخ الأندية التونسيّة على خبرته الواسعة وهَيمنته المُطلقة على مُنافسه ليقتلع بطاقة العبور إلى الدّور القادم. وكان نادي "باب سويقة" قد سحق النّجم بثلاثيّة كاملة في آخر مواجهة رسميّة بين الناديين وذلك في ملعب المتلوي. وهو دليل قاطع على أنّ "المكشخين" لهم القُدرة على اكتساح خَصمهم من جديد رغم العَوائق التي قد تَعترضهم في ميدان المتلوي والتي وَجب تجاوزها بدهاء عال تفاديا لسيناريو بن قردان وقابس حيث أضاعت الجمعيّة فُرصة الفوز واكتفت بالتّعادل ما فتح باب الانتقادات التي طالت اللاعبين ومدرّبهم المنذر كبيّر الذي نُلحّ اصرارا على أنّه تسلّم الجمعيّة في ظروف "استثنائيّة" بسبب المُخلّفات السلبيّة لحقبة البنزرتي علاوة على التأثيرات الجانبيّة للتحوّلات الحاصلة على صعيد الزّاد البشري.

في الوقت المُناسب

خَسر الفريق عدّة عناصر مُهمّة في المنطقة الأماميّة كما هو حال الخنيسي المُصاب وبن صغير المُعاقب بثلاث مقابلات وأيضا بن يوسف الذي هاجر إلى السعوديّة. وقد نسج الرّجايبي بدوره على منوال بن صغير وتحصّل على بطاقة حمراء مجانيّة ستضعه خارج نطاق الخِدمة. وأمام محدوديّة الخيارات في الهجوم بذل أهل الدار قُصارى جُهدهم لتأهيل النّجم الجزائري العائد مؤخّرا إلى الحديقة يوسف البلايلي الذي دخل في حسابات المنذر كبيّر. ولاشكّ في أنّ هذا التعزيز "النوعي" - على الورق - جاء في الوقت المُناسب وستكون الآمال مُعلّقة على يوسف لتوفير حلول اضافيّة بفضل لمسته الفنيّة. ويَنسحب الأمر نفسه على محمّد علي منصر المُتواجد بدوره في قائمة الـ"كوارجيّة" المَدعوين لرحلة الجنوب. ويُمنّي منصر النّفس بأن يتحصّل هذه المرّة على فرصته بالكامل ليثبت سِعة امكاناته على عكس ما حدث في تجربته الأولى مع الجمعيّة حيث تعرّض إلى "التّهميش" من قبل السويح والبنزرتي.

القائمة الافريقيّة

بعد غموض كبير كَشف الفريق عن قائمته الإفريقيّة التي تَحمل آمال الجماهير الترجيّة في رابطة الأبطال التي ستستهلّها الجمعيّة بمواجهة عربيّة ضدّ "الوئام" الموريتاني الذي قال رئيسه "الحاج بوبكر" إنّ الترجي يُعتبر في نظره الفريق الأقوى في الساحة الافريقيّة على امتداد العشريّة الأخيرة. وتَضمّ قائمة نادي "باب سويقة" الأسماء التالية: بن شريفيّة والجمل والقروي والمشاني والطّالبي والذوّادي وشمّام والدربالي والرّبيع وبن محمّد والمسكيني و"كوليبالي" و"كوم" والشّعلالي وبقير ومنصر والبدري والرّجايبي وبن حتيرة والبلايلي وبن صغير والخنيسي والجويني والماجري.

«مايكل» يَشكر الجمهور

كما كان مُتوقّعا منذ البداية فَشلت صفقة "مايكل اينيرامو" الذي أعاده نادي "باب سويقة" "تكريما" له على الخَدمات التي قدّمها للـ"ماكينة" الترجيّة أثناء تجربته الأولى والتي كانت مُتميّزة بكلّ المقاييس. وقد ودّع "مايكل" الأحبّاء على طريقته الخاصّة قائلا إنّه سعيد بالدّعم الكبير الذي وَجده من قبل الأنصار "مُتوعّدا" بالرّجوع إلى مركّب المرحوم حسّان بلخوجة للعمل كمدرّب أوكمسيّر. وهو للأمانة الدّور الأنسب لـ"مايكل" بعد أن تجاوز عتبة الثّلاثين وفَقد حاسّته التهديفيّة التي كان يُرعب بفضلها الحرّاس و"يَقطع" بها على رأي عُشّاقه الشّباك.

أيّة عقوبة للرّجيابي؟

"مَبدئيا" سَيتعرّض الرجايبي إلى الحِرمان من اللّعب في مُقابلتين وذلك على خَلفيّة الورقة الحمراء التي تحصّل عليها بطريقة مَجانيّة وفي مُشاجرة "صِبيانيّة" مع لاعب "الجليزة" بلال بن ابراهيم الذي سبق له أن تَقمّص الأزياء الذهبيّة التي يَنتظر عُشّاقها الكثير من "سي" آدم الذي سَيحطّم نفسه إذا استمرّ في "شطحاته".

سامي حمّاني