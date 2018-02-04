أخبار النادي الافريقي.. .مارشان يختار الواقعية... و الاصابة تبعد خليفة

بعد حصة تدريبية صباحية تحول أبناء برتران مارشان إلى القيروان أين قضّوا ليلة أمس قبل التنقل اليوم إلى الشبيكة لمواجهة اتحاد الشبيكة في إطار الدور السادس عشر لكأس تونس.

مجموعة الفني الفرنسي عرفت تخلف ستة عناصر لأسباب واعتبارات مختلفة حيث تم الاستغناء عن بلال الخفيفي جراء عقوبة الإنذار الثالث مع استبعاد الثلاثي المتكون من سيف الشرفي وزهير الذوادي وحمزة العقربي بداعي الإصابة بالإضافة إلى التخلي عن الجزائري منصور بن عثمان والايفواري "فيليب أغوسي" بسبب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم. وقد التحق بهؤلاء الحاس غيث اليفرني و المدافع سيف الماجري بعد اصطدام بينهما في التمارين

ورغم نقائصه البشرية إلا أن الأحمر والأبيض مطالب بالعودة ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل للدفاع بجدية عن لقبه للموسم الماضي علاوة عن استكمال سلسلته الإيجابية منذ استئناف النشاط.

خليفة مصاب

يعاني قائد النادي الإفريقي وهدافه الأول صابر خليفة من متاعب صحيّة خصوصا مع بداية إصابة على مستوى العضلة الضامة.. ورغم متاعبه الصحية إلا أن الإطار الفني اختار أن لا يستبعده عن مباراة الشبيكة خصوصا أن خليفة يمثل دعما كبيرا لزملائه وورقة مهمة في مواجهة الخصوم حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته. لكن الفحوصات الطبية فرضت ابعاد اللاعب لأن الطبيب منح خليفة راحة بثلاثة أيم و لذلك سيكون متغيبا بارزا على لقاء اليوم .

خليل والشرفي

ينتظر أن يأتي الأسبوع القادم بالجديد في خصوص تجديد عقدي لاعب الارتكاز أحمد خليل والحارس سيف الدين الشرفي وذلك لترجمة الاتفاقات مع اللاعبين إلى عقود رسمية تمدد بقائهما في الفريق لمواسم أخرى.

ملف الشرفي أيسر بكثير من خليل بما أن حارس الإفريقي قد اتفق مع المسؤولين على التمتع بجانب من مستحقاته القديمة وبمجرد تحصله عليها فإنه سيمضي مباشرة بما أن العقد الجديد محل توافق.أما خليل فإن تسوية وضعيته بحاجة إلى المال ومع التفريط في معتز الزمزمي إلى سترازبورغ الفرنسي فإن إنهاء الاتفاق بالتوقيع على العقود لن يكون صعبا خصوصا أن اللاعب يرغب في البقاء.

مارشان بواقعية

رغم فارق الإمكانيات الفنية والمالية لن يغامر الفني الفرنسي برتران مارشان بالتعويل على تشكيلة احتياطية في مواجهة الشبيكة.

مارشان اختار أن لا يغامر بالاستعانة بالدلاء بما أنه سيعول على التركيبة المتوفرة بحثا عن قتل المقابلة بصفة مبكرة قبل إجراء التغييرات الضرورية أثناء اللعب.

الفني الفرنسي سيدخل مباراة اليوم بنفس الرسم والانتشار الذي بدأ به مباراة الشبيبة القيروانية وذلك لتحقيق أهدافه منذ البداية وتفادي المفاجآت التي لا تغيب في سباق الكأس.

فرصة لهؤلاء

سيكون الثلاثي فراس الماجري وياسين الشماخي ووجدي الساحلي أمام فرصة للبروز ولفت أنظار الإطار الفني.صحيح أن الشماخي و الماجري فقط هما من سيبدأ المباراة من التشكيلة الأساسية أما الساحلي فإن ظهوره منتظر في الشوط الثاني وسيحصل على فرصة لإثبات الذات.

وسيكون الاهتمام منصبا على الظهير الأيمن سيف الماجري خصوصا أن الإفريقي يعاني على مستوى هذه الخطة في ظل إصابات العقربي ونقص استعداد الجزائري مختار بلخيثر.

التشكيلة المثالية

سيكون الحارس عاطف الدخيلي أساسيا في مواجهة اليوم للمباراة الثانية على التوالي أما الخط الخلفي فسيشهد تغييرا وحيدا بعودة وسام يحيى للعب كظهير أيمن.

خط الوسط سيعرف بدوره استعادة الشاب غازي العيادي بعد تجاوزه عقوبة الإنذار فيما سيلعب وجدي الساحلي لأول مرة كأساسي.

وعليه ستكون التشكيلة الأساسية على النحو الآتي:

عاطف الدخيلي – سيف تقا – فخر الدين الجزيري – علي العابدي – وسام يحيى – أحمد خليل – مهدي الوذرفي – غازي العيادي – التيجاني بلعيد – ياسين الشماخي - فراس الماجري





محمد عبدلي