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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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رياضة التنس .. .التعادل يحسم اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا بكأس ديفيز
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رياضة التنس .. .التعادل يحسم اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا بكأس ديفيز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

حسم التعادل (1-1)، اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا لحساب منافسات كأس ديفيز "المجموعة الثانية - المنطقة اليورو افريقية.
ففي اللقاء الأول فاز مالك الجزيري على اللاعب الفنلندي رقم 2 هاري هيليوفار بمجموعتين دون رد، بعد ساعة و22 دقيقة من اللعب بنتيجة 6 – 2 و7 – 5.
وأكد الجزيري بعد نهاية اللقاء أنه لم يجد نسق لعبه العادي بسبب أسلوب المنافس.
وقال الجزيري في تصريح فوري "الطقس بارد جدا في تونس، كما أن الرياح أزعجتني كثيرا، فضلا عن أنه لم يكن هناك تبادلا بسبب نسق اللاعب الفنلندي".
وتابع "على كل حققت المهم وأعطيت الأسبقية لتونس، والتي ستكون خير حافز لبقية زملائي".
وفي اللقاء الثاني لم يتمكن عزيز دوقاز من تحقيق ما كان يأمله الجزيري، بعدما خسر أمام اللاعب الفنلندي رقم 1 ميل روسوفيور بمجموعتين دون رد بعد ساعة و14 دقيقة من اللعب، بواقع 6 – 4 و6 – 1.
وحضر اليوم الأول رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي كما تواجد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والبطل الأولمبي أسامة الملولي وعديد الوجوه الرياضية والسياسية البارزة.

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رياضات أخرى
رياضة التنس .. .التعادل يحسم اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا بكأس ديفيز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

حسم التعادل (1-1)، اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا لحساب منافسات كأس ديفيز "المجموعة الثانية - المنطقة اليورو افريقية.
ففي اللقاء الأول فاز مالك الجزيري على اللاعب الفنلندي رقم 2 هاري هيليوفار بمجموعتين دون رد، بعد ساعة و22 دقيقة من اللعب بنتيجة 6 – 2 و7 – 5.
وأكد الجزيري بعد نهاية اللقاء أنه لم يجد نسق لعبه العادي بسبب أسلوب المنافس.
وقال الجزيري في تصريح فوري "الطقس بارد جدا في تونس، كما أن الرياح أزعجتني كثيرا، فضلا عن أنه لم يكن هناك تبادلا بسبب نسق اللاعب الفنلندي".
وتابع "على كل حققت المهم وأعطيت الأسبقية لتونس، والتي ستكون خير حافز لبقية زملائي".
وفي اللقاء الثاني لم يتمكن عزيز دوقاز من تحقيق ما كان يأمله الجزيري، بعدما خسر أمام اللاعب الفنلندي رقم 1 ميل روسوفيور بمجموعتين دون رد بعد ساعة و14 دقيقة من اللعب، بواقع 6 – 4 و6 – 1.
وحضر اليوم الأول رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي كما تواجد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والبطل الأولمبي أسامة الملولي وعديد الوجوه الرياضية والسياسية البارزة.

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موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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