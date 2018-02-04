رياضة التنس .. .التعادل يحسم اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا بكأس ديفيز

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حسم التعادل (1-1)، اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا لحساب منافسات كأس ديفيز "المجموعة الثانية - المنطقة اليورو افريقية.
ففي اللقاء الأول فاز مالك الجزيري على اللاعب الفنلندي رقم 2 هاري هيليوفار بمجموعتين دون رد، بعد ساعة و22 دقيقة من اللعب بنتيجة 6 – 2 و7 – 5.
وأكد الجزيري بعد نهاية اللقاء أنه لم يجد نسق لعبه العادي بسبب أسلوب المنافس.
وقال الجزيري في تصريح فوري "الطقس بارد جدا في تونس، كما أن الرياح أزعجتني كثيرا، فضلا عن أنه لم يكن هناك تبادلا بسبب نسق اللاعب الفنلندي".
وتابع "على كل حققت المهم وأعطيت الأسبقية لتونس، والتي ستكون خير حافز لبقية زملائي".
وفي اللقاء الثاني لم يتمكن عزيز دوقاز من تحقيق ما كان يأمله الجزيري، بعدما خسر أمام اللاعب الفنلندي رقم 1 ميل روسوفيور بمجموعتين دون رد بعد ساعة و14 دقيقة من اللعب، بواقع 6 – 4 و6 – 1.
وحضر اليوم الأول رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي كما تواجد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والبطل الأولمبي أسامة الملولي وعديد الوجوه الرياضية والسياسية البارزة.
حسم التعادل (1-1)، اليوم الأول من مواجهة تونس وفنلندا لحساب منافسات كأس ديفيز "المجموعة الثانية - المنطقة اليورو افريقية.
ففي اللقاء الأول فاز مالك الجزيري على اللاعب الفنلندي رقم 2 هاري هيليوفار بمجموعتين دون رد، بعد ساعة و22 دقيقة من اللعب بنتيجة 6 – 2 و7 – 5.
وأكد الجزيري بعد نهاية اللقاء أنه لم يجد نسق لعبه العادي بسبب أسلوب المنافس.
وقال الجزيري في تصريح فوري "الطقس بارد جدا في تونس، كما أن الرياح أزعجتني كثيرا، فضلا عن أنه لم يكن هناك تبادلا بسبب نسق اللاعب الفنلندي".
وتابع "على كل حققت المهم وأعطيت الأسبقية لتونس، والتي ستكون خير حافز لبقية زملائي".
وفي اللقاء الثاني لم يتمكن عزيز دوقاز من تحقيق ما كان يأمله الجزيري، بعدما خسر أمام اللاعب الفنلندي رقم 1 ميل روسوفيور بمجموعتين دون رد بعد ساعة و14 دقيقة من اللعب، بواقع 6 – 4 و6 – 1.
وحضر اليوم الأول رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي كما تواجد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والبطل الأولمبي أسامة الملولي وعديد الوجوه الرياضية والسياسية البارزة.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018