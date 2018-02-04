النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس سوبر السيدات للطائرة

توّج النادي النسائي بقرطاج ، بمدينة باجة ، بلقب كأس السوبر للكرة الطائرة للسيدات إثر انتصاره على الصفاقسي بثلاثة أشواط نظيفة.

وحسم فريق قرطاج الأشوط الثلاثة بنتيجة 25-23 و25-15 و 25-23.

وتعد هذه كأس السوبر الأولى في سجل فتيات قرطاج، اللاتي أحرزن ثنائية الكأس والبطولة للموسم المنقضي على حساب الصفاقسي أيضًا، كما توجن في العام الماضي ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال، ليضيف إلى خزينته 4 ألقاب في أشهر قليلة. وتجدر الإشارة إلى أن كأس السوبر للكرة الطائرة، توقفت في 2010، قبل أن تقرر الجامعة التونسية للعبة برئاسة فراس الفالح إعادة الحياة لهذه المسابقة في السيدات والرجال.