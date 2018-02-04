أخبار أولمبيك مدنين . .من أجل استعــــادة الثقــة

لئن يتركز اهتمام المدنينية على مشوار البطولة والسعي لضمان البقاء فإن لقاء الكأس اليوم الذي سيجمعهم بكوكب منزل نور و الذي سيديره الحكم مجدي بلحاج علي يمثل فرصة حسب المدرب عفوان الغربي لترميم المعنويات واستعادة الثقة والتحضير الجيد لدربي الجنوب الذي سيجمعهم بمستقبل قابس في الجولة القادمة .

تربص

مباشرة بعد لقاء الكأس سيدخل ابناء عفوان الغربي في تربص اعدادي تحضيري لدربي الجنوب من أجل التركيز الجيد على اللقاء الذي لا مفر فيه للمدنينية من الفوز للخروج من الوضعية الصعبة.

جلسة

يفترض أن يكون أحباء النادي قد عقدوا البارحة جلسة لتدارس الوضعية الصعبة للفريق و محاولة المساعدة على ايجاد الحلول للوضعية الصعبة من الناحية المادية و التي انضافت اليها قرارات الرابطة القاضية بمنع الفريق من بيع التذاكر في اللقاءات الثلاثة القادمة و الاقتصار على حضور حاملي الاشتراكات.





عزيز