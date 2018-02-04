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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أخبار أولمبيك مدنين . .من أجل استعــــادة الثقــة
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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أخبار أولمبيك مدنين . .من أجل استعــــادة الثقــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

لئن يتركز اهتمام المدنينية على مشوار البطولة والسعي لضمان البقاء فإن لقاء الكأس اليوم الذي سيجمعهم بكوكب منزل نور و الذي سيديره الحكم مجدي بلحاج علي يمثل فرصة حسب المدرب عفوان الغربي لترميم المعنويات واستعادة الثقة والتحضير الجيد لدربي الجنوب الذي سيجمعهم بمستقبل قابس في الجولة القادمة .
تربص
مباشرة بعد لقاء الكأس سيدخل ابناء عفوان الغربي في تربص اعدادي تحضيري لدربي الجنوب من أجل التركيز الجيد على اللقاء الذي لا مفر فيه للمدنينية من الفوز للخروج من الوضعية الصعبة.
جلسة
يفترض أن يكون أحباء النادي قد عقدوا البارحة جلسة لتدارس الوضعية الصعبة للفريق و محاولة المساعدة على ايجاد الحلول للوضعية الصعبة من الناحية المادية و التي انضافت اليها قرارات الرابطة القاضية بمنع الفريق من بيع التذاكر في اللقاءات الثلاثة القادمة و الاقتصار على حضور حاملي الاشتراكات.

عزيز
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كرة القدم
أخبار أولمبيك مدنين . .من أجل استعــــادة الثقــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

لئن يتركز اهتمام المدنينية على مشوار البطولة والسعي لضمان البقاء فإن لقاء الكأس اليوم الذي سيجمعهم بكوكب منزل نور و الذي سيديره الحكم مجدي بلحاج علي يمثل فرصة حسب المدرب عفوان الغربي لترميم المعنويات واستعادة الثقة والتحضير الجيد لدربي الجنوب الذي سيجمعهم بمستقبل قابس في الجولة القادمة .
تربص
مباشرة بعد لقاء الكأس سيدخل ابناء عفوان الغربي في تربص اعدادي تحضيري لدربي الجنوب من أجل التركيز الجيد على اللقاء الذي لا مفر فيه للمدنينية من الفوز للخروج من الوضعية الصعبة.
جلسة
يفترض أن يكون أحباء النادي قد عقدوا البارحة جلسة لتدارس الوضعية الصعبة للفريق و محاولة المساعدة على ايجاد الحلول للوضعية الصعبة من الناحية المادية و التي انضافت اليها قرارات الرابطة القاضية بمنع الفريق من بيع التذاكر في اللقاءات الثلاثة القادمة و الاقتصار على حضور حاملي الاشتراكات.

عزيز
تقرؤون أيضا
كأس تونس .. تواصل سَيطرة الـ «كبار» أم ثورة الصغار ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مرّة أخرى تُوزّع الكأس المحليّة الفَرح على الجهات المَنْسية والتي لا تَتذكّرها أحزابنا السياسيّة إلاّ في...
المزيد >>
أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
اختتم ابناء النجم صبيحة أمس على العشب الاصطناعي تحضيراتهم الخاصة بمواجهة فريق العالية الرياضية وذلك بإجراء...
المزيد >>
أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد...
المزيد >>
أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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