أخبــــار نجم المتلــــــوي.. الكأس للعودة إلى سكة الانتصارات

واصل نجم المتلوي تحضيراته حتَى يوم أمس بالملعب البلدي استعدادا للقاء الدور السادس عشر لكأس تونس وسيسعى الإطار الفني الى استغلال لقاء فريقه اليوم بالترجي الرياضي للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وضمان الترشح إلى الدور القادم علما بان المردود الطيب الذي يقدمه زملاء هاشم عباس بدأ ينال رضا الأحباء الذين ينتظرون تحسنا على مستوى الترتيب في البطولة.

عــــودة

من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة المدافع المحوري أيمن العياري بعد تماثله للشفاء لكن تبقى الأولوية في التشكيلة لهاشم عباس و محمد أمين لكحل بإعتبار المردود المتميز الذي يقدمانه .

1950 متفرجا

حدد عدد الجماهير التي ستواكب لقاء نجم المتلوي بالترجي الرياضي بـ 1950 متفرجا فيما حدد سعر التذاكر بخمسة دنانير.

مغـــادرة

تحدث مصدر رسمي سعودي عن تحول المدافع حسام سليمان إلى فريق هجر السعودي ي حتَى نهاية الموسم علما بأن موعد وصول سليمان إلى السعودية حدد ليوم أمس.

التشكيلة المحتملة

بلال السويسي – عاطف المازني – محمد علي سالم – هاشم عباس – محمد أمين لكحل – محمد جمعة خليج – فهمي المعواني – هيثم المحمدي – نيانغ إدريسا – زياد البكوش – بوبكر ديارا.





الباهي الديناري