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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أخبــــار نجم المتلــــــوي.. الكأس للعودة إلى سكة الانتصارات
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كرة القدم
أخبــــار نجم المتلــــــوي.. الكأس للعودة إلى سكة الانتصارات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

واصل نجم المتلوي تحضيراته حتَى يوم أمس بالملعب البلدي استعدادا للقاء الدور السادس عشر لكأس تونس وسيسعى الإطار الفني الى استغلال لقاء فريقه اليوم بالترجي الرياضي للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وضمان الترشح إلى الدور القادم علما بان المردود الطيب الذي يقدمه زملاء هاشم عباس بدأ ينال رضا الأحباء الذين ينتظرون تحسنا على مستوى الترتيب في البطولة.
عــــودة
من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة المدافع المحوري أيمن العياري بعد تماثله للشفاء لكن تبقى الأولوية في التشكيلة لهاشم عباس و محمد أمين لكحل بإعتبار المردود المتميز الذي يقدمانه .
1950 متفرجا
حدد عدد الجماهير التي ستواكب لقاء نجم المتلوي بالترجي الرياضي بـ 1950 متفرجا فيما حدد سعر التذاكر بخمسة دنانير.
مغـــادرة
تحدث مصدر رسمي سعودي عن تحول المدافع حسام سليمان إلى فريق هجر السعودي ي حتَى نهاية الموسم علما بأن موعد وصول سليمان إلى السعودية حدد ليوم أمس.
التشكيلة المحتملة
بلال السويسي – عاطف المازني – محمد علي سالم – هاشم عباس – محمد أمين لكحل – محمد جمعة خليج – فهمي المعواني – هيثم المحمدي – نيانغ إدريسا – زياد البكوش – بوبكر ديارا.

الباهي الديناري
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كرة القدم
أخبــــار نجم المتلــــــوي.. الكأس للعودة إلى سكة الانتصارات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

واصل نجم المتلوي تحضيراته حتَى يوم أمس بالملعب البلدي استعدادا للقاء الدور السادس عشر لكأس تونس وسيسعى الإطار الفني الى استغلال لقاء فريقه اليوم بالترجي الرياضي للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وضمان الترشح إلى الدور القادم علما بان المردود الطيب الذي يقدمه زملاء هاشم عباس بدأ ينال رضا الأحباء الذين ينتظرون تحسنا على مستوى الترتيب في البطولة.
عــــودة
من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة المدافع المحوري أيمن العياري بعد تماثله للشفاء لكن تبقى الأولوية في التشكيلة لهاشم عباس و محمد أمين لكحل بإعتبار المردود المتميز الذي يقدمانه .
1950 متفرجا
حدد عدد الجماهير التي ستواكب لقاء نجم المتلوي بالترجي الرياضي بـ 1950 متفرجا فيما حدد سعر التذاكر بخمسة دنانير.
مغـــادرة
تحدث مصدر رسمي سعودي عن تحول المدافع حسام سليمان إلى فريق هجر السعودي ي حتَى نهاية الموسم علما بأن موعد وصول سليمان إلى السعودية حدد ليوم أمس.
التشكيلة المحتملة
بلال السويسي – عاطف المازني – محمد علي سالم – هاشم عباس – محمد أمين لكحل – محمد جمعة خليج – فهمي المعواني – هيثم المحمدي – نيانغ إدريسا – زياد البكوش – بوبكر ديارا.

الباهي الديناري
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أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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أخبار العالية الرياضية .. إصرار على هزم النجم واقتطاع بطاقة الترشح
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تستقبل مدينة العالية اليوم النجم الرياضي الساحلي في اطار الدور السادس عشر لتصفيات كاس تونس ... مباراة استعد...
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أخبار الترجي الجرجيـــسي... غيابات عديدة وفرصة للبدلاء
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ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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