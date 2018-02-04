أخبــــار نجم المتلــــــوي.. الكأس للعودة إلى سكة الانتصارات

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04 فيفري 2018
واصل نجم المتلوي تحضيراته حتَى يوم أمس بالملعب البلدي استعدادا للقاء الدور السادس عشر لكأس تونس وسيسعى الإطار الفني الى استغلال لقاء فريقه اليوم بالترجي الرياضي للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وضمان الترشح إلى الدور القادم علما بان المردود الطيب الذي يقدمه زملاء هاشم عباس بدأ ينال رضا الأحباء الذين ينتظرون تحسنا على مستوى الترتيب في البطولة.
عــــودة
من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة المدافع المحوري أيمن العياري بعد تماثله للشفاء لكن تبقى الأولوية في التشكيلة لهاشم عباس و محمد أمين لكحل بإعتبار المردود المتميز الذي يقدمانه .
1950 متفرجا
حدد عدد الجماهير التي ستواكب لقاء نجم المتلوي بالترجي الرياضي بـ 1950 متفرجا فيما حدد سعر التذاكر بخمسة دنانير.
مغـــادرة
تحدث مصدر رسمي سعودي عن تحول المدافع حسام سليمان إلى فريق هجر السعودي ي حتَى نهاية الموسم علما بأن موعد وصول سليمان إلى السعودية حدد ليوم أمس.
التشكيلة المحتملة
بلال السويسي – عاطف المازني – محمد علي سالم – هاشم عباس – محمد أمين لكحل – محمد جمعة خليج – فهمي المعواني – هيثم المحمدي – نيانغ إدريسا – زياد البكوش – بوبكر ديارا.
واصل نجم المتلوي تحضيراته حتَى يوم أمس بالملعب البلدي استعدادا للقاء الدور السادس عشر لكأس تونس وسيسعى الإطار الفني الى استغلال لقاء فريقه اليوم بالترجي الرياضي للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية وضمان الترشح إلى الدور القادم علما بان المردود الطيب الذي يقدمه زملاء هاشم عباس بدأ ينال رضا الأحباء الذين ينتظرون تحسنا على مستوى الترتيب في البطولة.
عــــودة
من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة المدافع المحوري أيمن العياري بعد تماثله للشفاء لكن تبقى الأولوية في التشكيلة لهاشم عباس و محمد أمين لكحل بإعتبار المردود المتميز الذي يقدمانه .
1950 متفرجا
حدد عدد الجماهير التي ستواكب لقاء نجم المتلوي بالترجي الرياضي بـ 1950 متفرجا فيما حدد سعر التذاكر بخمسة دنانير.
مغـــادرة
تحدث مصدر رسمي سعودي عن تحول المدافع حسام سليمان إلى فريق هجر السعودي ي حتَى نهاية الموسم علما بأن موعد وصول سليمان إلى السعودية حدد ليوم أمس.
التشكيلة المحتملة
بلال السويسي – عاطف المازني – محمد علي سالم – هاشم عباس – محمد أمين لكحل – محمد جمعة خليج – فهمي المعواني – هيثم المحمدي – نيانغ إدريسا – زياد البكوش – بوبكر ديارا.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018