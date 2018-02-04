تخلت عنها الوزارة رغم كفاءتها .. تعيين نهلة بوذينة عضوا بالاتحاد الدولي لكرة اليد

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ما فتئت الدكتورة نهلة بن ابراهيم بوذينة الاستاذة الجامعية في علوم البيولوجيا والمُحاضِرة الدولية في كرة اليد تتألق على الصعيدين الافريقي والدولي، فبعد تعيينها في خطة رئيس لجنة التدريب والمناهج بالكنفدرالية الافريقية لكرة اليد، تمّت تسميتها مؤخرا عضوا بلجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الدولي لكرة اليد. وتتكون هذه اللجنة من 6 من ابرز الاختصاصيين والخبراء في كرة اليد العالمية. ويعد هذا التعيين تتويجا للمسار الاستثنائي لنهلة بوذينة التي تركت بصمتها في مختلف الخطط والمواقع التي شغلتها ومرت بها وخاصة صلب الادارة الفنية لجامعة كرة اليد وايضا بديوان وزارة الشباب والرياضة في خطة مستشارة مكلّفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع وإسهامها في إنجاز عديد الملفات المتعلقة بالتشغيل في قطاع الرياضة والتربية البدنية ذات الجودة والمدرسة الأولمبية وتطوير الرياضة النسائية والرياضة للجميع.. وتؤكد الدكتورة نهلة بوذينة أنها مثال ناجح للمرأة التونسية وقد بلغت منصبا مشرفا في اعلى هيكل دولي للعبة كرة اليد التي مارستها وعشقتها منذ الصغر وللأسف فأن وزارة الشباب والرياضة لم تقدر قيمة الدكتورة بوذينة وعدة كفاءات اخرى وقامت بالتخلي عنها بمجرد قدوم الوزيرة ماجدولين الشارني.
ما فتئت الدكتورة نهلة بن ابراهيم بوذينة الاستاذة الجامعية في علوم البيولوجيا والمُحاضِرة الدولية في كرة اليد تتألق على الصعيدين الافريقي والدولي، فبعد تعيينها في خطة رئيس لجنة التدريب والمناهج بالكنفدرالية الافريقية لكرة اليد، تمّت تسميتها مؤخرا عضوا بلجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الدولي لكرة اليد. وتتكون هذه اللجنة من 6 من ابرز الاختصاصيين والخبراء في كرة اليد العالمية. ويعد هذا التعيين تتويجا للمسار الاستثنائي لنهلة بوذينة التي تركت بصمتها في مختلف الخطط والمواقع التي شغلتها ومرت بها وخاصة صلب الادارة الفنية لجامعة كرة اليد وايضا بديوان وزارة الشباب والرياضة في خطة مستشارة مكلّفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع وإسهامها في إنجاز عديد الملفات المتعلقة بالتشغيل في قطاع الرياضة والتربية البدنية ذات الجودة والمدرسة الأولمبية وتطوير الرياضة النسائية والرياضة للجميع.. وتؤكد الدكتورة نهلة بوذينة أنها مثال ناجح للمرأة التونسية وقد بلغت منصبا مشرفا في اعلى هيكل دولي للعبة كرة اليد التي مارستها وعشقتها منذ الصغر وللأسف فأن وزارة الشباب والرياضة لم تقدر قيمة الدكتورة بوذينة وعدة كفاءات اخرى وقامت بالتخلي عنها بمجرد قدوم الوزيرة ماجدولين الشارني.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018