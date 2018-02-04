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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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تخلت عنها الوزارة رغم كفاءتها .. تعيين نهلة بوذينة عضوا بالاتحاد الدولي لكرة اليد
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كرة اليد
تخلت عنها الوزارة رغم كفاءتها .. تعيين نهلة بوذينة عضوا بالاتحاد الدولي لكرة اليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ما فتئت الدكتورة نهلة بن ابراهيم بوذينة الاستاذة الجامعية في علوم البيولوجيا والمُحاضِرة الدولية في كرة اليد تتألق على الصعيدين الافريقي والدولي، فبعد تعيينها في خطة رئيس لجنة التدريب والمناهج بالكنفدرالية الافريقية لكرة اليد، تمّت تسميتها مؤخرا عضوا بلجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الدولي لكرة اليد. وتتكون هذه اللجنة من 6 من ابرز الاختصاصيين والخبراء في كرة اليد العالمية. ويعد هذا التعيين تتويجا للمسار الاستثنائي لنهلة بوذينة التي تركت بصمتها في مختلف الخطط والمواقع التي شغلتها ومرت بها وخاصة صلب الادارة الفنية لجامعة كرة اليد وايضا بديوان وزارة الشباب والرياضة في خطة مستشارة مكلّفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع وإسهامها في إنجاز عديد الملفات المتعلقة بالتشغيل في قطاع الرياضة والتربية البدنية ذات الجودة والمدرسة الأولمبية وتطوير الرياضة النسائية والرياضة للجميع.. وتؤكد الدكتورة نهلة بوذينة أنها مثال ناجح للمرأة التونسية وقد بلغت منصبا مشرفا في اعلى هيكل دولي للعبة كرة اليد التي مارستها وعشقتها منذ الصغر وللأسف فأن وزارة الشباب والرياضة لم تقدر قيمة الدكتورة بوذينة وعدة كفاءات اخرى وقامت بالتخلي عنها بمجرد قدوم الوزيرة ماجدولين الشارني.

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كرة اليد
تخلت عنها الوزارة رغم كفاءتها .. تعيين نهلة بوذينة عضوا بالاتحاد الدولي لكرة اليد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ما فتئت الدكتورة نهلة بن ابراهيم بوذينة الاستاذة الجامعية في علوم البيولوجيا والمُحاضِرة الدولية في كرة اليد تتألق على الصعيدين الافريقي والدولي، فبعد تعيينها في خطة رئيس لجنة التدريب والمناهج بالكنفدرالية الافريقية لكرة اليد، تمّت تسميتها مؤخرا عضوا بلجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الدولي لكرة اليد. وتتكون هذه اللجنة من 6 من ابرز الاختصاصيين والخبراء في كرة اليد العالمية. ويعد هذا التعيين تتويجا للمسار الاستثنائي لنهلة بوذينة التي تركت بصمتها في مختلف الخطط والمواقع التي شغلتها ومرت بها وخاصة صلب الادارة الفنية لجامعة كرة اليد وايضا بديوان وزارة الشباب والرياضة في خطة مستشارة مكلّفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع وإسهامها في إنجاز عديد الملفات المتعلقة بالتشغيل في قطاع الرياضة والتربية البدنية ذات الجودة والمدرسة الأولمبية وتطوير الرياضة النسائية والرياضة للجميع.. وتؤكد الدكتورة نهلة بوذينة أنها مثال ناجح للمرأة التونسية وقد بلغت منصبا مشرفا في اعلى هيكل دولي للعبة كرة اليد التي مارستها وعشقتها منذ الصغر وللأسف فأن وزارة الشباب والرياضة لم تقدر قيمة الدكتورة بوذينة وعدة كفاءات اخرى وقامت بالتخلي عنها بمجرد قدوم الوزيرة ماجدولين الشارني.

منير الزوابي
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تخلت عنها الوزارة رغم كفاءتها .. تعيين نهلة بوذينة عضوا بالاتحاد الدولي لكرة اليد
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ما فتئت الدكتورة نهلة بن ابراهيم بوذينة الاستاذة
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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