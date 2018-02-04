تخلت عنها الوزارة رغم كفاءتها .. تعيين نهلة بوذينة عضوا بالاتحاد الدولي لكرة اليد

ما فتئت الدكتورة نهلة بن ابراهيم بوذينة الاستاذة الجامعية في علوم البيولوجيا والمُحاضِرة الدولية في كرة اليد تتألق على الصعيدين الافريقي والدولي، فبعد تعيينها في خطة رئيس لجنة التدريب والمناهج بالكنفدرالية الافريقية لكرة اليد، تمّت تسميتها مؤخرا عضوا بلجنة التدريب والمناهج بالاتحاد الدولي لكرة اليد. وتتكون هذه اللجنة من 6 من ابرز الاختصاصيين والخبراء في كرة اليد العالمية. ويعد هذا التعيين تتويجا للمسار الاستثنائي لنهلة بوذينة التي تركت بصمتها في مختلف الخطط والمواقع التي شغلتها ومرت بها وخاصة صلب الادارة الفنية لجامعة كرة اليد وايضا بديوان وزارة الشباب والرياضة في خطة مستشارة مكلّفة بالرياضة النسائية والرياضة للجميع وإسهامها في إنجاز عديد الملفات المتعلقة بالتشغيل في قطاع الرياضة والتربية البدنية ذات الجودة والمدرسة الأولمبية وتطوير الرياضة النسائية والرياضة للجميع.. وتؤكد الدكتورة نهلة بوذينة أنها مثال ناجح للمرأة التونسية وقد بلغت منصبا مشرفا في اعلى هيكل دولي للعبة كرة اليد التي مارستها وعشقتها منذ الصغر وللأسف فأن وزارة الشباب والرياضة لم تقدر قيمة الدكتورة بوذينة وعدة كفاءات اخرى وقامت بالتخلي عنها بمجرد قدوم الوزيرة ماجدولين الشارني.





منير الزوابي