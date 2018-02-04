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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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بمبادرة من القائد السابق عصام تاج .. .الكأس تجمع قدماء المنتخب
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كرة اليد
بمبادرة من القائد السابق عصام تاج .. .الكأس تجمع قدماء المنتخب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ما تزال كرة اليد التونسية تعيش على وقع الافراح بعد عودة اللقب الافريقي الى مهده الاصلي ومعقله الاول في تونس.
وقد بادرة القائد السابق للمنتخب عصام تاج بتنظيم حفل استقبال جمع فيه اعضاء من المكتب الجامعي وقدماء اللاعبين والمسيرين.
وربما المميز في هذا اللقاء انه جمع لاعبين تركوا يصماتهم في المنتخب الوطني على مر الاجيال كفوزي الصبابطي وجهاد عزيز والشاذلي القايد وعماد الدبابي ومنصف بسباس وشاكر الخنيسي وحبيب خذيرة ومحسن الماطري رياض الصانع وعصام تاج وصولا الى القائد الحالي مكرم الميساوي.

عودة الودّ مع الماطري وعلولو
كلنا نتذكر ان محسن الماطري وعلي علولو عملا في المكتب الجامعي السابق مع عدة اسماء من المكتب الجامعي الحالي وقد رفضا الدخول في قائمة المستيري في انتخابات 2016 ولا أحد ينكر العشق الكبير للماطري وعلولو لرياضة كرة اليد والدليل ان كلاهما يشغل خطة مسيّر في الملعب التونسي والنادي الافريقي. وقد لاقى حضور الماطري وعلولو ترحيبا كبيرا من طرف رئيس الجامعة مراد المستيري وكل اعضاء المكتب الجامعي الذين حضروا حفل التكريم الذي اعده تاج وهذا دليل ان غاية الجميع هي مصلحة كرة اليد العليا بعيدا عن المصالح الشخصية.

الشركة التونسية للبنك تحتفى بالمنتخب
بادرت الشركة التونسية للبنك وهي احد مستشهري جامعة كرة اليد بإعداد مفاجأة سارة للمنتخب سهر على اعدادها الرئيس المدير العام للشركة سمير سعيّد والمدير المركزي لطفي الدبابي حيث قاموا بتنظيم حفل استقبال رائع على شرف المنتخب وتم دعوة مراد المستيري وطوني جيرونا مدرب المنتخب والقائد مكرم الميساوي وحضر كافة العاملين بالشركة لأخد صور تذكارية بالكأس الافريقية.
وقد بلغنا ان ادارة الـ»STB» تسير نحو مضاعفة المبلغ الذي تدعم به الجامعة في اطار اتفاقية الاستشهار كتكريم على الانجاز المحقق من طرف سواعد كرة اليد.
والاكيد ان مبادرة الشركة التونسية للبنك ستحفز بقية مستشهري الجامعة وهم «اوريدو» و»فرات» و»الخطوط التونسية» وتأمينا ت AMI» و»فولسفاغن» على المبادرة بتكريم المنتخب والنسج على غرار الشركة التونسية للبنك والرفع من قيمة عقود الاستشهار او تقديم دعم مادي استثنائي تشجيعا للمنتخب والجامعة لكي تواصل نجاحاتها.

منير الزوابي
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كرة اليد
بمبادرة من القائد السابق عصام تاج .. .الكأس تجمع قدماء المنتخب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

ما تزال كرة اليد التونسية تعيش على وقع الافراح بعد عودة اللقب الافريقي الى مهده الاصلي ومعقله الاول في تونس.
وقد بادرة القائد السابق للمنتخب عصام تاج بتنظيم حفل استقبال جمع فيه اعضاء من المكتب الجامعي وقدماء اللاعبين والمسيرين.
وربما المميز في هذا اللقاء انه جمع لاعبين تركوا يصماتهم في المنتخب الوطني على مر الاجيال كفوزي الصبابطي وجهاد عزيز والشاذلي القايد وعماد الدبابي ومنصف بسباس وشاكر الخنيسي وحبيب خذيرة ومحسن الماطري رياض الصانع وعصام تاج وصولا الى القائد الحالي مكرم الميساوي.

عودة الودّ مع الماطري وعلولو
كلنا نتذكر ان محسن الماطري وعلي علولو عملا في المكتب الجامعي السابق مع عدة اسماء من المكتب الجامعي الحالي وقد رفضا الدخول في قائمة المستيري في انتخابات 2016 ولا أحد ينكر العشق الكبير للماطري وعلولو لرياضة كرة اليد والدليل ان كلاهما يشغل خطة مسيّر في الملعب التونسي والنادي الافريقي. وقد لاقى حضور الماطري وعلولو ترحيبا كبيرا من طرف رئيس الجامعة مراد المستيري وكل اعضاء المكتب الجامعي الذين حضروا حفل التكريم الذي اعده تاج وهذا دليل ان غاية الجميع هي مصلحة كرة اليد العليا بعيدا عن المصالح الشخصية.

الشركة التونسية للبنك تحتفى بالمنتخب
بادرت الشركة التونسية للبنك وهي احد مستشهري جامعة كرة اليد بإعداد مفاجأة سارة للمنتخب سهر على اعدادها الرئيس المدير العام للشركة سمير سعيّد والمدير المركزي لطفي الدبابي حيث قاموا بتنظيم حفل استقبال رائع على شرف المنتخب وتم دعوة مراد المستيري وطوني جيرونا مدرب المنتخب والقائد مكرم الميساوي وحضر كافة العاملين بالشركة لأخد صور تذكارية بالكأس الافريقية.
وقد بلغنا ان ادارة الـ»STB» تسير نحو مضاعفة المبلغ الذي تدعم به الجامعة في اطار اتفاقية الاستشهار كتكريم على الانجاز المحقق من طرف سواعد كرة اليد.
والاكيد ان مبادرة الشركة التونسية للبنك ستحفز بقية مستشهري الجامعة وهم «اوريدو» و»فرات» و»الخطوط التونسية» وتأمينا ت AMI» و»فولسفاغن» على المبادرة بتكريم المنتخب والنسج على غرار الشركة التونسية للبنك والرفع من قيمة عقود الاستشهار او تقديم دعم مادي استثنائي تشجيعا للمنتخب والجامعة لكي تواصل نجاحاتها.

منير الزوابي
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خالد الحدّاد
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