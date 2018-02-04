بمبادرة من القائد السابق عصام تاج .. .الكأس تجمع قدماء المنتخب

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ما تزال كرة اليد التونسية تعيش على وقع الافراح بعد عودة اللقب الافريقي الى مهده الاصلي ومعقله الاول في تونس.
وقد بادرة القائد السابق للمنتخب عصام تاج بتنظيم حفل استقبال جمع فيه اعضاء من المكتب الجامعي وقدماء اللاعبين والمسيرين.
وربما المميز في هذا اللقاء انه جمع لاعبين تركوا يصماتهم في المنتخب الوطني على مر الاجيال كفوزي الصبابطي وجهاد عزيز والشاذلي القايد وعماد الدبابي ومنصف بسباس وشاكر الخنيسي وحبيب خذيرة ومحسن الماطري رياض الصانع وعصام تاج وصولا الى القائد الحالي مكرم الميساوي.
عودة الودّ مع الماطري وعلولو
كلنا نتذكر ان محسن الماطري وعلي علولو عملا في المكتب الجامعي السابق مع عدة اسماء من المكتب الجامعي الحالي وقد رفضا الدخول في قائمة المستيري في انتخابات 2016 ولا أحد ينكر العشق الكبير للماطري وعلولو لرياضة كرة اليد والدليل ان كلاهما يشغل خطة مسيّر في الملعب التونسي والنادي الافريقي. وقد لاقى حضور الماطري وعلولو ترحيبا كبيرا من طرف رئيس الجامعة مراد المستيري وكل اعضاء المكتب الجامعي الذين حضروا حفل التكريم الذي اعده تاج وهذا دليل ان غاية الجميع هي مصلحة كرة اليد العليا بعيدا عن المصالح الشخصية.
الشركة التونسية للبنك تحتفى بالمنتخب
بادرت الشركة التونسية للبنك وهي احد مستشهري جامعة كرة اليد بإعداد مفاجأة سارة للمنتخب سهر على اعدادها الرئيس المدير العام للشركة سمير سعيّد والمدير المركزي لطفي الدبابي حيث قاموا بتنظيم حفل استقبال رائع على شرف المنتخب وتم دعوة مراد المستيري وطوني جيرونا مدرب المنتخب والقائد مكرم الميساوي وحضر كافة العاملين بالشركة لأخد صور تذكارية بالكأس الافريقية.
وقد بلغنا ان ادارة الـ»STB» تسير نحو مضاعفة المبلغ الذي تدعم به الجامعة في اطار اتفاقية الاستشهار كتكريم على الانجاز المحقق من طرف سواعد كرة اليد.
والاكيد ان مبادرة الشركة التونسية للبنك ستحفز بقية مستشهري الجامعة وهم «اوريدو» و»فرات» و»الخطوط التونسية» وتأمينا ت AMI» و»فولسفاغن» على المبادرة بتكريم المنتخب والنسج على غرار الشركة التونسية للبنك والرفع من قيمة عقود الاستشهار او تقديم دعم مادي استثنائي تشجيعا للمنتخب والجامعة لكي تواصل نجاحاتها.
ما تزال كرة اليد التونسية تعيش على وقع الافراح بعد عودة اللقب الافريقي الى مهده الاصلي ومعقله الاول في تونس.
وقد بادرة القائد السابق للمنتخب عصام تاج بتنظيم حفل استقبال جمع فيه اعضاء من المكتب الجامعي وقدماء اللاعبين والمسيرين.
وربما المميز في هذا اللقاء انه جمع لاعبين تركوا يصماتهم في المنتخب الوطني على مر الاجيال كفوزي الصبابطي وجهاد عزيز والشاذلي القايد وعماد الدبابي ومنصف بسباس وشاكر الخنيسي وحبيب خذيرة ومحسن الماطري رياض الصانع وعصام تاج وصولا الى القائد الحالي مكرم الميساوي.
عودة الودّ مع الماطري وعلولو
كلنا نتذكر ان محسن الماطري وعلي علولو عملا في المكتب الجامعي السابق مع عدة اسماء من المكتب الجامعي الحالي وقد رفضا الدخول في قائمة المستيري في انتخابات 2016 ولا أحد ينكر العشق الكبير للماطري وعلولو لرياضة كرة اليد والدليل ان كلاهما يشغل خطة مسيّر في الملعب التونسي والنادي الافريقي. وقد لاقى حضور الماطري وعلولو ترحيبا كبيرا من طرف رئيس الجامعة مراد المستيري وكل اعضاء المكتب الجامعي الذين حضروا حفل التكريم الذي اعده تاج وهذا دليل ان غاية الجميع هي مصلحة كرة اليد العليا بعيدا عن المصالح الشخصية.
الشركة التونسية للبنك تحتفى بالمنتخب
بادرت الشركة التونسية للبنك وهي احد مستشهري جامعة كرة اليد بإعداد مفاجأة سارة للمنتخب سهر على اعدادها الرئيس المدير العام للشركة سمير سعيّد والمدير المركزي لطفي الدبابي حيث قاموا بتنظيم حفل استقبال رائع على شرف المنتخب وتم دعوة مراد المستيري وطوني جيرونا مدرب المنتخب والقائد مكرم الميساوي وحضر كافة العاملين بالشركة لأخد صور تذكارية بالكأس الافريقية.
وقد بلغنا ان ادارة الـ»STB» تسير نحو مضاعفة المبلغ الذي تدعم به الجامعة في اطار اتفاقية الاستشهار كتكريم على الانجاز المحقق من طرف سواعد كرة اليد.
والاكيد ان مبادرة الشركة التونسية للبنك ستحفز بقية مستشهري الجامعة وهم «اوريدو» و»فرات» و»الخطوط التونسية» وتأمينا ت AMI» و»فولسفاغن» على المبادرة بتكريم المنتخب والنسج على غرار الشركة التونسية للبنك والرفع من قيمة عقود الاستشهار او تقديم دعم مادي استثنائي تشجيعا للمنتخب والجامعة لكي تواصل نجاحاتها.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018