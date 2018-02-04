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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أخبار شبيبة القيروان.. انتقادات لاذعة لـ «رجالات» الجهة
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان.. انتقادات لاذعة لـ «رجالات» الجهة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تقبل أحباء الشبيبة اول امس بارتياح كبير تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجريء لفض الاشكال الخاص بمستحقات الاقامة في الفندق ومقابل هذه البادرة الطيبة لتهدئة الاجواء وتحسين صورة كرة القدم التونسية بتدخل الجامعة في أكثر من قضية واكثر من ملف وآخرها مباراة الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان وجه أحباء الشبيبة انتقادات شديدة اللهجة لرجالات القيروان في الداخل والخارج لمواقفهم السلبية مما يجري بما انهم لم يحركوا ساكنا وظلوا في برجهم العاجي يتابعون أخبار الشبيبة وكأن الوضع المأساوي الذي تعيشه الجمعية ماديا لا يعنيهم .
هؤلاء يعتبرون ان الهيئة المديرة الحالية ليست محل ثقة لكن الأحباء أكدوا ان الأشخاص مارون والشبيبة باقية ولا يعقل ان تذهب الشبيبة ضحية صراع الكراسي والمصالح الشخصية ولا بد من النأي بالفريق عن الصراعات الحزبية والانتخابية وانه من غير المعقول ترك هذه مدرسة العريقة وذات التاريخ المجيد واحدى قلاع كرة القدم التونسية تنزف وتتألم .
تحويرات
طبقا للفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم ستكون أندية الرابطة المحترفة الاولى في مواجهتها لأندية من الأقسام السلفى في سباق الكأس محرومة من خدمات لاعبيها الأجانب وبالتالي فإن الشبيبة ستكون اليوم ضد مستقبل السبيخة محرومة من خدمات الثنائي الغيني «الخليل تراوري» و «ابو بكر سيلا» والمهاجم الكامروني «كريستوفر ماندوقا» مما سيجعل المدرب جلال القادري يحدث بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة ففي الدفاع سيعول القادري على اللاعب هيثم العيوني في خطة ظهير ايسر كما سيظهر لاعب المنتخب الأولمبي رياض الفريوي أساسيا كلاعب ارتكاز الى جانب صبري العماري وسيظهر محمد العويشي في خطة صانع ألعاب كما سيجدد مدرب الشبيبة الثقة في المهاجم الشاب لؤي حمدي كمهاجم صريح.
التشكيلة المحتملة
علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - رياض الفريوي - صبري العماري - محمد العويشي - ياسين الصالحي - مصعب ساسي و لؤي حمدي.

رضا العلويني
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كرة القدم
أخبار شبيبة القيروان.. انتقادات لاذعة لـ «رجالات» الجهة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

تقبل أحباء الشبيبة اول امس بارتياح كبير تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجريء لفض الاشكال الخاص بمستحقات الاقامة في الفندق ومقابل هذه البادرة الطيبة لتهدئة الاجواء وتحسين صورة كرة القدم التونسية بتدخل الجامعة في أكثر من قضية واكثر من ملف وآخرها مباراة الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان وجه أحباء الشبيبة انتقادات شديدة اللهجة لرجالات القيروان في الداخل والخارج لمواقفهم السلبية مما يجري بما انهم لم يحركوا ساكنا وظلوا في برجهم العاجي يتابعون أخبار الشبيبة وكأن الوضع المأساوي الذي تعيشه الجمعية ماديا لا يعنيهم .
هؤلاء يعتبرون ان الهيئة المديرة الحالية ليست محل ثقة لكن الأحباء أكدوا ان الأشخاص مارون والشبيبة باقية ولا يعقل ان تذهب الشبيبة ضحية صراع الكراسي والمصالح الشخصية ولا بد من النأي بالفريق عن الصراعات الحزبية والانتخابية وانه من غير المعقول ترك هذه مدرسة العريقة وذات التاريخ المجيد واحدى قلاع كرة القدم التونسية تنزف وتتألم .
تحويرات
طبقا للفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم ستكون أندية الرابطة المحترفة الاولى في مواجهتها لأندية من الأقسام السلفى في سباق الكأس محرومة من خدمات لاعبيها الأجانب وبالتالي فإن الشبيبة ستكون اليوم ضد مستقبل السبيخة محرومة من خدمات الثنائي الغيني «الخليل تراوري» و «ابو بكر سيلا» والمهاجم الكامروني «كريستوفر ماندوقا» مما سيجعل المدرب جلال القادري يحدث بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة ففي الدفاع سيعول القادري على اللاعب هيثم العيوني في خطة ظهير ايسر كما سيظهر لاعب المنتخب الأولمبي رياض الفريوي أساسيا كلاعب ارتكاز الى جانب صبري العماري وسيظهر محمد العويشي في خطة صانع ألعاب كما سيجدد مدرب الشبيبة الثقة في المهاجم الشاب لؤي حمدي كمهاجم صريح.
التشكيلة المحتملة
علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - رياض الفريوي - صبري العماري - محمد العويشي - ياسين الصالحي - مصعب ساسي و لؤي حمدي.

رضا العلويني
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ينزل الترجّي الجرجيسي عشيّة اليوم ضيفا على سبورتنغ بن عروس في تصفيات الكاس وستشهد تشكيلته الاساسيّة عدّة...
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خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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