أخبار شبيبة القيروان.. انتقادات لاذعة لـ «رجالات» الجهة

-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
تقبل أحباء الشبيبة اول امس بارتياح كبير تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجريء لفض الاشكال الخاص بمستحقات الاقامة في الفندق ومقابل هذه البادرة الطيبة لتهدئة الاجواء وتحسين صورة كرة القدم التونسية بتدخل الجامعة في أكثر من قضية واكثر من ملف وآخرها مباراة الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان وجه أحباء الشبيبة انتقادات شديدة اللهجة لرجالات القيروان في الداخل والخارج لمواقفهم السلبية مما يجري بما انهم لم يحركوا ساكنا وظلوا في برجهم العاجي يتابعون أخبار الشبيبة وكأن الوضع المأساوي الذي تعيشه الجمعية ماديا لا يعنيهم .
هؤلاء يعتبرون ان الهيئة المديرة الحالية ليست محل ثقة لكن الأحباء أكدوا ان الأشخاص مارون والشبيبة باقية ولا يعقل ان تذهب الشبيبة ضحية صراع الكراسي والمصالح الشخصية ولا بد من النأي بالفريق عن الصراعات الحزبية والانتخابية وانه من غير المعقول ترك هذه مدرسة العريقة وذات التاريخ المجيد واحدى قلاع كرة القدم التونسية تنزف وتتألم .
تحويرات
طبقا للفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم ستكون أندية الرابطة المحترفة الاولى في مواجهتها لأندية من الأقسام السلفى في سباق الكأس محرومة من خدمات لاعبيها الأجانب وبالتالي فإن الشبيبة ستكون اليوم ضد مستقبل السبيخة محرومة من خدمات الثنائي الغيني «الخليل تراوري» و «ابو بكر سيلا» والمهاجم الكامروني «كريستوفر ماندوقا» مما سيجعل المدرب جلال القادري يحدث بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة ففي الدفاع سيعول القادري على اللاعب هيثم العيوني في خطة ظهير ايسر كما سيظهر لاعب المنتخب الأولمبي رياض الفريوي أساسيا كلاعب ارتكاز الى جانب صبري العماري وسيظهر محمد العويشي في خطة صانع ألعاب كما سيجدد مدرب الشبيبة الثقة في المهاجم الشاب لؤي حمدي كمهاجم صريح.
التشكيلة المحتملة
علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - رياض الفريوي - صبري العماري - محمد العويشي - ياسين الصالحي - مصعب ساسي و لؤي حمدي.
تقبل أحباء الشبيبة اول امس بارتياح كبير تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجريء لفض الاشكال الخاص بمستحقات الاقامة في الفندق ومقابل هذه البادرة الطيبة لتهدئة الاجواء وتحسين صورة كرة القدم التونسية بتدخل الجامعة في أكثر من قضية واكثر من ملف وآخرها مباراة الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان وجه أحباء الشبيبة انتقادات شديدة اللهجة لرجالات القيروان في الداخل والخارج لمواقفهم السلبية مما يجري بما انهم لم يحركوا ساكنا وظلوا في برجهم العاجي يتابعون أخبار الشبيبة وكأن الوضع المأساوي الذي تعيشه الجمعية ماديا لا يعنيهم .
هؤلاء يعتبرون ان الهيئة المديرة الحالية ليست محل ثقة لكن الأحباء أكدوا ان الأشخاص مارون والشبيبة باقية ولا يعقل ان تذهب الشبيبة ضحية صراع الكراسي والمصالح الشخصية ولا بد من النأي بالفريق عن الصراعات الحزبية والانتخابية وانه من غير المعقول ترك هذه مدرسة العريقة وذات التاريخ المجيد واحدى قلاع كرة القدم التونسية تنزف وتتألم .
تحويرات
طبقا للفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم ستكون أندية الرابطة المحترفة الاولى في مواجهتها لأندية من الأقسام السلفى في سباق الكأس محرومة من خدمات لاعبيها الأجانب وبالتالي فإن الشبيبة ستكون اليوم ضد مستقبل السبيخة محرومة من خدمات الثنائي الغيني «الخليل تراوري» و «ابو بكر سيلا» والمهاجم الكامروني «كريستوفر ماندوقا» مما سيجعل المدرب جلال القادري يحدث بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة ففي الدفاع سيعول القادري على اللاعب هيثم العيوني في خطة ظهير ايسر كما سيظهر لاعب المنتخب الأولمبي رياض الفريوي أساسيا كلاعب ارتكاز الى جانب صبري العماري وسيظهر محمد العويشي في خطة صانع ألعاب كما سيجدد مدرب الشبيبة الثقة في المهاجم الشاب لؤي حمدي كمهاجم صريح.
التشكيلة المحتملة
علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - رياض الفريوي - صبري العماري - محمد العويشي - ياسين الصالحي - مصعب ساسي و لؤي حمدي.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018