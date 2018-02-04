أخبار شبيبة القيروان.. انتقادات لاذعة لـ «رجالات» الجهة

تقبل أحباء الشبيبة اول امس بارتياح كبير تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيسها وديع الجريء لفض الاشكال الخاص بمستحقات الاقامة في الفندق ومقابل هذه البادرة الطيبة لتهدئة الاجواء وتحسين صورة كرة القدم التونسية بتدخل الجامعة في أكثر من قضية واكثر من ملف وآخرها مباراة الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردان وجه أحباء الشبيبة انتقادات شديدة اللهجة لرجالات القيروان في الداخل والخارج لمواقفهم السلبية مما يجري بما انهم لم يحركوا ساكنا وظلوا في برجهم العاجي يتابعون أخبار الشبيبة وكأن الوضع المأساوي الذي تعيشه الجمعية ماديا لا يعنيهم .

هؤلاء يعتبرون ان الهيئة المديرة الحالية ليست محل ثقة لكن الأحباء أكدوا ان الأشخاص مارون والشبيبة باقية ولا يعقل ان تذهب الشبيبة ضحية صراع الكراسي والمصالح الشخصية ولا بد من النأي بالفريق عن الصراعات الحزبية والانتخابية وانه من غير المعقول ترك هذه مدرسة العريقة وذات التاريخ المجيد واحدى قلاع كرة القدم التونسية تنزف وتتألم .

تحويرات

طبقا للفصل 145 من مجلة القوانين الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم ستكون أندية الرابطة المحترفة الاولى في مواجهتها لأندية من الأقسام السلفى في سباق الكأس محرومة من خدمات لاعبيها الأجانب وبالتالي فإن الشبيبة ستكون اليوم ضد مستقبل السبيخة محرومة من خدمات الثنائي الغيني «الخليل تراوري» و «ابو بكر سيلا» والمهاجم الكامروني «كريستوفر ماندوقا» مما سيجعل المدرب جلال القادري يحدث بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة ففي الدفاع سيعول القادري على اللاعب هيثم العيوني في خطة ظهير ايسر كما سيظهر لاعب المنتخب الأولمبي رياض الفريوي أساسيا كلاعب ارتكاز الى جانب صبري العماري وسيظهر محمد العويشي في خطة صانع ألعاب كما سيجدد مدرب الشبيبة الثقة في المهاجم الشاب لؤي حمدي كمهاجم صريح.

التشكيلة المحتملة

علي القلعي - رامي بوشنيبة - هيثم العيوني - حسام بنينة - سليم باشا - رياض الفريوي - صبري العماري - محمد العويشي - ياسين الصالحي - مصعب ساسي و لؤي حمدي.





رضا العلويني