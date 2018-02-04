أخبار النادي البنزرتي.. عودة جماعية والشبّان لتعويض الأجانب

تتجه أنظار أحباء قرش الشمال نحو مدينة توزر أين يخوض النادي البنزرتي اليوم واحدة من أهم مباريات الموسم

وكان الفريق تحوّل الى توزر اين دخل في تربص مغلق استعدادا لمواجهة الكأس. وتشهد تشكيلة الفريق في مباراة اليوم عودة جماعيةمقابل غياب الأجانب وفق القانون . وقد وجه المدرب الدعوة لنادر الجربي وشمس الدين بن عامر لتعويض الأجانب

عودة بلال السعيداني

اول العائدين قائد الفريق بلال السعيداني الذي أخذ مكانه الاسبوع الفارط اليو سيّسي في وسط الميدان .كما تشهد التشكيلة عودة الهداف زياد العونلي

العمدونــــي بين الشك و اليقين

في حين تبقى مشاركة اسامة العمدوني بين الشك و اليقين في انتظار التأكد من تعافيه من مخلفات الإصابة .





مراد الدلاجي