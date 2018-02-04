أخبــــار اتحاد بن قردان.. عـــــزم عـلـــــى العبــــــور

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رغم تركيز الجميع على البطولة بالنظر إلى وضعية الفريق في الترتيب فان اتحاد بن قردان سيدخل لقاء الكاس اليوم ضد النادي الصفاقسي من أجل كسب ورقة الترشح الى الدور القادم رغم الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية بسبب الاصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية مثل ياسين بوفالغة وأيمن بن اسماعيل و خالد يحي .
من جهته خير المدرب سمير السليمي عدم الدخول في تربص مغلق حتي لا يكبر الضغط على لاعبيه.
عودة بن حسين
سجلت تدريبات الاتحاد عودة اللاعب حمزة بن حسين بعد فترة قصيرة ابتعد خلالها عن الفريق و ستكون عودة هذا اللاعب حلا اضافيا للمدرب سمير السليمي.
مباراة البنزرتي
أعلنت الرابطة المحترفة أن لقاء اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي في نطاق الجولة الخامسة اياب سيدور يوم 14 فيفري الجاري.
الاتحاد الافريقي يوافق
بعد زيارة وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى ملعب 7 مارس ببن قردان للإطلاع على مدى صلوحيته لاحتضان مقابلات كأس الاتحاد الافريقي جاء القرار النهائي بالموافقة وبذلك سيحتضن لقاء الدور التمهيدي الاول ضد نادي جوبا السوداني .
رغم تركيز الجميع على البطولة بالنظر إلى وضعية الفريق في الترتيب فان اتحاد بن قردان سيدخل لقاء الكاس اليوم ضد النادي الصفاقسي من أجل كسب ورقة الترشح الى الدور القادم رغم الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية بسبب الاصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية مثل ياسين بوفالغة وأيمن بن اسماعيل و خالد يحي .
من جهته خير المدرب سمير السليمي عدم الدخول في تربص مغلق حتي لا يكبر الضغط على لاعبيه.
عودة بن حسين
سجلت تدريبات الاتحاد عودة اللاعب حمزة بن حسين بعد فترة قصيرة ابتعد خلالها عن الفريق و ستكون عودة هذا اللاعب حلا اضافيا للمدرب سمير السليمي.
مباراة البنزرتي
أعلنت الرابطة المحترفة أن لقاء اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي في نطاق الجولة الخامسة اياب سيدور يوم 14 فيفري الجاري.
الاتحاد الافريقي يوافق
بعد زيارة وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى ملعب 7 مارس ببن قردان للإطلاع على مدى صلوحيته لاحتضان مقابلات كأس الاتحاد الافريقي جاء القرار النهائي بالموافقة وبذلك سيحتضن لقاء الدور التمهيدي الاول ضد نادي جوبا السوداني .
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018