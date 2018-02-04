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يوم الأحد 04 فيفري 2018
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أخبــــار اتحاد بن قردان.. عـــــزم عـلـــــى العبــــــور
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. عـــــزم عـلـــــى العبــــــور
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

رغم تركيز الجميع على البطولة بالنظر إلى وضعية الفريق في الترتيب فان اتحاد بن قردان سيدخل لقاء الكاس اليوم ضد النادي الصفاقسي من أجل كسب ورقة الترشح الى الدور القادم رغم الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية بسبب الاصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية مثل ياسين بوفالغة وأيمن بن اسماعيل و خالد يحي .
من جهته خير المدرب سمير السليمي عدم الدخول في تربص مغلق حتي لا يكبر الضغط على لاعبيه.
عودة بن حسين
سجلت تدريبات الاتحاد عودة اللاعب حمزة بن حسين بعد فترة قصيرة ابتعد خلالها عن الفريق و ستكون عودة هذا اللاعب حلا اضافيا للمدرب سمير السليمي.
مباراة البنزرتي
أعلنت الرابطة المحترفة أن لقاء اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي في نطاق الجولة الخامسة اياب سيدور يوم 14 فيفري الجاري.
الاتحاد الافريقي يوافق
بعد زيارة وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى ملعب 7 مارس ببن قردان للإطلاع على مدى صلوحيته لاحتضان مقابلات كأس الاتحاد الافريقي جاء القرار النهائي بالموافقة وبذلك سيحتضن لقاء الدور التمهيدي الاول ضد نادي جوبا السوداني .

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. عـــــزم عـلـــــى العبــــــور
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

رغم تركيز الجميع على البطولة بالنظر إلى وضعية الفريق في الترتيب فان اتحاد بن قردان سيدخل لقاء الكاس اليوم ضد النادي الصفاقسي من أجل كسب ورقة الترشح الى الدور القادم رغم الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية بسبب الاصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية مثل ياسين بوفالغة وأيمن بن اسماعيل و خالد يحي .
من جهته خير المدرب سمير السليمي عدم الدخول في تربص مغلق حتي لا يكبر الضغط على لاعبيه.
عودة بن حسين
سجلت تدريبات الاتحاد عودة اللاعب حمزة بن حسين بعد فترة قصيرة ابتعد خلالها عن الفريق و ستكون عودة هذا اللاعب حلا اضافيا للمدرب سمير السليمي.
مباراة البنزرتي
أعلنت الرابطة المحترفة أن لقاء اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي في نطاق الجولة الخامسة اياب سيدور يوم 14 فيفري الجاري.
الاتحاد الافريقي يوافق
بعد زيارة وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى ملعب 7 مارس ببن قردان للإطلاع على مدى صلوحيته لاحتضان مقابلات كأس الاتحاد الافريقي جاء القرار النهائي بالموافقة وبذلك سيحتضن لقاء الدور التمهيدي الاول ضد نادي جوبا السوداني .

الطاهر الحمروني
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أخبار النجم الساحلي .. تحذير من طموح العالية... وروان في القلب
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
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