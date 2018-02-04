أخبــــار اتحاد بن قردان.. عـــــزم عـلـــــى العبــــــور

رغم تركيز الجميع على البطولة بالنظر إلى وضعية الفريق في الترتيب فان اتحاد بن قردان سيدخل لقاء الكاس اليوم ضد النادي الصفاقسي من أجل كسب ورقة الترشح الى الدور القادم رغم الغيابات العديدة في التشكيلة الأساسية بسبب الاصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية مثل ياسين بوفالغة وأيمن بن اسماعيل و خالد يحي .

من جهته خير المدرب سمير السليمي عدم الدخول في تربص مغلق حتي لا يكبر الضغط على لاعبيه.

عودة بن حسين

سجلت تدريبات الاتحاد عودة اللاعب حمزة بن حسين بعد فترة قصيرة ابتعد خلالها عن الفريق و ستكون عودة هذا اللاعب حلا اضافيا للمدرب سمير السليمي.

مباراة البنزرتي

أعلنت الرابطة المحترفة أن لقاء اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي في نطاق الجولة الخامسة اياب سيدور يوم 14 فيفري الجاري.

الاتحاد الافريقي يوافق

بعد زيارة وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى ملعب 7 مارس ببن قردان للإطلاع على مدى صلوحيته لاحتضان مقابلات كأس الاتحاد الافريقي جاء القرار النهائي بالموافقة وبذلك سيحتضن لقاء الدور التمهيدي الاول ضد نادي جوبا السوداني .





الطاهر الحمروني