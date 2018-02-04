أخبار مستقبل قابس.. صعوبات وتحويرات

عاش فريق مستقبل قابس و لا يزال أياما صعبة بعد مباراة الترجي حيث امتنع اللاعبون عن التدريب كما أشرنا الى ذلك أمس و طالبوا بمستحقاتهم المالية ولم تفلح الجلسة التي جمعتهم مساء الجمعة برئيس النادي في ايجاد صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف.

غياب

واضافة الى هذا المشكل سيتغيب المدرب مرسي محمود اليوم عن لقاء الكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي و الذي سيديره الحكم أسامة شريط بسبب ظروف عائلية خاصة اضافة للاعب محمد الشيباني الذي فقد أمس ابنته الكبرى تغمدها الله برحمته الواسعة و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.

كيف سيظهر الفريق؟

بدون تدريبات و بدون تركيز سيلعب فريق مستقبل قابس اليوم مباراة الدور الثمن النهائي للكأس ضد الرالوي و في غياب الأجانب (قشي و كواسي) فإن السؤال المطروح هو كيف سيظهر الفريق في اللقاء ؟

تغييرات

المدرب المساعد صابر الصغير سيكون ربان السفينة اليوم وسيتولى قيادة فريقه في ظروف صعبة آملا اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم و سيكون مجبرا على ايجاد التركيبة المثلى القادرة على هزم المنافس .

التشكيلة المحتملة

بن سعيد – السعيدي – الشاوش – الزرلي - بن عزيزة - النفطي-سعادة –الجربي – العقربي - عامر- المزليني.





رؤوف