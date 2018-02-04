أخبار مستقبل قابس.. صعوبات وتحويرات

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04 فيفري 2018
عاش فريق مستقبل قابس و لا يزال أياما صعبة بعد مباراة الترجي حيث امتنع اللاعبون عن التدريب كما أشرنا الى ذلك أمس و طالبوا بمستحقاتهم المالية ولم تفلح الجلسة التي جمعتهم مساء الجمعة برئيس النادي في ايجاد صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف.
غياب
واضافة الى هذا المشكل سيتغيب المدرب مرسي محمود اليوم عن لقاء الكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي و الذي سيديره الحكم أسامة شريط بسبب ظروف عائلية خاصة اضافة للاعب محمد الشيباني الذي فقد أمس ابنته الكبرى تغمدها الله برحمته الواسعة و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.
كيف سيظهر الفريق؟
بدون تدريبات و بدون تركيز سيلعب فريق مستقبل قابس اليوم مباراة الدور الثمن النهائي للكأس ضد الرالوي و في غياب الأجانب (قشي و كواسي) فإن السؤال المطروح هو كيف سيظهر الفريق في اللقاء ؟
تغييرات
المدرب المساعد صابر الصغير سيكون ربان السفينة اليوم وسيتولى قيادة فريقه في ظروف صعبة آملا اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم و سيكون مجبرا على ايجاد التركيبة المثلى القادرة على هزم المنافس .
التشكيلة المحتملة
بن سعيد – السعيدي – الشاوش – الزرلي - بن عزيزة - النفطي-سعادة –الجربي – العقربي - عامر- المزليني.
عاش فريق مستقبل قابس و لا يزال أياما صعبة بعد مباراة الترجي حيث امتنع اللاعبون عن التدريب كما أشرنا الى ذلك أمس و طالبوا بمستحقاتهم المالية ولم تفلح الجلسة التي جمعتهم مساء الجمعة برئيس النادي في ايجاد صيغة تفاهم ترضي جميع الأطراف.
غياب
واضافة الى هذا المشكل سيتغيب المدرب مرسي محمود اليوم عن لقاء الكأس ضد سكك الحديد الصفاقسي و الذي سيديره الحكم أسامة شريط بسبب ظروف عائلية خاصة اضافة للاعب محمد الشيباني الذي فقد أمس ابنته الكبرى تغمدها الله برحمته الواسعة و رزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.
كيف سيظهر الفريق؟
بدون تدريبات و بدون تركيز سيلعب فريق مستقبل قابس اليوم مباراة الدور الثمن النهائي للكأس ضد الرالوي و في غياب الأجانب (قشي و كواسي) فإن السؤال المطروح هو كيف سيظهر الفريق في اللقاء ؟
تغييرات
المدرب المساعد صابر الصغير سيكون ربان السفينة اليوم وسيتولى قيادة فريقه في ظروف صعبة آملا اقتطاع ورقة الترشح للدور القادم و سيكون مجبرا على ايجاد التركيبة المثلى القادرة على هزم المنافس .
التشكيلة المحتملة
بن سعيد – السعيدي – الشاوش – الزرلي - بن عزيزة - النفطي-سعادة –الجربي – العقربي - عامر- المزليني.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018